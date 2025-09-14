চলে গেলেন লালনের গানের মানুষ ফরিদা পারভীন জামদানির প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা নিয়ে
নাদিমা জাহান
লালনকন্যা বলি আর লালন সম্রাজ্ঞী, ফরিদা পারভীনের মাটির সুবাসমাখা কন্ঠের জাদু মুগ্ধ করেছে কয়েক প্রজন্মকে। কাল ১৩ সেপ্টেম্বর জীবনাবসান হওয়া এই লালনের গানের মানুষটির মনে জামদানির জন্য ছিল গভীর ভালোবাসা। জামদানিকে বিস্ময়বস্ত্রই বলা যায়। গর্ত তাঁতে স্মৃতি থেকে নিপুণ হাতে বোনা বৈচিত্র্যময় বুননের নকশা যেমন মাটির গল্প বলে, ফরিদা পারভীনের গানেও তেমন মাটির সুবাস মেলে। দুটিই সমান খাঁটি। সমান বিস্ময়কর। এই ক্ষণজন্মা শিল্পীকে খুব কমই দেখা যেন তাঁকে জামদানি ছাড়া। দেশের এই গৌরবময় বস্ত্রে নিজেকে সাজিয়েই গান গাইতে ভালোবাসতেন তিনি। সঙ্গে থাকত লাল টিপ, লাল ঠোঁট আর মায়াময় হাসি কাল ১৩ সেপ্টেম্বর তিনি মারা গিয়েছেন। জামদানি আর ফরিদা পারভীনের গান বেঁচে থাকুক আমাদের মাঝে আপন জাদুতে যুগে যুগে।

১/১৩
মেরুন জামদানিতে ফরিদা পারভীন
২/১৩
সাগরতীরে তাঁকে দেখা যাচ্ছে স্প্রিং গ্রিন জামদানিতে
৩/১৩
লাল জামদানিতে স্বরূপে ফ্রেমবন্দী হয়েছেন তিনি
৪/১৩
সাদার ওপরে কালো-সাদা বুননের জামদানি পরেছেন ফরিদা পারভীন
৫/১৩
বেশিরভাগ সময় জামদানি পরেই পারফর্ম করতেন তিনি। এখানে পরেছেন অলিভ জমিনে মেরুন কাজের জামদানি
৬/১৩
সাদার ওপরে বহুরঙা ক্ল্যাসিক জামদানি, কালো ব্লাউজ আর শ্যাওলা সবুজ শালে আভিজাত্য ফুটে উঠেছে
৭/১৩
সুরমা রঙের ওপরে দারুচিনি-কমলা কাজের জামদানিতে গ্রেসফুল লাগছে তাঁকে
৮/১৩
সাদার অপরে লালের প্রাধান্য থাকলেও এই জামদানিতে আছে হলুদ ও সবুজও
৯/১৩
জীবন সায়াহ্নেও তিনি ছাড়েনুনি জামদানিকে। সঙ্গে আছে লাল টিপ ও লাল লিপস্টিক
১০/১৩
টিল রঙে সাদা কাজের জামদানির সঙ্গে অবশ্য ম্যাচিং টিপ পরেছেন তিনি এখানে
১১/১৩
অসুস্থতার পরেও জামদানিতে পারফর্ম করেছেন তিনি। লাল টিপ আর লাল ঠোঁট আছেই। পরেছেন অফ হোয়াইট জামদানি আর ম্যাচিং ব্লাউজ
১২/১৩
সাদার ওপরে কালো-হলুদ জামদানির সঙ্গে কালো ব্লাউজ আর কালো টিপে ফরিদা পারভীন।
১৩/১৩
জামদানিতে এই ক্ল্যাসিক লুক স্মরণীয় হয়ে থাকবে তাঁর গানের মতোই
ছবি: ইউটিউব ভিডিওর স্ক্রিনশট, প্রথম আলো ও ফেসবুক

প্রকাশ: ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৬: ৫৭
