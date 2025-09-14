চলে গেলেন লালনের গানের মানুষ ফরিদা পারভীন জামদানির প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা নিয়ে

লালনকন্যা বলি আর লালন সম্রাজ্ঞী, ফরিদা পারভীনের মাটির সুবাসমাখা কন্ঠের জাদু মুগ্ধ করেছে কয়েক প্রজন্মকে। কাল ১৩ সেপ্টেম্বর জীবনাবসান হওয়া এই লালনের গানের মানুষটির মনে জামদানির জন্য ছিল গভীর ভালোবাসা। জামদানিকে বিস্ময়বস্ত্রই বলা যায়। গর্ত তাঁতে স্মৃতি থেকে নিপুণ হাতে বোনা বৈচিত্র্যময় বুননের নকশা যেমন মাটির গল্প বলে, ফরিদা পারভীনের গানেও তেমন মাটির সুবাস মেলে। দুটিই সমান খাঁটি। সমান বিস্ময়কর। এই ক্ষণজন্মা শিল্পীকে খুব কমই দেখা যেন তাঁকে জামদানি ছাড়া। দেশের এই গৌরবময় বস্ত্রে নিজেকে সাজিয়েই গান গাইতে ভালোবাসতেন তিনি। সঙ্গে থাকত লাল টিপ, লাল ঠোঁট আর মায়াময় হাসি কাল ১৩ সেপ্টেম্বর তিনি মারা গিয়েছেন। জামদানি আর ফরিদা পারভীনের গান বেঁচে থাকুক আমাদের মাঝে আপন জাদুতে যুগে যুগে।
ছবি: ইউটিউব ভিডিওর স্ক্রিনশট, প্রথম আলো ও ফেসবুক