অনন্ত আম্বানির ১০০ কোটির জন্মদিনে ১ লাখ গরু ও ৭৫ হাতির ৫৬ ভোগ আর বর্ণাঢ্য বলিউড ব্যাশ

১০ এপ্রিল ছিল ভারতের ধনাঢ্য পরিবারের আদরের দুলাল অনন্ত আম্বানির ৩১তম জন্মদিন। আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠান আর বলিউড ব্যাশের পাশাপাশি বিভিন্ন সেবামূলক কাজের মাধ্যমে উদযাপিত হয়েছে এই দিনটি। গুজরাটের জামনগরে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে রাজকীয় উৎসবের সাথে আধ্যাত্মিক ও মানবিক উদ্যোগের এক অনন্য সমন্বয় দেখা গেছে।
ভান্তারা ইউনিভার্সিটি উদ্বোধন: জন্মদিনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য অনন্ত আম্বানির প্রতিষ্ঠিত 'ভান্তারা ইউনিভার্সিটি'-র ফাউন্ডেশন অনুষ্ঠান
বই আকৃতির কেক: তার জন্মদিনের কেকটি ছিল একটি খোলা বইয়ের আদলে তৈরি, যেখানে প্রকৃতি ও বন্যপ্রাণী নিয়ে বিভিন্ন বার্তা লেখা ছিল
ভজন সন্ধ্যা ও পূজা: উদযাপনের শুরুতে নীতা আম্বানির আয়োজনে একটি ভজন সন্ধ্যা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া ভান্তারা ইউনিভার্সিটিতে বিশেষ পূজার আয়োজন করা হয়েছিল
সাংস্কৃতিক পরিবেশনা: জনপ্রিয় গায়ক কৈলাশ খেরের আধ্যাত্মিক গান এবং ভান্তারা কর্মীদের একটি সুশৃঙ্খল প্যারেড এই অনুষ্ঠানকে বিশেষ মাত্রা দিয়েছিল
পশুপাখি ও গরুদের সেবা
গরু ও হাতিদেরকে খাওয়ানো: অনন্ত আম্বানির জন্মদিন উপলক্ষে ভারতজুড়ে ১ লাখেরও বেশি গরুকে 'ছাপ্পান্ন ভোগ' খাওয়ানো হয়েছে।
এই উদ্যোগটি রাজকোট, দিল্লি, চেন্নাইসহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তের ১০টিরও বেশি গোশালায় পরিচালিত হয়। এটি মূলত ৫৬টি বিভিন্ন পদের একটি বিশাল আয়োজন, যা সনাতন ধর্মীয় সংস্কৃতিতে অত্যন্ত পবিত্র বলে বিবেচিত হয়। সেই সঙ্গে এই ভোগ দেওয়া হয়েছে জামনগরের ৭৫টি হাতিকেও।
গরু ও হাতিদের খাওয়ানো এই 'ছাপ্পান্ন ভোগ'-এর অন্তর্ভুক্ত বিশেষ কিছু খাবারের তালিকা নিচে দেওয়া হলো:
মিষ্টি জাতীয় পদ: বিভিন্ন ধরণের লাড্ডু (যেমন জিরে লাড্ডু), মিষ্টি মিছরি, পেড়া, রাবড়ি, জিলিপি, রসগোল্লা এবং মোহনভোগ
নোনতা ও মুখরোচক খাবার: কচুরি, পুরি, খিচুড়ি এবং ডাল
গুজরাতি স্পেশাল আইটেম: অনন্ত আম্বানির শিকড়ের সাথে মিল রেখে কিছু জায়গায় ঢোকলা, ফাফড়া এবং চিড়ার মতো পদও দেওয়া হয়েছে
দুগ্ধজাত খাবার: তাজা মাখন (মাখন মিছরি), ঘি, দই এবং ঘোল
ফল ও সবজি: বিভিন্ন ধরণের তাজা ফল এবং শাকসবজি
অন্যান্য: শুকনো ফল , বিভিন্ন ধরণের হালুয়া এবং সুগন্ধি ঠান্ডা পানীয় ।
বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ: তার প্রতিষ্ঠিত ভান্তারা প্রজেক্টের মাধ্যমে হাতিসহ অন্যান্য বন্যপ্রাণীর জন্য বিশেষ সেবা ও যত্নের ব্যবস্থা করা হয়।
শিশুদের জন্য উদ্যোগ
অন্ন সেবা ও শিক্ষা সহায়তা: 'অন্ন সেবা' কর্মসূচির আওতায় অসহায় শিশুদের মাঝে খাবার বিতরণ করা হয়েছে । এছাড়া শিশুদের পড়াশোনা ও খেলাধুলায় উৎসাহিত করতে তাদের মাঝে স্পোর্টস ও স্টাডি কিট (বই-খাতা ও খেলার সরঞ্জাম) উপহার দেওয়া হয় ।
আনন্দদায়ক কার্যক্রম: শিশুদের জন্য বিশেষ বিনোদনমূলক ও সৃজনশীল কার্যক্রমের আয়োজন করা হয়েছিল, যাতে তারা তাদের দৈনন্দিন রুটিন থেকে কিছুটা সময় আনন্দে কাটাতে পারে।
আমন্ত্রিত অতিথি
বার্থডে ব্যাশে বলিউডের জনপ্রিয় সব তারকা থেকে শুরু করে প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বরা উপস্থিত ছিলেন:
বলিউড তারকা: শাহরুখ খান (সাথে গৌরী খান ও আব্রাম), সালমান খান, রণবীর সিং, বরুণ ধাওয়ান, জাহ্নবী কাপুর, অনন্যা পান্ডে, শানায়া কাপুর, রিতেশ দেশমুখ ও জেনেলিয়া ডি'সুজা এবং সঞ্জয় দত্ত।
অন্যান্য অতিথি: অনন্ত আম্বানির স্ত্রী রাধিকা মার্চেন্ট এবং আম্বানি পরিবারের সদস্যরা ছাড়াও তার দীর্ঘদিনের বন্ধু শিখর পাহাড়িয়া এবং ওরি ছিলেন
সব মিলে কেমন খরচ হলো অনন্ত আম্বানির জন্মদিনে
২০২৬ সালে অনন্ত আম্বানির ৩১তম জন্মদিন উদযাপনে কোনো নির্দিষ্ট মোট খরচের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়া হয়নি। তবে বিভিন্ন প্রতিবেদন অনুযায়ী, উৎসবের চেয়ে সেবামূলক ও ধর্মীয় কাজে ১০০ কোটি টাকারও বেশি ব্যয় করা হয়েছে
মূল খরচের ক্ষেত্রগুলো ছিল নিম্নরূপ:
ধর্মীয় ও জনকল্যাণমূলক অনুদান:
অম্বাজি মন্দির: গুজরাটের অম্বাজি মন্দিরে তীর্থযাত্রীদের আবাসন ও খাবারের জন্য ৩২.৫০ কোটি টাকা অনুদান দেওয়া হয়েছে
দ্বারকা গেস্ট হাউস: দ্বারকায় আধুনিক তীর্থযাত্রী নিবাস তৈরির জন্য ৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে
কেরালায় মন্দির সংস্কার: কেরালাজুড়ে ৯টি প্রাচীন মন্দির সংস্কার ও উন্নয়নের জন্য প্রায় ২২.৫ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে
সোমনাথ মন্দির: মন্দিরে এক বছর ভক্তদের জন্য বিনামূল্যে খাবার বা প্রসাদ নিশ্চিত করতে ৫ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে
সালাংপুর গোশালা: গুজরাটের সালাংপুরে একটি অত্যাধুনিক গোশালা তৈরির জন্য ১০ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে
সামাজিক উদ্যোগ ও উৎসব:
শিক্ষা ও শিশু কল্যাণ: জামনগরের ৩,০০০ শিশুর জন্য খাবার, বই-খাতা এবং ৩০টির বেশি স্কুলের পুরো এক বছরের শিক্ষকতা খরচ বহন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে
জাতীয় গরু সেবা: ভারতজুড়ে ১ লাখ গরুকে 'ছাপ্পান্ন ভোগ' খাওয়ানোর মাধ্যমে কয়েক কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে
ভান্তারা ইউনিভার্সিটি: জামনগরে বিশ্বের প্রথম বন্যপ্রাণী ও ভেটেরিনারি বিশ্ববিদ্যালয় 'ভান্তারা ইউনিভার্সিটি'-র শিলান্যাস করা হয়েছে, যা আম্বানিদের একটি বড় মাপের বিনিয়োগ
অতিথি আপ্যায়ন: বলিউড তারকাদের জন্য জামনগরে দুই দিনের উৎসব ও বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল
উল্লেখ্য যে, আম্বানি পরিবারের আগের উৎসবগুলোর (যেমন মুকেশ আম্বানির স্ত্রীর জন্মদিনে ২২০ কোটি টাকা বা মেয়ের বিয়েতে ৭০০ কোটি টাকা) তুলনায় এবারের জন্মদিনে ব্যক্তিগত জৌলুসের চেয়ে জীব সেবা ও দানশীলতার ওপর বেশি জোর দেওয়া হয়েছে
