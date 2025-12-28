সৌন্দর্যের এক অনিয়মিত ব্যাকরণ

ব্রিজিত বার্দো (২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪–২৮ ডিসেম্বর ২০২৫)
কিছু মানুষ আছেন, যাঁদের বিদায়ে যতি পড়ে না। সময় তাঁদের ছুঁয়ে দেখে বটে, তবে মুছে ফেলতে পারে না। আলো, বাতাস, ফ্যাশন আর স্বাধীনতার ভাষায় যাঁরা নিজেদের অবিস্মরণীয় করে রাখেন; তাঁদের নামের উচ্চারণেই থেকে যায় নীরব সম্মোহ। ব্রিজিত বার্দো ঠিক তেমনই অমোছনীয় আর অনুপেক্ষনীয়। তবে ফ্যাশনকে সাজের গণ্ডি থেকে বের করে এনে তিনি দিয়েছিলেন আত্মপরিচয়ের ভাষা।
বার্দোর সৌন্দর্য ছিল অপ্রস্তুত, খানিকটা এলোমেলো, অথচ গভীরভাবে আকর্ষণীয়। নিখুঁত গড়ন বা পালিশ করা গ্ল্যামারের চেয়ে তাঁর মুখাবয়বে ছিল এক ধরনের অলস কামনা, চোখে ছিল অবাধ স্বাধীনতার ইশারা। ভারি আইলাইনারে ঘেরা সেই রাঙ্ময় চোখে স্পষ্ট ছিল কারও প্রত্যাশায় নিজেকে বন্দি না থাকার প্রত্যয়। তিনি প্রমাণ করেছিলেন, সৌন্দর্য মানে পরিপাটি হওয়া নয়; সৌন্দর্য মানে নিজের মতো থাকা।
বার্দোর ফ্যাশন সেন্স ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। সকালে উঠে তিনি মনে হয় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বলতেন না—“আজ কী পরব?”বরং বলতেন, “আজ আমি কেমন থাকতে চাই?”
অফ-শোল্ডার টপ, খোলা গলা ব্লাউজ, ফিটেড ট্রাউজার, সাদামাটা চেকড বা ফুলেল ড্রেস—এসব তখনকার দিনে সাহসের নামান্তর। তাঁর হাত ধরে জনপ্রিয় হয়েছিল ব্যালে-ফ্ল্যাট, ক্যাপ্রি প্যান্ট, আর সেই বিখ্যাত ভিচি চেক। আজ যাকে আমরা বলি ‘এফোর্টলেস শিক’, তার পূর্বতন রূপ ছিল বার্দোর শরীরী ভাষায়।
বার্দোর আলমারিতে রাজত্ব করত সাদা, কালো, নেভি ব্লু, লাল আর ন্যাচারাল আর্থ টোন। উজ্জ্বল রঙ তিনি এড়িয়ে যেতেন না, কিন্তু কখনওই রঙকে নিজের চেয়ে বড় হতে দিতেন না। লালে তিনি ছিলেন আগুন, সাদায় শান্ত দুপুর, আর কালোয়—গভীর, নীরব রাত।
তিনি ক্যাটওয়াকের মডেল ছিলেন না, তবু ক্যাটওয়াক তাঁকে অনুসরণ করেছে। ফ্যাশন ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদে তিনি ছিলেন আগুন আর বাতাসের মিশ্রণ—একদিকে কামনা, অন্যদিকে নির্ভীকতা।
ডিজাইনাররা তাঁর জন্য পোশাক বানাতেন শুধু মানানসই হবে বলে নয়, বরং তাঁর শরীরে পোশাক পেত নতুন গল্প। তিনি পোশাককে পরতেন না— পোশাক তাঁর সঙ্গে সহবাস করত।
যেসব নাম তখন ফরাসি হাই ফ্যাশনের আকাশে জ্বলজ্বল করছিল, তাদের অনেকেই তাঁর জন্য সৃষ্টি করেছেন বিশেষ পোশাক। কিন্তু বার্দোর সত্যিকারের পছন্দ ছিল সহজ, শরীর ছুঁয়ে থাকা কাপড়—কটন, লিনেন, হালকা নিট।
তিনি সন্ধ্যার পার্টিতে যেমন গ্ল্যামারাস গাউন পরতে পারতেন, তেমনি দিনের আলোয় দেখা যেত সাধারণ সাদা শার্ট আর কালো ট্রাউজারে। তাঁর কাছে ফ্যাশন মানে ছিল আরাম আর আত্মবিশ্বাসের সহাবস্থান।
ফরাসী হাইফ্যাশনের প্রাণপুরুষ পিয়ের বালমেঁ; যাঁকে বলা যায় ছিলেন আভিজাত্যের পরিশীলিত পরাকষ্ঠা। তাঁর কাট ছিল নিখুঁত, সিলুয়েট নিয়ন্ত্রিত। বার্দোর সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে তিনি বুঝেছিলেন— এই নারীকে বেঁধে রাখা যাবে না, তাঁকে শুধু সঠিক ফ্রেম দিতে হবে। বালমেঁর ডিজাইনে খোলতাই হয়েছে বার্দোর দ্বৈত রূপ। মার্জিত অথচ বিপজ্জনক, ভদ্র কিন্তু বিদ্রোহী। সন্ধ্যার গাউনগুলোয় তাঁর শরীরী ভাষা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠে গ্ল্যামারকেই ম্লান করে দেয়।
জাক হেইম ছিলেন সেই ডিজাইনার, যিনি নারীর শরীরকে আরাম দিতে চেয়েছেন সবসময়। বার্দোর স্বভাবের সঙ্গে তাঁর মনোভাব আর ডিজাইন দর্শন মিলে গিয়েছে নিখুঁতভাবে।
হেইমের ডিজাইন করা সরল ডে-ড্রেস, হালকা কাপড়, খোলা গলা নারী নিজেকে ধারণ করে, প্রদর্শন করে না। হেইমের পোশাকে বার্দো ছিলেন অকৃত্রিম, দিনের আলোর মতো সহজ আর স্বাভাবিক। এই সহযোগিতাই পরবর্তী দশকের ফরাসি ফ্যাশনের আটপৌরে আভিজাত্যের ভিত গড়ে দেয়।
অন্যদিকে সরাসরি বার্দোর সঙ্গে কাজ না করেও বিমুগ্ধ ছিলেন ফ্যাশন ডিজাইনার জঁ–পল গতিয়ে। তাঁর কাছে বার্দো ছিলেন তাঁর কল্পনার প্রথম নারী-প্রতিমা। কোনো করসেট ভেঙে দেওয়া মানে কী, সৌন্দর্য আর বিদ্রোহ একসঙ্গে হাঁটতে পারা আর শিক্ষা গতিয়ে পেয়েছিলেন বার্দোর কাছ থেকেই। গতিয়ের অনেক ডিজাইনে যে নির্ভীক নারী প্রতীয়মান হয়, সেখানে কোথাও না কোথাও থাকে বার্দোরই ছায়া।
এখানে একটা বিষয় উল্লেখ না করলেই নয়, বার্দোর সবচেয়ে বড় ডিজাইনার ছিলেন বার্দো নিজেই। তিনি হাই ফ্যাশনের পোশাক পরেছেন, আবার সাধারণ কটন স্কার্টে একই রকম আইকন হয়েছেন। ডিজাইনাররা তাঁকে পোশাক দিয়েছেন, কিন্তু স্টাইল তিনি নিজেই তৈরি করে নিয়েছেন। আর সেটাই অনুসৃত হয়েছে সবর্জনে। তিনি বস্তুত দেখিয়েছেন, ডিজাইনার পোশাক আপনাকে সুন্দর করতে পারে, কিন্তু স্টাইলিশ হতে গেলে লাগে সাহস।
সিনেমার পর্দায় ব্রিজিত বার্দো কেবল চরিত্র ছিলেন না—তিনি ছিলেন এক চলমান ফ্যাশন স্টেটমেন্ট। ক্যামেরা তাঁর শরীর ধরত, আর কাপড় সেই শরীরের ভাষাকে কাব্যে রূপ দিত।
‘অ্যান্ড গড ক্রিয়েটেড উওম্যান’। ১৯৫৬ সালের এই ছায়াছবির সঙ্গে বার্দোর নাম চিরদিনের জন্য জড়িয়ে গেছে। সাধারণ স্কার্ট, খোলা কাঁধের ব্লাউজ, সূর্যছোঁয়া চুল—সব মিলিয়ে তিনি ফরাসি নারীত্বের এক নতুন সংজ্ঞা তৈরি করলেন। এই পোশাকগুলো উচ্চ বৃত্তের ছিল না, কিন্তু প্রভাব ছিল বিপ্লবী। এখানে প্রথমবারের মতো নারী শরীরকে দেখা গেল মুক্ত, স্বতঃস্ফূর্ত, নিজের ইচ্ছার অধীন হিসেবে।
আবার কনটেম্পটের (লে মিপ্রি, ১৯৬৩) কথা ভাবুন। জঁ-লুক গদারের ক্যামেরায় বার্দো আরও পরিণত, আরও আত্মসচেতন। এই ছবিতে তাঁর পোশাক—সিম্পল শিফট ড্রেস, মনোক্রোম রঙ, পরিষ্কার লাইন—নারীর যৌনতা আর বুদ্ধিবৃত্তিক গভীরতার এক অদ্ভূত সহাবস্থান তৈরি করে। পোশাক এখানে চরিত্রের মানসিক স্তর বোঝাতে সাহায্য করে, সাজসজ্জা হয়ে ওঠে মনস্তত্ত্ব।
বার্দোর ফিল্ম কস্টিউমগুলো কখনও ভারি ছিল না। সেগুলো শরীর ঢাকত না, শরীরের সঙ্গে হাঁটত। এই কারণেই তাঁর সিনেমার পোশাক আজও ‘কস্টিউম’ নয়, স্টাইল রেফারেন্স হিসেবেই আদৃত।
ফ্যাশনের ইতিহাসে কিছু মানুষ আছেন, যাঁরা ট্রেন্ড বানান। আবার কেউ কেউ আছেন, যাঁরা ফ্যাশনের দৃষ্টিভঙ্গিই বদলে দেন। ব্রিজিত বার্দো ছিলেন দ্বিতীয় দলের।
তিনি যা বদলে দিয়েছিলেন অনেককিছুই: তাঁর সময়ের অফ-শোল্ডার টপ ছিল সাহসের প্রতীক, আজ সেটাই দৈনন্দিন স্টাইল। আবার বালে ফ্ল্যাট ঘটিয়েছে হিলের আধিপত্য ভেঙে আরামের বিজয়। ক্যাপ্রি প্যান্ট হয়ে উঠেছে নারী শরীরকে গতিশীল করার পোশাক। অন্যদিকে ভিচি চেক ও কটন ড্রেসকে তিনি দিয়েছেন অন্য মাত্রা। বার্দোর আগে ফ্যাশন মানে ছিল প্রস্তুতি। তাঁর কাছে ফ্যাশন মানেই ছিল স্বাভাবিকতা।
সমসময়ের প্রাসঙ্গিকতা
আজকে ফ্রেঞ্চ গার্ল অ্যসথেটিক, এফোর্টলেস শিক, ন্যাচারাল বিউটির মতো শব্দগুলো আমাদের কানে প্রতিধ্বনিত হয় সমসময়ের ট্রেন্ডি শব্দ হিসেবে। অথচ এসবের শিকড় রয়েছে বার্দো জমানাতেই।
হালের ইনস্টাগ্রামের যুগে আমরা যে ‘নো-মেকআপ লুক’ খুঁজি, তার প্রথম মুখই ছিলেন বার্দো।
বার্দো আজ মহাকালের অতিথি। তাঁর আইকনিক উত্তরাধিকার পোশাকে নয়, থেকে যাবে নারীর আত্মবিশ্বাসে। তিনি শিখিয়েছেন, স্টাইল আসে নিজের ভেতর থেকে; পোশাক কেবল তার অনুবাদ মাত্র। তিনি ছিলেন সেই নারী, যিনি প্রমাণ করেছেন সুন্দর হতে হলে নিখুঁত হতে হয় না, বরং সত্য হতে হয়।
এ কারণেই, সময় পেরিয়েও, ব্রিজিত বার্দো থেকে যান কোন একটি নাম মাত্র নয়, বরং বিপুল অনুভব হয়ে।
ছবি: ইন্সটাগ্রাম