স্ট্রেঞ্জার্স থিংসের স্টিভ থেকে ডিজো, গ্লোবাল চার্টে পেছনে ফেললেন টেইলর সুইফটকে

নেটফ্লিক্সের কাল্ট সাই-ফাই হরর সিরিজ 'স্ট্রেঞ্জার থিংস' শেষ হলেও তার রেশ যেন আরও গভীরভাবে ছড়িয়ে পড়েছে পপ কালচারের নানা স্তরে। আর সেই আবেগের ঢেউয়েই নতুন করে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছেন স্টিভ হ্যারিংটন অর্থাৎ অভিনেতা ও সংগীতশিল্পী জো কেরি। পর্দার বাইরেও ডি-জো নামে সংগীত জগতে নিজের আলাদা পরিচয় গড়ে তোলা এই শিল্পীর গাওয়া গান ‘এন্ড অব বিগিনিং’ আবারও ফিরে এসেছে বিশ্বজুড়ে শ্রোতাদের প্লেলিস্টে। কয়েক বছর আগে মুক্তি পাওয়া এই গানটি হঠাৎ করেই স্পটিফাইয়ের গ্লোবাল চার্টে প্রথম স্থান দখল করে নিয়েছে, এমনকি শীর্ষ স্থান থেকে সরিয়ে দিয়েছে টেইলর সুইফটের সাম্প্রতিক হিট গানকেও। স্ট্রেঞ্জার থিংসের সিরিজ ফিনালের আবেগ, নস্টালজিয়া আর সোশ্যাল মিডিয়ায় টিকটক, ইনস্টাগ্রামে ভক্তরা রিলস ভিডিও বানাচ্ছেন ‘এন্ড অব বিগিনিং’ গানে। এই গান যেন স্ট্রেঞ্জার্স থিংকস ভক্তদের অনুভূতির এক শক্তিশালী সাউন্ডট্র্যাকে পরিণত হয়েছে। নানা গুণে গুণান্বিত জো কিরি কেবল গান আর অভিনয়েই থেমে নেই। তাঁর দুর্দান্ত ব্যক্তিত্ব ও স্বতন্ত্র স্টাইল স্টেটমেন্টও টানছে ফ্যাশনপ্রেমীদের দৃষ্টি। ইনস্টাগ্রামে তাঁর ফলোয়ারের সংখ্যা ৬.২ মিলিয়নের বেশি। ফ্যাশনিস্তা এই তারকার ইনস্টাগ্রামের কিছু উল্লেখযোগ্য লুক নিয়েই থাকছে ভক্তদের জন্য ফটো স্টোরি।
এই লুকে জো কেরি ধরা দিয়েছেন রকস্টার ভাইভে। সাদা ইনারের ওপর উজ্জ্বল সবুজ কার্ডিগান তাঁর স্টাইলকে দিয়েছে সতেজতা ও অন-স্টেজ কমফোর্ট লুক। নিচে কালো ট্রাউজার লুককে ব্যালান্স করেছে, আর পায়ে সাদা সোলের আরামদায়ক জুতা পুরো আউটফিটে যোগ করেছে আধুনিক স্ট্রিট স্টাইলের ছোঁয়া।
এই লুকে জো কেরি ধরা দিয়েছেন একেবারে ন্যাচারাল, নস্টালজিক চার্মে। পরেছেন লাল রঙের স্ট্রাইপড পোলো শার্ট, যেখানে সাদা ও নীল সরু রেখা পুরো লুকটাকে এনে দিয়েছে সেভেন্টিজ-অনুপ্রাণিত ভিনটেজ ফিল। পোলো কলার আর সফট ফেব্রিক মিলিয়ে আউটফিটটি যেমন ক্যাজুয়াল, তেমনি পরিমিতভাবে স্টাইলিশ। হালকা এলোমেলো চুল আর কোনো বাড়তি অ্যাকসেসরিজ না থাকায় এই লুকের মূল ফোকাস রয়ে গেছে পোশাকের সরলতায়।
সাদা সাধারণ টি-শার্টে তিনি মিনিমালিস্টিক লুকে আছেন, যা তাঁর ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তোলে। কোনো অতিরিক্ত অনুষঙ্গ নেই, ফলে লুকটি সাবলীল ও স্টাইলিশ। উজ্জ্বল লাল দরজার সঙ্গে সাদা পোশাকের বৈসাদৃশ্য ছবিতে আকর্ষণ যোগ করেছে।
হালকা নীল ওয়াশের ডেনিম জ্যাকেট ও একই রঙের ডেনিম প্যান্টে ‘জোকে দেখা যাচ্ছে ডাবল ডেনিম’ লুকে, ভেতরে সাদা টি-শার্ট। উঁচু কলার এবং ভাঁজবিহীন প্যান্ট আধুনিক ও আরামদায়ক ক্যাজুয়াল স্টাইল দেখিয়েছে। ডেনিম ও সাদার এই সমন্বয় অলটাইম ক্ল্যাসিক।
সাইকাডেলিক ব্যান্ড এনিমেলের সঙ্গে রেট্রো ভাইভ গ্রুপ ফটোতে তিনি সহজ ও স্বাভাবিক স্টাইলে ধরা দিয়েছেন।
২৩ বছরের কৈশোর পেরিয়ে পূর্ণ যুবক হওয়ার যাত্রা স্ট্রেজার্স থিংকসে ফুটে উঠেছে, এবং ‘এন্ড অব বিগেনিং’ গানটি সেই পরিবর্তনের ছোঁয়া দিয়েছে।
জো কেরি ‘দ্য টুনাইট শো স্টাররিং জিমি ফ্যালন’-এ গাঢ় নেভি ব্লু স্যুট, স্ট্রাইপড শার্ট এবং কালো লোফার শুতে মার্জিত ও আধুনিক লুকে উপস্থিত হয়েছেন। স্তরযুক্ত, সামান্য মেসি ফ্রিঞ্জ হেয়ারস্টাইল এবং স্বতঃস্ফূর্ত হাসি পুরো লুকটিকে ফরমাল ও ট্রেন্ডি মিলিয়ে আরও আকর্ষণীয় করেছে।
রবিন (মায়া হক) এবং স্টিভ (জো কেরি) ‘স্ট্রেঞ্জার্স থিংক্স’-এর রেডিও স্টেশন ‘দ্য স্কোয়াক’-এ রেডিও জকি ও সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ারের বন্ধুত্ব এবং খুনসুটির মুহূর্তগুলো ভক্তদের মনে দীর্ঘদিন থাকবে। ডাস্টিন চরিত্রে অভিনেতা গেটেন ম্যাটারাজ্জোর সঙ্গে তাঁর অভিনয় কাঁদিয়েছে ভক্তদের।
ডাস্টিন চরিত্রে অভিনেতা গেটেন ম্যাটারাজ্জোর সঙ্গে তাঁর অভিনয় কাঁদিয়েছে ভক্তদের।
অভিনেতা জো কেরি ২০২২ সালের ২৭ মার্চ ক্যালিফোর্নিয়ার বেভারলি হিলসে ভ্যানিটি ফেয়ার অস্কার পার্টিতে কালো স্যুটে উপস্থিত ছিলেন। সূক্ষ্ম টেক্সচারের জ্যাকেট ও সাদা শার্টের খোলা বোতামগুলো লুকটিকে ক্যাজুয়াল ও পরিশীলিত করেছে। অগোছালো, টেক্সচারড চুল এবং হালকা দাড়ি-গোঁফ তাঁর ব্যক্তিত্বকে আরও ফুটিয়ে তুলেছে।