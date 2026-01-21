বলিউডের সবচেয়ে বড় তারকার ঝকঝকে সোনালি প্রক্ষালনকক্ষের ছবি এখন ভাইরাল, কিন্তু কে তিনি
অভিনেতা বিজয় ভার্মা ২০১৬ থ্রোব্যাক ট্রেন্ডে বলিউডের সবচেয়ে বড় তারকার ঝকঝকে গোল্ডেন টয়লেটের ছবি শেয়ার করে সাড়া জাগিয়েছেন, যা রীতিমতো ভাইরাল এখন।

একেক সময় সামাজিক মাধ্যমে আসে নতুন নতুন ট্রেন্ড। ২০১৬-এর শুরুতেই সবার মনে ধরেছে ২০১৬ থ্রোব্যাক ট্রেন্ড। ১০ বছর আগে জীবনের নানা মুহূর্ত আর নিজেদের লুক শেয়ার করছেন ইনস্টাগ্রাম ও ফেসবুকে সবাই হুমড়ি খেয়ে। আর তারকারাও এদিক দিয়ে পিছিয়ে নেই। তবে অভিনেতা বিজয় ভার্মা এখন এই ট্রেন্ড ধরতে গিয়ে ভাইরাল হয়েছেন ২০১৬-এর এক বিশেষ ও অত্যন্ত ফানি মুহূর্তের ছবি শেয়ার করে।

ঝকঝকে সোনালি কমোডের সঙ্গে এই ছবি এখন ভাইরাল
এই ওয়াশরুমের মালিক আসলে বিগ বি
বিজয়কে দেখা যাচ্ছে ঝকঝকে সোনালি কমোডের সামনে দাঁড়িয়ে সেলফি তুলতে। আর তাঁর পোস্ট থেকেই জানা গেল এই ওয়াশরুমের মালিক কে। তিনি আর কেউ নন, বলিউডের সবচেয়ে বড় তারকা। অমিতাভ বচ্চন। তাঁদের বাড়িতে গিয়েই এই দুষ্টুমি করে এসেছেন বিজয় তখন। আর এখন থ্রোব্যাক হিসেবে শেয়ার করা এই মজার ছবিটি ভাইরাল হয়ে গেল।

২০১৬ সালেই বিজয় বিগ বির সঙ্গে ‘পিংক’ নামের স্মরণীয় কোর্টরুম ড্রামা ঘরানার সিনেমায় একটি চরিত্রে অভিনয় করেন। সে সময় বিজয় অমিতাভের সঙ্গে বেশ কিছু দারুণ মুহূর্ত কাটান।

অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে মজা করছেন বিজয়
পিংক সিনেমার শুটের কিছু আন্তরিক মুহূর্ত
আর সেগুলোও শেয়ার করেছেন তিনি ২০১৬ থ্রোব্যাক ট্রেন্ডে। তবে সব ছবি ছাপিয়ে বচ্চন হাউসের সোনালি টয়লেটের ছবিই এখন তুমুল আলোচনায়। এ ব্যাপারে অমিতাভ বিব্রত হচ্ছেন কি না বা বিজয়ের ওপর চটেছেন কি না, তা জানা যায়নি। তবে নেটিজেনরা বেশ উপভোগ করছেন বিষয়টি।

সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া

ছবি: ইন্সটাগ্রাম

প্রকাশ: ২১ জানুয়ারি ২০২৬, ০৪: ১৪
