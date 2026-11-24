প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা, সেটিকে বিশ্বজুড়ে পরিচিত করে তোলা, তারপর কোনো একসময় সেই প্রতিষ্ঠান থেকেই বিদায় নিতে হওয়া। এমন ঘটনা ব্যবসায়িক দুনিয়ায় নতুন নয়। তবে বিদায়ের পর আবারও নিজের পুরোনো চেয়ারে ফিরে আসার গল্প খুব বেশি মানুষের ভাগ্যে জোটে না।
প্রযুক্তিবিশ্বে এমন কয়েকটি কামব্যাক-এর ঘটনা বেশ আলোচিত। স্টিভ জবস থেকে স্যাম অল্টম্যান, তাঁদের প্রত্যাবর্তন দেখিয়েছে, কখনো কখনো একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তার প্রতিষ্ঠাতার সম্পর্ক এতটাই গভীর হয় যে তাঁকে ছাড়া প্রতিষ্ঠানটির ভবিষ্যৎ নিয়েও প্রশ্ন তৈরি হ
স্টিভ জবস: নিজের তৈরি প্রতিষ্ঠানেই একসময় ছিলেন অবাঞ্ছিত
প্রযুক্তিবিশ্বে প্রত্যাবর্তনের সবচেয়ে স্মরণীয় গল্পগুলোর একটি স্টিভ জবসের। ১৯৭৬ সালে স্টিভ জবস, স্টিভ ওজনিয়াক ও রোনাল্ড ওয়েন মিলে অ্যাপল প্রতিষ্ঠা করেন। ব্যক্তিগত কম্পিউটারের জগতে অ্যাপলকে জনপ্রিয় করে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন জবস। কিন্তু সাফল্যের পথ সব সময় মসৃণ ছিল না।
১৯৮৫ সালে অ্যাপলের তৎকালীন প্রধান নির্বাহী জন স্কালির সঙ্গে ক্ষমতা ও ব্যবস্থাপনা নিয়ে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েন জবস। শেষ পর্যন্ত তাঁকে কোম্পানির গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। নিজের প্রতিষ্ঠানের ভেতরেই একরকম কোণঠাসা হয়ে পড়েন তিনি। পরে অ্যাপল ছেড়ে প্রতিষ্ঠা করেন নেক্সট নামের প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠান। পাশাপাশি অ্যানিমেশন স্টুডিও পিক্সারের সঙ্গেও যুক্ত হন।
তবে অ্যাপলের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক শেষ হয়ে যায়নি। ১৯৯৭ সালে অ্যাপল নেক্সট অধিগ্রহণ করলে জবস আবার ফিরে আসেন নিজের পুরোনো প্রতিষ্ঠানে। প্রথমে অন্তর্বর্তীকালীন প্রধান নির্বাহী হিসেবে দায়িত্ব নেন। ২০০০ সালে হন স্থায়ী সিইও। এরপর আইম্যাক, আইপড, আইফোন ও আইপ্যাডের মতো পণ্য এনে অ্যাপলকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যান। একসময় যে প্রতিষ্ঠান থেকে তাঁকে সরে যেতে হয়েছিল, সেটিকেই বিশ্বের অন্যতম মূল্যবান প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন তিনি।
স্যাম অল্টম্যান: কয়েক দিনের ব্যবধানেই প্রত্যাবর্তন
আরেকটি আলোচিত ঘটনা ওপেনএআইয়ের প্রধান নির্বাহী স্যাম অল্টম্যানের। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার জগতে চ্যাটজিপিটির সাফল্যের পর অল্টম্যান হয়ে ওঠেন প্রযুক্তিবিশ্বের পরিচিত মুখ। কিন্তু ২০২৩ সালের ১৭ নভেম্বর হঠাৎ করেই তাঁকে সিইওর পদ থেকে সরিয়ে দেয় ওপেনএআইয়ের পরিচালনা পর্ষদ।
পর্ষদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল, অল্টম্যানের যোগাযোগের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতার ঘাটতি ছিল এবং তাঁর নেতৃত্বের ওপর আস্থা হারিয়েছে বোর্ড। কিন্তু এই সিদ্ধান্তের পর প্রতিষ্ঠানটির ভেতরে শুরু হয় তীব্র অসন্তোষ। বিপুলসংখ্যক কর্মী পদত্যাগের হুমকি দেন। বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান মাইক্রোসফটও পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে।
শেষ পর্যন্ত কর্মীদের চাপ, বিনিয়োগকারীদের ভূমিকা এবং পরিচালনা পর্ষদের পুনর্গঠনের মধ্য দিয়ে ২২ নভেম্বর আবারও ওপেনএআইয়ের সিইও হিসেবে ফিরে আসেন অল্টম্যান। মাত্র কয়েক দিনের ব্যবধানে তাঁর এই প্রত্যাবর্তন প্রযুক্তিবিশ্বে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দেয়।
জেনসেন হুয়াং: ১১ দিন পরেই ফিরে আসা
প্রযুক্তিবিশ্বে আরেকটি আলোচিত প্রত্যাবর্তনের গল্প জেনসেন হুয়াংকে ঘিরে। এনভিডিয়ার সহপ্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী এই প্রযুক্তি উদ্যোক্তা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিপ্লবের অন্যতম মুখ। তাঁর নেতৃত্বেই এনভিডিয়া গ্রাফিকস চিপ নির্মাতা থেকে এআই প্রযুক্তির বৈশ্বিক শক্তিকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।
২০২৬ সালের ১২ নভেম্বর ব্যক্তিগত সম্পর্ক নিয়ে নানা প্রতিবেদন ও বিতর্কের জেরে হুয়াং এনভিডিয়ার প্রধান নির্বাহীর পদ থেকে সরে দাঁড়ান বলে খবর প্রকাশিত হয়। তবে তাঁর বিদায় দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ২৩ নভেম্বর এনভিডিয়ার পরিচালনা পর্ষদ সর্বসম্মতিক্রমে তাঁকে আবারও সিইও হিসেবে ফিরিয়ে আনে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ, পদত্যাগের মাত্র ১১ দিনের মাথায় আবারও নিজের পুরোনো দায়িত্বে ফিরে আসেন তিনি।
হুয়াংয়ের এই প্রত্যাবর্তনকে ঘিরে আলোচনার কেন্দ্রে রয়েছে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর গভীর সম্পর্ক। এনভিডিয়া শুধু তাঁর প্রতিষ্ঠিত একটি কোম্পানি নয়, গত কয়েক দশকে তাঁর নেতৃত্ব, প্রযুক্তিগত দূরদৃষ্টি ও ব্যবসায়িক কৌশলের সঙ্গে প্রতিষ্ঠানটির পরিচয়ও নিবিড়ভাবে জড়িয়ে গেছে। এআই প্রযুক্তির বাজারে এনভিডিয়ার বর্তমান অবস্থান এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার ক্ষেত্রেও তাঁর নেতৃত্বকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়।
প্রত্যাবর্তনের পেছনে যে বাস্তবতা
এই ঘটনাগুলোর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ মিল রয়েছে। প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় প্রতিষ্ঠাতার ভূমিকা শুধু পদ বা দায়িত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। অনেক সময় তাঁর চিন্তাভাবনা, দূরদৃষ্টি, নেতৃত্ব এবং প্রতিষ্ঠানের সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁর পরিচয় এমনভাবে মিশে যায় যে তাঁকে ছাড়া প্রতিষ্ঠান পরিচালনা কঠিন হয়ে পড়ে।
তবে প্রতিষ্ঠাতার জনপ্রিয়তা বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ সম্পর্কই সব সময় তাঁকে পদে ফিরিয়ে আনার নিশ্চয়তা দেয় না। কর্মীদের আস্থা, বিনিয়োগকারীদের সমর্থন, পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্ত এবং ব্যবসায়িক স্বার্থও এখানে গুরুত্বপূর্ণ।
প্রযুক্তিবিশ্বের এসব ঘটনা তাই শুধু কয়েকজন শীর্ষ নির্বাহীর ফিরে আসার গল্প নয়। এগুলো মনে করিয়ে দেয়, আধুনিক করপোরেট দুনিয়ায় নেতৃত্বের ক্ষমতা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে একজন নেতার সম্পর্ক, তাঁর গ্রহণযোগ্যতা এবং তাঁকে ঘিরে তৈরি হওয়া আস্থার জায়গা।
সূত্র: লাইভমিন্ট, বিজনেস ইনসাইডার
ছবি: ইন্সটাগ্রাম