মেয়ের অনুপ্রেরণায় ১৮ কেজি ওজন কমালেন বাঁধন, দেখুন তাঁর বিফোর-আফটার ছবি
তারকা

মেয়ের অনুপ্রেরণায় ১৮ কেজি ওজন কমালেন বাঁধন, দেখুন তাঁর বিফোর-আফটার ছবি

অভিনেত্রী আজমেরী হক বাঁধন নিজের ফেসবুকে ১৮ কেজি ওজন কমানোর জার্নি ও অনুপ্রেরণার কথা জানিয়ে দিলেন বিফোর-আফটার ছবি।

শেয়ার করুন
ফলো করুন

ওজন কমানোর জার্নি আসলে সবসময়ই খুব কঠিন। আর সেই কঠিন কাজটাই আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে করে সফল হয়েছেন অভিনেত্রী আজমেরী হক বাঁধন। নিজের ফেসবুকে ১৮ কেজি ওজন কমানো ও অনুপ্রেরণার কথা জানিয়ে দিলেন বিফোর-আফটার ছবি। তাঁর বয়ানে, '৭৮ কেজি থেকে ৬০ কেজি। আমি পেরেছি'।

ওজন কমানোর কঠিন কাজটাই আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে করে সফল হয়েছেন অভিনেত্রী আজমেরী হক বাঁধন
ওজন কমানোর কঠিন কাজটাই আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে করে সফল হয়েছেন অভিনেত্রী আজমেরী হক বাঁধন
এই অভিনেত্রী মাত্র ৬ মাসে এই ওজন ঝরিয়ে ফেলেছেন
এই অভিনেত্রী মাত্র ৬ মাসে এই ওজন ঝরিয়ে ফেলেছেন

তাঁর পোস্ট থেকেই জানা গেল, এই পথ ছিল না সহজ। মানসিক স্বাস্থ্যজনিত লড়াই, অস্বাস্থ্যকর অভ্যাসের বশবর্তী হওয়া আর বংশগত বৈশিষ্ট্য এই সবকিছুর সঙ্গে যুঝতে হয়েছে বাঁধনকে। তিনি বললেন, ওজন বাড়ানোর চেয়ে কমানো অনেক কঠিন। কিন্তু সঠিক মেডিক্যাল গাইডেন্স, শৃঙ্খলা আর নিজের প্রতি বিশ্বাসের সহায়তায় এই অভিনেত্রী মাত্র ৬ মাসে এই ওজন ঝরিয়ে ফেলেছেন।

বিজ্ঞাপন

এই লড়াইয়ের অনুপ্রেরণার কথা জানাতে গিয়ে বাঁধন বলেছেন তাঁর প্রাণপ্রিয় কন্যার কথা। সেই মাকে ওয়ার্ক আউট করতে বাধ্য করেছে, জাংক ফুড থেকে দূরে রেখেছে আর প্রতিদিন তাঁর প্রতি বিশ্বাস রেখেছে অটুট।

এই বিফোড় আফটার ছবিটি সত্যিই অনুপ্রেরণাদায়ক
এই বিফোড় আফটার ছবিটি সত্যিই অনুপ্রেরণাদায়ক

বাঁধনের বয়ানে, এটি শুধু ওজন কমানো নয়, বরঞ্চ নিজেকে হিল করা, শক্তি বাড়ানো আর আত্মসম্মান বাড়ানোর প্রক্রিয়া। কৃতজ্ঞ, আরও শক্তিময়ী আর নিজেকে আরও উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ তিনি, বললেন বাঁধন।

ছবি: বাঁধনের ফেসবুক

বিজ্ঞাপন
প্রকাশ: ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৬: ৩৬
বিজ্ঞাপন