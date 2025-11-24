টেইলর সুইফটের ফেইরিটেল ওয়েডিং নিয়ে যে ৮টি চমকপ্রদ তথ্য জানা গেল
তারকা

টেইলর সুইফটের ফেইরিটেল ওয়েডিং নিয়ে যে ৮টি চমকপ্রদ তথ্য জানা গেল

কানিজ ফাতেমা

পপ রাজকুমারী আর আমেরিকান ফুটবলের রাজপুত্রের বিয়ে যে ফেইরিটেইলের মতো হবে সেটাই স্বাভাবিক। তারিখ ঠিক না হলেও টেইলর সুইফট আর ট্রাভিস কেলসির বিয়ে নিয়ে জানা যাচ্ছে কিছু সত্যিকারের চমকপ্রদ তথ্য।

এ বছরের আগস্টে চোখজুড়ানো ফুলের বাগানে অত্যন্ত রোমান্টিক বাগদানের পর ভক্তরা উন্মুখ হয়ে আছে  এই সময়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় সঙ্গীত তারকা টেইলর সুইফটের ভাষায় ''ইংলিশ টিচার'' ও ''জিম টিচার''-এর রাজকীয় বিয়ে নিয়ে। যদিও বিয়ে নিয়ে পপ রাজকুমারী টেইলর সুইফট ও আমেরিকান ফুটবলের রাজপুত্র, মার্কিন এনএফএল তারকা ট্রাভিস কেলসি এখনো সরাসরি কিছু বলেনি। কিন্তু মার্কিন অনলাইন গণমাধ্যম ইউএস সানকে একটি সূত্র নিশ্চিত করেছে, তাঁরা আগামী গ্রীষ্মেই বিয়ে করছেন।

টেইলর সুইফটের বাগদানের মতোই ফুলে ফুলে ভরা বিয়ের আসর দেখা যেতে পারে গ্র্যান্ড ম্যানশন হাউসে
পপ রাজকুমারী আর আমেরিকান ফুটবলের রাজপুত্রের বিয়ে যে ফেইরিটেইলের মতো হবে সেটাই স্বাভাবিক। শোনা যাচ্ছে, আড়ম্বরপূর্ণ অথচ প্রকৃতির সৌন্দর্যে ভরপুর রাজকীয় এক রূপকথার মতো বিয়ে দেখতে যাচ্ছে বিশ্ববাসী।

চলুন জেনে নেওয়া যাক, এখন পর্যন্ত যে ৮টি চমকপ্রদ তথ্য জানা গেল টেইলর সুইফটের ফেয়ারিটেল ওয়েডিং নিয়ে
 
১. সব জল্পনা–কল্পনার মাঝে যে তথ্যটি সবচেয়ে বেশি মনোযোগ কাড়ছে, তা হলো, টেইলর সুইফট রোড আইল্যান্ডে অবস্থিত তাঁর বিলাসবহুল বাড়িতেই একান্ত পরিবেশে, ফুলে–ফুলে সাজানো একটি ঘরোয়া বিয়ের আয়োজন করছেন।

২.  প্রায় ১৭ মিলিয়ন ডলার অর্থাৎ বাংলাদেশি টাকায় প্রায় ২০০ কোটির এই সি ফেসিং বা সাগরের দৃশ্য দেখা যায় এমন প্রাইভেট ম্যানশনটি এখন বিভিন্ন প্রস্তুতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে।  

প্রাইভেট ম্যানশনটি এখন বিভিন্ন প্রস্তুতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে
জোর প্রস্তুতি নিচ্ছেন এই জুটি বিয়ের জন্য
৩. ফুলের বাগানে বাগদান পর্ব দেখেই ভক্তরা ধারণা করেছিলেন এমন একটি ''ড্রিমি ওয়েডিং''-এর। টেইলরের বহুদিনের ইচ্ছা ফুলের সমুদ্রে দাঁড়িয়ে বিয়ে করার। তার বাস্তবিক রূপ হয়তো দেখতে পাবে সুইফটিরা

৪. নানা সূত্র বলছে, শুধু ল্যান্ডস্কেপিং ও বাগান পুনর্নির্মাণেই টেইলর খরচ করছেন প্রায় ১.২ মিলিয়ন ডলার বা ১৫কোটি টাকা। পরিকল্পনায় আছে লাল গোলাপ, সাদা–বেগুনি–গোলাপি অর্কিড, প্যাস্টেল শেডের হাইড্রেনিয়া, আর লাল–গোলাপি–সাদা পিওনি ফুল দিয়ে ভেন্যু সাজানোর।  

৫. কৃত্রিম সাজসজ্জা নয়, বরং প্রকৃতির স্বাভাবিক সৌন্দর্যই হবে এই তারকা যুগলের বিয়ের অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ। তাই অনুষ্ঠান শুরুর মাসখানেক আগেই এই ফুলগুলোর চারা রোপণ করা হচ্ছে, যাতে প্রাকৃতিকভাবেই ফুলে ফুলে পরিপূর্ণ একটি পরিবেশ তৈরি হয়। পুরো ভেন্যুটিকে ধীরে ধীরে এক রূপকথার বিয়ের আসরে রূপ দিতেই এখন তোড়জোড় চলছে।

ভেন্যুটিকে ধীরে ধীরে এক রূপকথার বিয়ের আসরে রূপ দেওয়া হচ্ছে
৬. নিঃসন্দেহে তারকাখচিত একটি বিয়ে হতে যাচ্ছে এটি। ব্রাইডসমেইড হিসেবে থাকতে পারেন টেইলরের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু সেলেনা গোমেজ ও জিজি হাদিদ।

৭.  এমন স্বপ্নের মতো বিয়েতে অতিথিদের জন্য নিশ্চয়ই বিশেষ উপহার থাকবে। শোনা যাচ্ছে, বিয়ের ফুলেল থিমের সঙ্গে মিল রেখে অতিথিদের দেওয়া হবে বিশেষভাবে সংরক্ষিত লাল গোলাপের তোড়া। বছরের পর বছর ভালো থাকে এই গোলাপ।

প্রকাশ: ২৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৬: ১০
