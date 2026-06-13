ফুটবল খেলতে গিয়ে কি মাঠেই মৃত্যু হতে পারে? দেখুন এমন আলোচিত ৫টি ট্র্যাজিক ঘটনা

মাত্র শুরু হয়েছে বিশ্বকাপ। ফুটবল জ্বরে কাঁপছে গোটা বিশ্ব। এই ফুটবল খেলা দেখতে যতটা উত্তেজনাপূর্ণ, এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে ততটাই ঝুঁকি। একদিকে যেমন প্রাণঘাতী ইনজুরির ভয় থাকে, তেমনি ফুটবলারদের হতে পারে আচমকা হার্টের বিভিন্ন সমস্যা। অত্যন্ত কম বয়সে, ক্যারিয়ারের তুঙ্গে থাকা অনেক ফুটবলারের জীবনাবসান হয়েছে খেলতে গিয়ে, খেলার মাঠেই। কতটা বিপদ ও ঝুঁকি মাথায় নিয়ে তাঁরা নিজের দেশ ও দলের জন্য জীবন বাজি রাখেন, তা ভাবা উচিত আমাদের সবার। ফুটবলের মাঠে ঘটে যাওয়া এই ৫টি মৃত্যু ফুটবলপ্রেমীদেরকে আজও বেদনার্ত করে।
সূত্র: বিবিসি লেজিট নিউজ
ছবি: ইন্সটাগ্রাম, উইকিপিডিয়া