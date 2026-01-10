তাহসান-রোজা, খুশি-ভেদাং আর তারা-বীর: তিন তিনটি স্টাইলিশ জুটির শকিং ব্রেকআপ

বলিউডের সাম্প্রতিক জুটিগুলোর মধ্যে তাঁরা সবচেয়ে জনপ্রিয়। একই দিনে তাঁদের হঠাৎ ব্রেকাপের খবর বেশ শকিংই বলা চলে। খুশি কাপুর আর ভেদাং রায়না তো রীতিমতো কাপল গোল দিচ্ছিলেন নানা যুগল ছবিতে। অনেক ইভেন্টে বলিউডের এই দুই জেনজি অভিনয়শিল্পীকে একসঙ্গে দেখা গিয়েছে দারুণ সব লুকে। এদিকে আরেক জেনজি বলিউড সুন্দরী তারা সুতারিয়া আর অভিনেতা বীর পাহাড়িয়াকে নিয়েও উচ্ছসিত ছিল ভক্তরা। এক কনসার্টে তারা সহশিল্পীকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাওয়ায় বীরের এক্সপ্রেশন হয়েছে ভাইরালও। এই সব কিছুর মধ্যে খবর এসেছে খুশি-ভেদাং আর তারা-বীর আর কাপল নেই। এরপর মড়ার ওপর খাড়ার ঘা বলে চলে আজকে বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় গায়কদের একজন তাহসান খান আর আর তার স্ত্রী সৌন্দর্য বিশেষজ্ঞ রোজা আহমেদের আলাদা হওয়ার খবর। সামাজিক মাধ্যমে রীতিমতো ভাইরাল এখন এই ব্রেকআপের সংবাদ। মাত্র গত বছরের শুরুতেই তাঁরা বিয়ে করেছিলেন। চলুন স্মৃতিতে এই তিন কাপলের ফ্যাশনেবল কিছু লুক দেখে হতাশা কমানোর চেষ্ট করিা
ছবি: ইন্সটাগ্রাম