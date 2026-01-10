তাহসান-রোজা, খুশি-ভেদাং আর তারা-বীর: তিন তিনটি স্টাইলিশ জুটির শকিং ব্রেকআপ
তারকা

তাহসান-রোজা, খুশি-ভেদাং আর তারা-বীর: তিন তিনটি স্টাইলিশ জুটির শকিং ব্রেকআপ

বলিউডের সাম্প্রতিক জুটিগুলোর মধ্যে তাঁরা সবচেয়ে জনপ্রিয়। একই দিনে তাঁদের হঠাৎ ব্রেকাপের খবর বেশ শকিংই বলা চলে। খুশি কাপুর আর ভেদাং রায়না তো রীতিমতো কাপল গোল দিচ্ছিলেন নানা যুগল ছবিতে। অনেক ইভেন্টে বলিউডের এই দুই জেনজি অভিনয়শিল্পীকে একসঙ্গে দেখা গিয়েছে দারুণ সব লুকে। এদিকে আরেক জেনজি বলিউড সুন্দরী তারা সুতারিয়া আর অভিনেতা বীর পাহাড়িয়াকে নিয়েও উচ্ছসিত ছিল ভক্তরা। এক কনসার্টে তারা সহশিল্পীকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাওয়ায় বীরের এক্সপ্রেশন হয়েছে ভাইরালও। এই সব কিছুর মধ্যে খবর এসেছে খুশি-ভেদাং আর তারা-বীর আর কাপল নেই। এরপর মড়ার ওপর খাড়ার ঘা বলে চলে আজকে বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় গায়কদের একজন তাহসান খান আর আর তার স্ত্রী সৌন্দর্য বিশেষজ্ঞ রোজা আহমেদের আলাদা হওয়ার খবর। সামাজিক মাধ্যমে রীতিমতো ভাইরাল এখন এই ব্রেকআপের সংবাদ। মাত্র গত বছরের শুরুতেই তাঁরা বিয়ে করেছিলেন। চলুন স্মৃতিতে এই তিন কাপলের ফ্যাশনেবল কিছু লুক দেখে হতাশা কমানোর চেষ্ট করিা

তাহসান খান ও রোজা আহমেদ

মাত্রা গত বছর অর্থাৎ ২০২৫ সালে তাহসান খান আর রোজা আহমেদ বিয়ে ক্রএছিএলন ম্যাচিং আউটফিটে
গোলাপি টিশার্টে রোমান্টিক মুহূর্তে ধরা দিয়েছেন ক্যামেরায় তাঁরা
হানিমুন লুকে কোজি ড্রেসআপে রোজা-তাহসান
তাঁদের এই সুইমিং পুল স্ন্যাপও হয়েছিল ভাইরাল
তারা সুতারিয়া ও বীর পাহাড়িয়া

সিলভার ডিপনেক ড্রেসে আবেদনময়ী তারার সঙ্গে দারুণ মানিয়েছে ম্যানলি লুকের অল ব্ল্যাক বীরকে
ফিল্পি পার্টিতে এভাবেই ফ্রেবন্দী হয়েছেন তাঁঅরা এথনিক লুকের অফ হোয়াইট পোশাকে
সাদা ব্রালেট আই হাই ওয়েস্টেড স্কার্টে তারা পোজ দিয়েছেন সাদা শার্ট পরা বীরের সঙ্গে
খুশি কাপুর ও ভেদাং রায়না

এমন প্রেমময় মুহূর্তে ধরা দিয়েছেন ফ্রেমে হালকা লাইম সবুজ ড্রেসে খুশি আর ব্রাউন শার্টে ভেদাং
ক্যাজুইয়াল লুকে সেলফি তুলেছেন তাঁরা
খুশির ক্রিমরঙা সোয়েটার আর ভেদাংয়ের কালো টারটেলনেক দাউণ মানিয়েছে দুজনকে
র‍্যাম্পে কালো শেরওয়ানি আর রূপালি লেহেঙ্গায় মুগ্ধ করেছেন এই জুটি।
ছবি: ইন্সটাগ্রাম

প্রকাশ: ১০ জানুয়ারি ২০২৬, ১৩: ৫১
