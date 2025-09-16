অতিরিক্ত প্রসাধনী নয়, মিনিমাল স্কিনকেয়ারেই আস্থা বাণী কাপুরের

সম্প্রতি নয়াদিল্লিতে স্ট্রিক্স প্রফেশনাল মেগা শো ২০২৫-এ অংশ নিতে গিয়ে এই নায়িকা শেয়ার করলেন তাঁর দৈনন্দিন ত্বক ও চুলের যত্নের টিপস, যা অনায়াসেই সবাই অনুসরণ করতে পারে।
বাণীর মতে, ত্বককে অতিরিক্ত প্রোডাক্টে ভরিয়ে দেওয়া একেবারেই প্রয়োজন নেই। তিনি বলেন, “আমি একেবারেই মিনিমাল স্কিনকেয়ার রুটিন মেনে চলি। যত কম পণ্য, তত ভালো। দিনের শেষে মুখ ভালো করে ক্লিনজ করা সবচেয়ে জরুরি।”
তিনি আরও সতর্ক করেছেন ঘুমোতে যাওয়ার আগে মেকআপ না তোলার অভ্যাস নিয়ে। “মেকআপ নিয়ে ঘুমোলে ব্রণ, পিম্পল, র্যাশ-সব সমস্যাই বাড়ে,” বললেন তিনি।
ব্যস্ত শিডিউলে বাণীর ব্যাগে সব সময় থাকে হাইড্রেটিং লিপ বাম এবং লিভ-অন স্প্রে। লিপ বাম ঠোঁট রাখে মসৃণ ও নরম, আর লিভ-অন স্প্রে চুলে তাৎক্ষণিক উজ্জ্বলতা যোগ করে।
আজকাল অনেকেই মনে করেন চুলে তেল দেওয়া পুরোনো ধ্যানধারণা। কিন্তু বাণীর মত একেবারেই ভিন্ন। তিনি জানান, “চুলে তেল দেওয়া এখন খুব আন্ডাররেটেড! আমি নিয়ম করে প্রতি পাক্ষিকে একবার চুলে তেল লাগাই এবং পরের দিন ধুয়ে ফেলি”। তাঁর বিশ্বাস, ভালো তেল শুধু মাথার ত্বককেই সুস্থ রাখে না, চুলের গোড়া মজবুত করতেও সাহায্য করে।
বাণী ঘরে তৈরি হেয়ার মাস্কের ভক্ত। কিচেনের উপাদান দিয়েই বানান সহজ প্যাক।
“কাঁচা ডিম হোক বা অ্যাভোকাডো-যে কোনো প্রোটিন সমৃদ্ধ উপাদান আমি চুলে লাগাই। এতে চুল পায় প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা,” বলেন তিনি।
বাণীর মতে, ত্বক ও চুলের উজ্জ্বলতা মূলত নির্ভর করে খাবারের ওপর। “প্রোটিন ও ফাইবার সমৃদ্ধ খাবার, পর্যাপ্ত ঘুম আর পর্যাপ্ত পানি। এই তিনটিই চুল ও ত্বকের প্রকৃত বন্ধু,” তাঁর পরামর্শ।
আজকের তরুণ প্রজন্ম সোশ্যাল মিডিয়ার প্রভাবে অনেক সময় অন্ধভাবে তারকাদের রুটিন অনুসরণ করে। এ বিষয়ে বাণী বলেন, “আমাদের সৌন্দর্যের পেছনে অনেক স্টাইলিস্টের অবদান থাকে। তাই নিজের ত্বক ও চুলের ধরন বুঝে সিদ্ধান্ত নিন। সবার রুটিন সবার জন্য নয়।”
বাণী কাপুরের খুবই স্পষ্ট ভাবে জানান, প্রকৃত সৌন্দর্য আসে যত্নে, কিন্তু তা হতে হবে সহজ ও প্রাকৃতিক। ঘরে থাকা তেল, প্রোটিনের জোগান, পর্যাপ্ত ঘুম ও সুষম খাদ্য এই চারটিই তাঁর সৌন্দর্যের প্রকৃত গোপন রহস্য।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম