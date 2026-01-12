কম প্রোডাক্টে বেশি সৌন্দর্য: তারা সুতারিয়ার শীতকালীন মেকআপে দর্শন
শীতের হালকা রোদ, ঠান্ডা হাওয়া আর শুষ্কতা- এই মৌসুমে মেকআপ মানেই ভারী লেয়ার নয়, বরং ত্বককে আরাম দিয়ে সাজানো। ঠিক এই দর্শনটাই মেনে চলেন তারা সুতারিয়া। তাঁর মেকআপ মন্ত্র এমনিতেই মিনিমাল; শীতকালে তা হয়ে ওঠে আরও বেশি প্রাসঙ্গিক।

সম্প্রতি ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করা ‘গেট রেডি উইথ মি’ ভিডিওতে মাত্র ছয়টি প্রোডাক্ট ব্যবহার করে কীভাবে শীতের জন্য পারফেক্ট, ন্যাচারাল-ডিউই লুক তৈরি করা যায়, সেটাই দেখিয়েছেন তারা।

শীতে ভারী ফাউন্ডেশন নয়, স্কিন টিন্টেই ভরসা

শীতকালে ত্বক স্বাভাবিকভাবেই শুষ্ক হয়ে ওঠে, তাই মোটা ফাউন্ডেশন সহজেই কেকি দেখাতে পারে। এই সমস্যার সমাধান হিসেবে তারা বেছে নেন ভিটামিন-সমৃদ্ধ স্কিন টিন্ট। প্রাইমড ও ভালোভাবে ময়েশ্চারাইজ করা ত্বকে আগে স্কিন টিন্ট, তারপর প্রয়োজনে কনসিলার—এই ক্রমে মেকআপ করলে ত্বক দেখায় নরম ও স্বাভাবিক। গালের হাড়ের ওপর হালকা টিন্ট লাগিয়ে মুখে আসে এক ধরনের উইন্টার গ্লো, যা আলাদা করে হাইলাইটার ছাড়াই কাজ করে।

শীতের নরম আলোয় স্মাজড আই লুক

শীতকাল মানেই চোখের সাজে একটু নরম আবেশ। তারা প্যালেটের বদলে ব্যবহার করেন লং-ওয়্যার আইশ্যাডো স্টিক, যা শুষ্ক ত্বকে সহজে ব্লেন্ড হয়। মভ বা সফট পিঙ্ক আন্ডারটোনের শেড শীতের আলোয় চোখকে করে তোলে আরও গভীর ও আবেদনময়। সামান্য স্মাজড ফিনিশ এই মৌসুমের সঙ্গে দারুণ মানিয়ে যায়।

ঠান্ডায়ও চোখের এক্সপ্রেশন ধরে রাখে মাস্কারা

ঠান্ডা আবহাওয়ায় চোখ অনেক সময় ক্লান্ত দেখাতে পারে। এই জায়গায় মাস্কারা হয়ে ওঠে সবচেয়ে সহজ সমাধান। তারা চোখে ভালোভাবে মাস্কারা লাগাতে পছন্দ করেন, যাতে চোখ দেখায় বড় ও উজ্জ্বল। শীতের দিনের লুক হোক বা রাতের কোনো অনুষ্ঠান, মাস্কারা চোখে এনে দেয় প্রয়োজনীয় প্রাণচাঞ্চল্য।

শীতের নিষ্প্রভতা কাটাতে ব্লাশ

শীতকালে ত্বক অনেক সময় ফ্যাকাসে দেখায়। এই জায়গায় ব্লাশ হয়ে ওঠে মেকআপের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। তারা ম্যাট পিঙ্ক ব্লাশ ব্যবহার করেন, যা ঠান্ডা আবহাওয়ায় মুখে এনে দেয় স্বাভাবিক উষ্ণতা। আঙুলে ব্লাশ লাগিয়ে গালে হালকা ট্যাপ করলে রং বসে আরও ন্যাচারালভাবে, ত্বকও শুকিয়ে যাওয়ার ভয় থাকে না।

শীতে ঠোঁট শুকনো? লিপ লাইনারে ফর্ম ঠিক রাখুন

শীতকালে ঠোঁট শুকিয়ে যাওয়া খুবই সাধারণ সমস্যা। লিপ লাইনার ব্যবহার করলে শুধু ঠোঁটের শেপই সুন্দর হয় না, লিপস্টিকও সহজে ছড়িয়ে পড়ে না। তারা ঠোঁটের লাইনের একটু ওপরে লিপ লাইনার ব্যবহার করেন, যা ঠোঁটকে দেখায় আরও ভরাট ও পরিপাটি—শীতের ডাল লুকের জন্য একেবারে পারফেক্ট।

ড্যাব করা লিপস্টিকেই শীতের সফট ফিনিশ

ভারী ম্যাট লিপস্টিক শীতে অনেক সময় ঠোঁটকে আরও শুষ্ক করে তোলে। তাই তারা বেছে নেন পিঙ্ক-নিউড শেড, আর সেটাও পুরো ঠোঁটে ভরাট না করে হালকা করে ড্যাব করেন। এতে ঠোঁট দেখায় নরম, স্বাভাবিক এবং শীতের দিনের জন্য একদম আরামদায়ক।

শীতের মেকআপ মানেই অতিরিক্ত লেয়ার নয়—বরং ত্বককে যত্ন দিয়ে সাজানো। তারা সুতারিয়ার এই ছয় ধাপের মেকআপ রুটিন শীতের জন্য ঠিক ততটাই কার্যকর, যতটা স্টাইলিশ।

প্রকাশ: ১২ জানুয়ারি ২০২৬, ১২: ২১
