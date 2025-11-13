মারদাঙ্গা মন্দাকিনী হয়ে ফিরলেন প্রিয়াঙ্কা, দেখুন দেশি গার্লের ৭টি আইকনিক বলিউড লুক

অবশেষে ফিরছেন হলিউডের দেশি গার্ল। লম্বা বিরতি শেষে হলিউডে নিজের আলাদা অবস্থান গড়ে প্রতিভার জানান দেওয়া প্রিয়াঙ্কা চোপড়া অভিনয় করছেন ভারতীয় সিনেমায়। তবে একসময় এই মেধাবী ও গ্ল্যামারাস অভিনেত্রীর ক্যারিয়ারে বিশাল বাধা সৃষ্টি করা বলিউড জগতকে এড়িয়ে দক্ষিণি সিনেমায় আসছেন তিনি। বিখ্যাত পরিচলাওক এসএস রাজামৌলির বিগ বাজেট ফিল্ম গ্লোব ট্রটারে তারকা অভিনেতা মহেশ বাবুর সঙ্গে দেখা যাবে পিগি চপসকে। আর নিজেই তিনি এই সিনেমায় তাঁর মন্দাকিনী চরিত্রের মারদাঙ্গা লুক রিভিল করেছেন সিনেমার পোস্টার দিয়ে ইন্সটাগ্রামে। এর আগে প্রিয়াঙ্কা বারফি, ম্যারি কম, ফ্যাশনসহ বেশ কিছু সিনেমায় আইকনিক লুকে অভিনয় করেছেন যা বলিউড সিনেমার ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। চলুন মন্দাকিনীর লুকের সঙ্গে সঙ্গে তেমন কিছু লুকেও দেখে আসি প্রিয়াঙ্কা চোপড়া জোনাসকে।
ছবি: ইন্সটাগ্রাম