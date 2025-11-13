মারদাঙ্গা মন্দাকিনী হয়ে ফিরলেন প্রিয়াঙ্কা, দেখুন দেশি গার্লের ৭টি আইকনিক বলিউড লুক
লুক

মারদাঙ্গা মন্দাকিনী হয়ে ফিরলেন প্রিয়াঙ্কা, দেখুন দেশি গার্লের ৭টি আইকনিক বলিউড লুক

শেয়ার করুন
ফলো করুন

অবশেষে ফিরছেন হলিউডের দেশি গার্ল। লম্বা বিরতি শেষে হলিউডে নিজের আলাদা অবস্থান গড়ে প্রতিভার জানান দেওয়া প্রিয়াঙ্কা চোপড়া অভিনয় করছেন ভারতীয় সিনেমায়। তবে একসময় এই মেধাবী ও গ্ল্যামারাস অভিনেত্রীর ক্যারিয়ারে বিশাল বাধা সৃষ্টি করা বলিউড জগতকে এড়িয়ে দক্ষিণি সিনেমায় আসছেন তিনি। বিখ্যাত পরিচলাওক এসএস রাজামৌলির বিগ বাজেট ফিল্ম গ্লোব ট্রটারে তারকা অভিনেতা মহেশ বাবুর সঙ্গে দেখা যাবে পিগি চপসকে। আর নিজেই তিনি এই সিনেমায় তাঁর মন্দাকিনী চরিত্রের মারদাঙ্গা লুক রিভিল করেছেন সিনেমার পোস্টার দিয়ে ইন্সটাগ্রামে। এর আগে প্রিয়াঙ্কা বারফি, ম্যারি কম, ফ্যাশনসহ বেশ কিছু সিনেমায় আইকনিক লুকে অভিনয় করেছেন যা বলিউড সিনেমার ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। চলুন মন্দাকিনীর লুকের সঙ্গে সঙ্গে তেমন কিছু লুকেও দেখে আসি প্রিয়াঙ্কা চোপড়া জোনাসকে।

১/৯
গ্লোবট্রটার সিনেমার পোস্টারে এমন উজ্জ্বল হলুদ শাড়ি-ব্লাউজের লুকে দেখা দিলেন প্রিয়াঙ্কা মন্দাকিনী রূপে
গ্লোবট্রটার সিনেমার পোস্টারে এমন উজ্জ্বল হলুদ শাড়ি-ব্লাউজের লুকে দেখা দিলেন প্রিয়াঙ্কা মন্দাকিনী রূপে
বিজ্ঞাপন
২/৯
একেবারে ট্র্যাডিশনাল শাড়ি-গয়নায় বন্দুক হাতে রীতিমতো মারদাঙ্গা লাগছে তাঁকে
একেবারে ট্র্যাডিশনাল শাড়ি-গয়নায় বন্দুক হাতে রীতিমতো মারদাঙ্গা লাগছে তাঁকে
বিজ্ঞাপন
৩/৯
ফ্যাশন সিনেমায় টপ মডেল মেঘনা চরিত্রের হাই ফ্যাশন লুকে নজর কেড়েছিলেন তিনি ক্যারিয়ারের শুরুর দিকে
ফ্যাশন সিনেমায় টপ মডেল মেঘনা চরিত্রের হাই ফ্যাশন লুকে নজর কেড়েছিলেন তিনি ক্যারিয়ারের শুরুর দিকে
৪/৯
র‍্যাম্প ওয়াকে গ্ল্যামারাস উপস্থিতিতে তাক লাগিয়েছিলেন তিনি
র‍্যাম্প ওয়াকে গ্ল্যামারাস উপস্থিতিতে তাক লাগিয়েছিলেন তিনি
৫/৯
দোস্তানা সিনেমায় প্রিয়াঙ্কা আবেদনময় শাড়ির লুকে দেশি গার্ল গানে ঝড় তুলেছিলেন
দোস্তানা সিনেমায় প্রিয়াঙ্কা আবেদনময় শাড়ির লুকে দেশি গার্ল গানে ঝড় তুলেছিলেন
৬/৯
রামলীলা সিনেমায় একটি আইটেম গানেই বাজিমাত করেছেন প্রিয়াঙ্কা সাদা টপ আর স্লিট স্কার্টের লুকে
রামলীলা সিনেমায় একটি আইটেম গানেই বাজিমাত করেছেন প্রিয়াঙ্কা সাদা টপ আর স্লিট স্কার্টের লুকে
৭/৯
ভারতের বিখ্যাত বক্সার ম্যারি কম-এর বায়োপিকে এমন বাস্তবধর্মী লুকে দেখা যায় পিগি চপসকে
ভারতের বিখ্যাত বক্সার ম্যারি কম-এর বায়োপিকে এমন বাস্তবধর্মী লুকে দেখা যায় পিগি চপসকে
৮/৯
পার্শ্বচরিত্রে অভিনয় করে বাজিরাওমাস্তানি সিনেমায় সব আলো নিজের দিকে টেনে নিয়ে গিয়েছেন প্রিয়াঙ্কা মারাঠি রানী কাশিবাঈয়ের লুকে
পার্শ্বচরিত্রে অভিনয় করে বাজিরাওমাস্তানি সিনেমায় সব আলো নিজের দিকে টেনে নিয়ে গিয়েছেন প্রিয়াঙ্কা মারাঠি রানী কাশিবাঈয়ের লুকে
৯/৯
তবে সবচেয়ে স্মরণীয় যে লুকে প্রিয়াঙ্কা রয়ে যাবেন সকলের মনে তা হলো বারফি সিনেমার বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ঝিলমিল। শিশুসুলভ আর মনকাড়া এই কোঁকড়া ছোট চুল, স্কার্ট-টপ, কার্ডিগান আর স্কুলের মোজা-জুতায় ইনোসেন্ট ঝিলমিলের কোনো তুলনা নেই
তবে সবচেয়ে স্মরণীয় যে লুকে প্রিয়াঙ্কা রয়ে যাবেন সকলের মনে তা হলো বারফি সিনেমার বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ঝিলমিল। শিশুসুলভ আর মনকাড়া এই কোঁকড়া ছোট চুল, স্কার্ট-টপ, কার্ডিগান আর স্কুলের মোজা-জুতায় ইনোসেন্ট ঝিলমিলের কোনো তুলনা নেই

ছবি: ইন্সটাগ্রাম

প্রকাশ: ১৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৭: ১৬
বিজ্ঞাপন