রইদ-এর আলোয় আবার লাইমলাইটে এই রহস্যময়ী সুন্দরী, দেখুন তাঁর কাজলকালো লুকের ছবি ও ভিডিও
লুক

রইদ-এর আলোয় আবার লাইমলাইটে এই রহস্যময়ী সুন্দরী, দেখুন তাঁর কাজলকালো লুকের ছবি ও ভিডিও

শেয়ার করুন
ফলো করুন

হাওয়া সিনেমার রহস্যময়ী সুন্দরী বেদেনীর সম্মোহনী রূপে মজেন নি এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। আর এই চরিত্রের আকর্ষণীয় লুকে একেবারে বাজিমাত করার পর বহুদিন দেখা মিলছিল না নাজিফা তুষির। সম্প্রতি মেজবাউর রহমান সুমনের সাড়া জাগানো সিনেমা রইদ দিয়ে আবার আলোচনায় এখানে এক প্রধান চরিত্রে অভিনয় করা তুষি। সাদুর বউ নামের এই নন গ্ল্যামারাস চরিত্রের লুকে নিজেকে সাজাতে অত্যন্ত সাধনা করতে হয়েছে এই অভিনেত্রীকে। সে আরেক গল্প। তবে বলাই যায় এখন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে মনোনীত রইদ-এর আলোয় আবার লাইমলাইটে এসেছেন নাজিফা তুষি। চলুন তাঁর নতুন কাজলকালো লুক দেখে আসি ছবি ও ভিডিওতে।

১/৫
কালোতে একটু বেশিই সুন্দর লাগে নাজিফা তুষিকে। এখানে পরেছেন কালো স্যাটিন শাড়ি আর ম্যাচিং ফুলস্লিভ ভেলভেট ব্লাউজ
কালোতে একটু বেশিই সুন্দর লাগে নাজিফা তুষিকে। এখানে পরেছেন কালো স্যাটিন শাড়ি আর ম্যাচিং ফুলস্লিভ ভেলভেট ব্লাউজ
বিজ্ঞাপন
২/৫
সোনালি কারুকাজ করা শাড়ি-ব্লাউজের সঙ্গে মিল রেখে সিক্স ইয়ার্ডস স্টোরির আউট অব দ্য বক্স স্টেটমেন্ট পিস দেখা যাচ্ছে কানে আর হাতে
সোনালি কারুকাজ করা শাড়ি-ব্লাউজের সঙ্গে মিল রেখে সিক্স ইয়ার্ডস স্টোরির আউট অব দ্য বক্স স্টেটমেন্ট পিস দেখা যাচ্ছে কানে আর হাতে
বিজ্ঞাপন
৩/৫
স্যাটিনের আভিজাত্যে শাড়ির লাশ্চার নজর কাড়ছে
স্যাটিনের আভিজাত্যে শাড়ির লাশ্চার নজর কাড়ছে
৪/৫
কিছুটা বেঁধে রেখে বাকিটা ছেড়ে দেওয়া হেয়ারস্টাইলটিও খুব মানিয়েছে পুরো লুকের সঙ্গে
কিছুটা বেঁধে রেখে বাকিটা ছেড়ে দেওয়া হেয়ারস্টাইলটিও খুব মানিয়েছে পুরো লুকের সঙ্গে
৫/৫
গ্লসি ন্যুড গোলাপি লিপস আর মায়াময় টানা চোখের সাজের সঙ্গে ব্রঞ্জ ব্লাশ আর সফট গ্ল্যাম ফিনিশের মেকওভারে মোহনীয় লাগছে তুষিকে
গ্লসি ন্যুড গোলাপি লিপস আর মায়াময় টানা চোখের সাজের সঙ্গে ব্রঞ্জ ব্লাশ আর সফট গ্ল্যাম ফিনিশের মেকওভারে মোহনীয় লাগছে তুষিকে

পোশাক: মাইয়া ঢাকা

মেকওভার: সিগনেচার লুক বাই সামিয়া

গয়না: সিক্স ইয়ার্ডস স্টোরি

ফটোগ্রাফি: নূর ক্যাপচার এস

প্রকাশ: ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫, ১৪: ১৭
বিজ্ঞাপন