রইদ-এর আলোয় আবার লাইমলাইটে এই রহস্যময়ী সুন্দরী, দেখুন তাঁর কাজলকালো লুকের ছবি ও ভিডিও

হাওয়া সিনেমার রহস্যময়ী সুন্দরী বেদেনীর সম্মোহনী রূপে মজেন নি এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। আর এই চরিত্রের আকর্ষণীয় লুকে একেবারে বাজিমাত করার পর বহুদিন দেখা মিলছিল না নাজিফা তুষির। সম্প্রতি মেজবাউর রহমান সুমনের সাড়া জাগানো সিনেমা রইদ দিয়ে আবার আলোচনায় এখানে এক প্রধান চরিত্রে অভিনয় করা তুষি। সাদুর বউ নামের এই নন গ্ল্যামারাস চরিত্রের লুকে নিজেকে সাজাতে অত্যন্ত সাধনা করতে হয়েছে এই অভিনেত্রীকে। সে আরেক গল্প। তবে বলাই যায় এখন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে মনোনীত রইদ-এর আলোয় আবার লাইমলাইটে এসেছেন নাজিফা তুষি। চলুন তাঁর নতুন কাজলকালো লুক দেখে আসি ছবি ও ভিডিওতে।
পোশাক: মাইয়া ঢাকা
মেকওভার: সিগনেচার লুক বাই সামিয়া
গয়না: সিক্স ইয়ার্ডস স্টোরি
ফটোগ্রাফি: নূর ক্যাপচার এস