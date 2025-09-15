মুম্বাইয়ের সিরিজে আরিফিন শুভর সঙ্গে সৌরসেনী, দেখুন এই টালিউড ফ্যাশনিস্তার এক ডজন লুক

আমরা এখন অনেকেই জানি বাংলাদেশের জনপ্রিয় অভিনেতা আরিফিন শুভর জ্যাজ সিটির কথা। মুম্বাইয়ের এই সিরিজে বাংলাদেশি চরিত্রেই দেখা যাবে তাঁকে যতদূর জানা যাচ্ছে। জুবিলি সিরিজ করে বিখ্যাত পরিচালক সৌমিক সেনের জ্যাজ সিটির এক ঝলক ইতিমধ্যেই নেটপাড়ায় সাড়া জাগাচ্ছে, যেখানে দেখা যাচ্ছে আরিফিন শুভকে। আর এখানে তাঁর সঙ্গে দেখা যাবে টালিউড ফ্যাশনিস্তা সৌরসেনী মৈত্র্যকে। টালিউডের চেনা মুখ সৌরসেনী মডেলিংয়ের হাত ধরে ক্যারিয়ারের শুরু হলেও তিনি এখন বাংলা সিনেমার এক জনপ্রিয় তারকা অভিনেত্রী। বর্তমানে বাংলা-হিন্দি দুই ইন্ডাস্ট্রিতেই দাপটের সঙ্গে কাজ করে চলেছেন সৌরসেনী। ফ্যাশনের দৌড়েও অভিনেত্রী দশে দশ। ইনস্টাগ্রামে নিজের স্টাইলিশ আর বোল্ড সব ছবি প্রায়ই শেয়ার করেন তিনি। চলুন, অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রামে ঢুঁ মেরে কিছু লুক দেখে আসি।
ছবি: সৌরসেনীর ইন্সটাগ্রাম