মুম্বাইয়ের সিরিজে আরিফিন শুভর সঙ্গে সৌরসেনী, দেখুন এই টালিউড ফ্যাশনিস্তার এক ডজন লুক

আমরা এখন অনেকেই জানি বাংলাদেশের জনপ্রিয় অভিনেতা আরিফিন শুভর জ্যাজ সিটির কথা। মুম্বাইয়ের এই সিরিজে বাংলাদেশি চরিত্রেই দেখা যাবে তাঁকে যতদূর জানা যাচ্ছে। জুবিলি সিরিজ করে বিখ্যাত পরিচালক সৌমিক সেনের জ্যাজ সিটির এক ঝলক ইতিমধ্যেই নেটপাড়ায় সাড়া জাগাচ্ছে, যেখানে দেখা যাচ্ছে আরিফিন শুভকে। আর এখানে তাঁর সঙ্গে দেখা যাবে টালিউড ফ্যাশনিস্তা সৌরসেনী মৈত্র্যকে। টালিউডের চেনা মুখ সৌরসেনী মডেলিংয়ের হাত ধরে ক্যারিয়ারের শুরু হলেও তিনি এখন বাংলা সিনেমার এক জনপ্রিয় তারকা অভিনেত্রী। বর্তমানে বাংলা-হিন্দি দুই ইন্ডাস্ট্রিতেই দাপটের সঙ্গে কাজ করে চলেছেন সৌরসেনী। ফ্যাশনের দৌড়েও অভিনেত্রী দশে দশ। ইনস্টাগ্রামে নিজের স্টাইলিশ আর বোল্ড সব ছবি প্রায়ই শেয়ার করেন তিনি। চলুন, অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রামে ঢুঁ মেরে কিছু লুক দেখে আসি।

মেরুন লেসে একই রঙের থ্রেড এমব্রয়ডারি ও বিডসের কাজ করা শাড়ি গাউন পরেছেন সৌরসেনী
এক্সট্রিম থাই স্লিট সোনালি সিকুইন গাউনে দেখা যাচ্ছে তাঁকে এখানে
স্কাই বকু মনোকিনি পরেছেন এই ফ্যাশনিস্তা চাংকি গোল্ডেন গয়নার সঙ্গে
ঙ্করসেট বডিসের ফুলেল ড্রেসে সৌরসেনী
রাফল দেওয়া কালো শিমারি স্লিভলেস মিনিড্রেসে দেখা যাচ্ছে তাঁকে এখানে
কালো ডিপনেক ফুলস্লিভ কালো ব্লাউজের সঙ্গে কালো-সোনালি ব্রোকেড কাতান পরেছেন সৌরসেনী
এখানে অ্যান্টিক ফিনিশের ঝলমলে লেহেঙ্গায় দেখা যাচ্ছে তাঁকে
এই লুকে সৌরসেনী পরেছেন মেরুন সিকুইনের মিনিড্রেস। সফট কার্লস আর চোকার নজর কাড়ছে
সাদা সিকুইনের বডিকন ড্রেসে আবেদন ছড়াচ্ছেন তিনি
মেরুন ফো লেদারের করসেট বডিসের স্ট্র্যাপলেস ড্রেসে আকর্ষণীয় সৌরসেনী
মিডনাইট ব্লু সিকুইনের ফিউশন শাড়ির থাই স্লিট লুকে সৌরসেনী
এখানেও সিকুইনের ছোঁয়া। সাদা থাই স্লিট শিয়ার ড্রেস পরেছেন এই অভিনেত্রী
ছবি: সৌরসেনীর ইন্সটাগ্রাম

প্রকাশ: ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৪: ১৯
