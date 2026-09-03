নতুন ১৫ লুকে এ কোন হানিয়া আমির? ন্যাচারাল রেবেলিয়ন নাকি ইমেজ ভাঙার সচেতন প্রচেষ্টা

পাকিস্তানের আন্তর্জাতিকভাবে সমাদৃত তারকা অভিনেত্রী হানিয়া আমির। নিজ দেশের গন্ডি পেরিয়ে ভারত, বাংলাদেশ, মধ্যপ্রাচ্য ও নেপালে তাঁর জনপ্রিয়তা আকাশচুম্বী। হানিয়ার অভিনীত নাটক আর নতুন সব চোখজুড়ানো লুকের অপেক্ষায় থাকেন তাঁর ভক্তরা। সানসিল্কের পণ্যদূত হয়ে গত বছর বাংলাদেশ মাতিয়ে গিয়েছিলেন এই অপরূপা সুন্দরী। তবে আমরা সবসময় দেখে এসেছি হানিয়া আমির মানেই প্যাস্টেল শেডস, গালের টোল, পরিপাটি শান্তশিষ্ট লুক, ট্র্যাদিশনাল সালওয়ার কামিজ বা লেহেঙ্গার সঙ্গে সিগনেচার মিষ্টি হাসির আবেদন। তবে তাঁর সাম্প্রতিক লুকগুলোতে এসেছে নাটকীয় পরিবর্তন। এখন সবার মনেই প্রশ্ন জাগছে, এ কি ন্যাচারাল রেবেলিয়ন নাকি ইমেজ ভাঙার সচেতন প্রচেষ্টা? অনেক সময়ই দেখা যায় তারকারা নিজেদের একঘেয়ে লুকের ঘেরাটোপে হাঁপিয়ে ওঠেন। তখনই তাঁরা সেফ জোন থেকে বেরিয়ে খোলস ভেঙে নিজেদেরকে অন্য রূপে উপস্থাপন করেন। হানিয়া আমির নিজেই নিজের এলোমেলো, ভ্রুক্ষেপহীন আর রেবেলিয়ন স্টাইলের লুকের ছবি শেয়ার করছেন আজকাল। কিছু লুকে পলিশড টাচ থাকলেও পশ্চিমা ভাইব ও বোল্ড আমেজ স্পষ্ট। চলুন ১৫টি সাম্প্রতিক ছবিতে দেখে আসি নতুন হানিয়াকে।
ছবি: হানিয়া আমিরের ইন্সটাগ্রাম