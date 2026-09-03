নতুন ১৫ লুকে এ কোন হানিয়া আমির? ন্যাচারাল রেবেলিয়ন নাকি ইমেজ ভাঙার সচেতন প্রচেষ্টা
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নতুন ১৫ লুকে এ কোন হানিয়া আমির? ন্যাচারাল রেবেলিয়ন নাকি ইমেজ ভাঙার সচেতন প্রচেষ্টা

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পাকিস্তানের আন্তর্জাতিকভাবে সমাদৃত তারকা অভিনেত্রী হানিয়া আমির। নিজ দেশের গন্ডি পেরিয়ে ভারত, বাংলাদেশ, মধ্যপ্রাচ্য ও নেপালে তাঁর জনপ্রিয়তা আকাশচুম্বী। হানিয়ার অভিনীত নাটক আর নতুন সব চোখজুড়ানো লুকের অপেক্ষায় থাকেন তাঁর ভক্তরা। সানসিল্কের পণ্যদূত হয়ে গত বছর বাংলাদেশ মাতিয়ে গিয়েছিলেন এই অপরূপা সুন্দরী। তবে আমরা সবসময় দেখে এসেছি হানিয়া আমির মানেই প্যাস্টেল শেডস, গালের টোল, পরিপাটি শান্তশিষ্ট লুক, ট্র্যাদিশনাল সালওয়ার কামিজ বা লেহেঙ্গার সঙ্গে সিগনেচার মিষ্টি হাসির আবেদন। তবে তাঁর সাম্প্রতিক লুকগুলোতে এসেছে নাটকীয় পরিবর্তন। এখন সবার মনেই প্রশ্ন জাগছে, এ কি ন্যাচারাল রেবেলিয়ন নাকি ইমেজ ভাঙার সচেতন প্রচেষ্টা? অনেক সময়ই দেখা যায় তারকারা নিজেদের একঘেয়ে লুকের ঘেরাটোপে হাঁপিয়ে ওঠেন। তখনই তাঁরা সেফ জোন থেকে বেরিয়ে খোলস ভেঙে নিজেদেরকে অন্য রূপে উপস্থাপন করেন। হানিয়া আমির নিজেই নিজের এলোমেলো, ভ্রুক্ষেপহীন আর রেবেলিয়ন স্টাইলের লুকের ছবি শেয়ার করছেন আজকাল। কিছু লুকে পলিশড টাচ থাকলেও পশ্চিমা ভাইব ও বোল্ড আমেজ স্পষ্ট। চলুন ১৫টি সাম্প্রতিক ছবিতে দেখে আসি নতুন হানিয়াকে।

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এতদিন আমরা হানিয়া আমিরকে এভাবেই দেখে এসেছি। এথনিক লুকের প্যাস্টেল সাজপোশাক আর মিষ্টি হাসিতে
এতদিন আমরা হানিয়া আমিরকে এভাবেই দেখে এসেছি। এথনিক লুকের প্যাস্টেল সাজপোশাক আর মিষ্টি হাসিতে
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ওয়েস্টার্ন লুকেও তিনি সবসময় সিগনেচার ইমেজ ধরে রেখে আসছেন পরিমিতি ও সফট গার্ল ভাইবে
ওয়েস্টার্ন লুকেও তিনি সবসময় সিগনেচার ইমেজ ধরে রেখে আসছেন পরিমিতি ও সফট গার্ল ভাইবে
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এলোমেলো হেয়ারস্টাইল আর র‍্যাস্পবেরি ফেস (যাকে সোজা বাংলায় ভেংচি বলে)। এরকম লুকেই আজকাল ছবি পোস্ট করেছেন হানিয়া
এলোমেলো হেয়ারস্টাইল আর র‍্যাস্পবেরি ফেস (যাকে সোজা বাংলায় ভেংচি বলে)। এরকম লুকেই আজকাল ছবি পোস্ট করেছেন হানিয়া
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র‍্যাপ স্টাইল পেইল পিংক ড্রেস আর কালো গ্ল্যাডিয়েটর শেডসে ভি দেখাচ্ছেন তিনি
র‍্যাপ স্টাইল পেইল পিংক ড্রেস আর কালো গ্ল্যাডিয়েটর শেডসে ভি দেখাচ্ছেন তিনি
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স্ট্র্যান্ডস রেখে মেসি চূড়া খোঁপা করেছেন এখানে হানিয়া। সঙ্গে বড় রূপালি নেইলস আর বেশ কয়েকটি স্টেটমেন্ট আংটি। সঙ্গে আছে রূপালি স্ট্র্যাপলেস ড্রেস
স্ট্র্যান্ডস রেখে মেসি চূড়া খোঁপা করেছেন এখানে হানিয়া। সঙ্গে বড় রূপালি নেইলস আর বেশ কয়েকটি স্টেটমেন্ট আংটি। সঙ্গে আছে রূপালি স্ট্র্যাপলেস ড্রেস
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পাকিস্তান ক্রিকেট দলের ক্রপড জার্সি আর সোয়েটপ্যান্ট পরে হাতে পানীয়ের ডিজপোজেবল কাপ হাতে আর সানগ্লাস চোখে ছোট চুল ঝাঁকানো হানিয়া আছেন মেটালহেড মুডে। তাও আবার খোলা গাড়ির সাইট হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে
পাকিস্তান ক্রিকেট দলের ক্রপড জার্সি আর সোয়েটপ্যান্ট পরে হাতে পানীয়ের ডিজপোজেবল কাপ হাতে আর সানগ্লাস চোখে ছোট চুল ঝাঁকানো হানিয়া আছেন মেটালহেড মুডে। তাও আবার খোলা গাড়ির সাইট হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে
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ক্রিসমাস পারড়তিতে ম্যাড লুকে নিটেড ধূসর স্লিভলেস কো অর্ড পাজামাস আর পিংক বিনি ক্যাপে হানিয়া
ক্রিসমাস পারড়তিতে ম্যাড লুকে নিটেড ধূসর স্লিভলেস কো অর্ড পাজামাস আর পিংক বিনি ক্যাপে হানিয়া
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ব্রাউন লিনেন স্লিভলেস টপ আর গ্রে ওয়াশের জিনসের সঙ্গে নজর কাড়ছে পকেট চেইন, বড় শেকলের কালো ছোট ব্যাগ, ওভাল চশমা আর গ্লসি স্ট্রবেরি লিপসের পাউট
ব্রাউন লিনেন স্লিভলেস টপ আর গ্রে ওয়াশের জিনসের সঙ্গে নজর কাড়ছে পকেট চেইন, বড় শেকলের কালো ছোট ব্যাগ, ওভাল চশমা আর গ্লসি স্ট্রবেরি লিপসের পাউট
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ফোর্বস থার্টি আন্ডার থার্টিতে নিজের নাম দেখার খুশি এভাবেই সেলিব্রেট করেছেন হানিয়া কালো ব্রালেট, লাল স্প্যাগেটি স্ট্র্যাপের ক্রপ টপ আর ক্যাজুয়াল জর্টসে
ফোর্বস থার্টি আন্ডার থার্টিতে নিজের নাম দেখার খুশি এভাবেই সেলিব্রেট করেছেন হানিয়া কালো ব্রালেট, লাল স্প্যাগেটি স্ট্র্যাপের ক্রপ টপ আর ক্যাজুয়াল জর্টসে
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সাদা কাউল নেকের টপ আর ম্যাচিং ট্রাউজার্সে হানিয়া। সঙ্গে পাউট পোজ আর কালো শেডস
সাদা কাউল নেকের টপ আর ম্যাচিং ট্রাউজার্সে হানিয়া। সঙ্গে পাউট পোজ আর কালো শেডস
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এখানেও প্রিয় রোদচশমাটি চোখে আছে। কালো লেসের ট্রিম দেওয়া ক্যামিসোল টপে হানিয়ার ট্যাটু, ব্রেসলেট আর বডি ল্যাঙ্গুয়েজে রেবেলিয়নের ছাপ
এখানেও প্রিয় রোদচশমাটি চোখে আছে। কালো লেসের ট্রিম দেওয়া ক্যামিসোল টপে হানিয়ার ট্যাটু, ব্রেসলেট আর বডি ল্যাঙ্গুয়েজে রেবেলিয়নের ছাপ
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কার্লি, মেসি, ছোট চুলের হানিয়ার ওয়ান শোল্ডার স্টাইলে পরা ওভারসাইজড টিশার্টের সঙ্গে দৃশ্যমান হট পিংক ব্রা-স্ট্র্যাপ। ঠোঁটে লিপ টিন্ট দিচ্ছেন তিনি রঙিন একটা বাগেট ব্যাগ
কার্লি, মেসি, ছোট চুলের হানিয়ার ওয়ান শোল্ডার স্টাইলে পরা ওভারসাইজড টিশার্টের সঙ্গে দৃশ্যমান হট পিংক ব্রা-স্ট্র্যাপ। ঠোঁটে লিপ টিন্ট দিচ্ছেন তিনি রঙিন একটা বাগেট ব্যাগ
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সহঅভিনেতা ফাহাদ মুস্তাফার সঙ্গে আকর্ষণীয় ফটোশুটে ডার্ক লিপস, গ্ল্যাম লুক, ছোট ওয়েট হেয়ার আর সিকুইনের ফ্রিঞ্জ স্যুটে হানিয়া
সহঅভিনেতা ফাহাদ মুস্তাফার সঙ্গে আকর্ষণীয় ফটোশুটে ডার্ক লিপস, গ্ল্যাম লুক, ছোট ওয়েট হেয়ার আর সিকুইনের ফ্রিঞ্জ স্যুটে হানিয়া
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কোথায় সেই পরিপাটি লুকের লক্ষী মেয়ে হানিয়া?
কোথায় সেই পরিপাটি লুকের লক্ষী মেয়ে হানিয়া?
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নিজেই পোস্ট করেছেন এই মেসি হেয়ারের ছবি
নিজেই পোস্ট করেছেন এই মেসি হেয়ারের ছবি
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সাফারি ব্রাউন থ্রি কোয়ার্টার প্যান্ট আর ক্যাজুয়াল ধূশর টিশার্টের সঙ্গে ব্রাউন শুজ। স্পাইডারম্যান পোজে দেখা দিয়েছেন তিনি
সাফারি ব্রাউন থ্রি কোয়ার্টার প্যান্ট আর ক্যাজুয়াল ধূশর টিশার্টের সঙ্গে ব্রাউন শুজ। স্পাইডারম্যান পোজে দেখা দিয়েছেন তিনি
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ইভস সাঁ লরাঁর শুটে হানিয়া আমিরের ব্ল্যাক লেডি লুক
ইভস সাঁ লরাঁর শুটে হানিয়া আমিরের ব্ল্যাক লেডি লুক
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কালো ওয়াইড নেকলাইনের বডিস, টাইটসের সঙ্গে রাফলড অ্যাসিমেট্রিক ঘেরের কালো আউটফিট পরেছেন ছোট চুলের হানিয়া এখানে।
কালো ওয়াইড নেকলাইনের বডিস, টাইটসের সঙ্গে রাফলড অ্যাসিমেট্রিক ঘেরের কালো আউটফিট পরেছেন ছোট চুলের হানিয়া এখানে।
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সঙ্গে কালো পয়েন্টেড হিলস
সঙ্গে কালো পয়েন্টেড হিলস
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কালো টপ, কালো ব্লেজার, কন্টেম্পোরারি গয়না আর হট পিংক শোল্ডার ব্যাগ, ড্রাইভিং সিটে হানিয়া
কালো টপ, কালো ব্লেজার, কন্টেম্পোরারি গয়না আর হট পিংক শোল্ডার ব্যাগ, ড্রাইভিং সিটে হানিয়া
২১/২৩
ব্যাংস দেওয়া বব কাট হেয়ার। কালো লেস বর্ডারের স্যাটিন ড্রেসে ওল্ড হলিউড ভাইবে হানিয়া
ব্যাংস দেওয়া বব কাট হেয়ার। কালো লেস বর্ডারের স্যাটিন ড্রেসে ওল্ড হলিউড ভাইবে হানিয়া
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দুই পায়ে দুই রঙের মোজা আর রূপালি ব্যালে পাম্পস
দুই পায়ে দুই রঙের মোজা আর রূপালি ব্যালে পাম্পস
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লাল ব্রা, ধূসর ওভারসাইজড টিশার্টে ওয়ান শোল্ডার লুক। প্রিয় কালো শেডসে এমন লুকেই আজকাল দেখা যাচ্ছে হানিয়াকে
লাল ব্রা, ধূসর ওভারসাইজড টিশার্টে ওয়ান শোল্ডার লুক। প্রিয় কালো শেডসে এমন লুকেই আজকাল দেখা যাচ্ছে হানিয়াকে

ছবি: হানিয়া আমিরের ইন্সটাগ্রাম

প্রকাশ: ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ০৩: ০২
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