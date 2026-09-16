নগ্নতা নয়, ফ্যাশন দিয়েই বাজিমাত করতে চান মিলিয়ন মিলিয়ন ফলোয়ারের এই সিঙ্গেল মাদার
লুক

নগ্নতা নয়, ফ্যাশন দিয়েই বাজিমাত করতে চান মিলিয়ন মিলিয়ন ফলোয়ারের এই সিঙ্গেল মাদার

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জীবনটা সহজ ছিল না এই পাপারাজ্জি ম্যাগনেট সিঙ্গেল মাদারের। নির্যাতনসহ বহু বাধা বিপত্তি পেরিয়ে সাড়াজাগানো ফ্যাশন ইনফ্লুয়েন্সার হয়ে উঠেছেন তিনি। ইন্সটাগ্রামে তিন মিলিয়নের বেশি ফলোয়ার এখন কঙ্গনা শর্মার। মধ্য ত্রিশের এই মডেল ও অভিনেত্রী টুকটাক অভিনয় করছেন অনেক দিন ধরেই। তবে সম্প্রতি বলিউডকেন্দ্রিক পাপারাজ্জিদের হালের ফেভারিট হয়ে উঠেছেন আবেদনময়ী কঙ্গনা। আর এর কারণ তাঁর বিচিত্র সব বোল্ড লুক। আজকাল প্রায়ই ট্রেন্ডিংয়ে থাকছে এই সুন্দরীর স্টাইলিশ আর বিচিত্র সব সাজপোশাকের ছবি। তবে সম্প্রতি এক সাক্ষাতকারে জীবনের নানা স্ট্রাগল, নির্যাতনের পারিবারিক ইতিহাস আর ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির কাস্টিং কাউচের কদর্য রূপ তুলে ধরতে গিয়ে কঙ্গনা একটি আফসোসের কথাই বলেছেন। আর তা হলো, তাঁকে নগ্নতার প্রতীক হিসেবে ধরে উপস্থাপন করা। জানান, তিনি বরঞ্চ তাঁর নিজস্ব ফ্যাশন স্টেটমেন্ট দিয়েই বাজিমাত করতে চান।

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আকাশনীল আর ন্যুড ফেব্রিকের অম্ব্রে গাউনে স্ট্র্যাপলেস ও স্ট্রাকচার্ড ডিজাইন
আকাশনীল আর ন্যুড ফেব্রিকের অম্ব্রে গাউনে স্ট্র্যাপলেস ও স্ট্রাকচার্ড ডিজাইন
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কালো ব্রালেটের সঙ্গে ক্লাসি টু পিস ফ্লেয়ার প্যান্ট-স্যুটের লুকে আলাদা আবেদন যোগ করেছে স্টেটমেন্ট নেকপিস
কালো ব্রালেটের সঙ্গে ক্লাসি টু পিস ফ্লেয়ার প্যান্ট-স্যুটের লুকে আলাদা আবেদন যোগ করেছে স্টেটমেন্ট নেকপিস
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আওয়ারগ্লাস ফিগারে লাল মিনিড্রেসের সঙ্গে কঙ্গনা পরেছেন রূপালি হাই হিলস
আওয়ারগ্লাস ফিগারে লাল মিনিড্রেসের সঙ্গে কঙ্গনা পরেছেন রূপালি হাই হিলস
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ফারকোটে আবেদন ছড়াচ্ছেন এই ফ্যাশনিস্তা
ফারকোটে আবেদন ছড়াচ্ছেন এই ফ্যাশনিস্তা
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স্টোনওয়ার্কের ম্যাচিং মারমেইড কাটের স্কার্ট আর টপ পরেছেন তিনি
স্টোনওয়ার্কের ম্যাচিং মারমেইড কাটের স্কার্ট আর টপ পরেছেন তিনি
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স্ট্র্যাপলেস করসেট বডিসের সঙ্গে রাফল দেওয়া ঘের আর লম্বা ট্রেইন দেখা যাচ্ছে এই লুকে
স্ট্র্যাপলেস করসেট বডিসের সঙ্গে রাফল দেওয়া ঘের আর লম্বা ট্রেইন দেখা যাচ্ছে এই লুকে
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এনিম্যাল প্রিন্টের ফিউশনওয়্যারে কঙ্গনা
এনিম্যাল প্রিন্টের ফিউশনওয়্যারে কঙ্গনা
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শ্যাম্পেনরঙা কারুকাজ করা শাড়ি ও ব্লাউজে দেখা যাচ্ছে তাঁকে
শ্যাম্পেনরঙা কারুকাজ করা শাড়ি ও ব্লাউজে দেখা যাচ্ছে তাঁকে
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মিনিড্রেসের এই লুকে হাইলাইট শিয়ার লেয়ারিং
মিনিড্রেসের এই লুকে হাইলাইট শিয়ার লেয়ারিং
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ডিপ ভি নেক ক্রপড টপের সঙ্গে ফিটেদ প্যান্টের সাদা কো অর্ডস পরেছেন তিনি
ডিপ ভি নেক ক্রপড টপের সঙ্গে ফিটেদ প্যান্টের সাদা কো অর্ডস পরেছেন তিনি
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কঙ্গনার এই লুকে দেখা যাচ্ছে মনোক্রোম সবুজ স্যাটিনের মিনিড্রেস আর ম্যাচিং গ্লাভস
কঙ্গনার এই লুকে দেখা যাচ্ছে মনোক্রোম সবুজ স্যাটিনের মিনিড্রেস আর ম্যাচিং গ্লাভস
১২/১৪
লিটল ব্ল্যাক ড্রেসে আবেদন ছড়াচ্ছেন কঙ্গনা
লিটল ব্ল্যাক ড্রেসে আবেদন ছড়াচ্ছেন কঙ্গনা
১৩/১৪
স্টোন বসানো লাল স্ট্র্যাপলেস থাই স্লিট এফেক্টের গাউনের সঙ্গে ম্যাচিং শিয়ার গ্লাভস পরেছেন কঙ্গনা এখানে
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এখানে তিনি পরেছেন সিকুইনের ঝলমলে কোট ড্রেস
এখানে তিনি পরেছেন সিকুইনের ঝলমলে কোট ড্রেস

ছবি: ইন্সটাগ্রাম

প্রকাশ: ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ০৫: ৪৫
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