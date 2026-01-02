এই শীতেও স্লিভলেস আর সিকুইনের গ্ল্যাম লুকে আবেদন ছড়ালেন মেহজাবীন

দ্বিতীয় লুকে মেহজাবীন ধরা দিয়েছেন একেবারে ভিন্ন মুডে—নরম, রোমান্টিক ও ক্ল্যাসিক শাড়ির সাজে। শ্যাম্পেন গোল্ড রঙের শাড়িটি একরঙা। শাড়ির বর্ডারে সূক্ষ্ম এমব্রয়ডারি ও শিমার ডিটেইলে ভীষণ আভিজাত্যপূর্ণ ছোঁয়া।
একই রঙের স্লিভলেস ব্লাউজের নকশায় ফুটে উঠেছে সিকুইন আর বিডসের নিখুঁত ফ্লোরাল মোটিফ। ব্লাউজটি শাড়ির সৌন্দর্যকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে যেন। এই লুকে তাঁর চুল ছেড়ে রাখা হয়েছে, মাঝসিঁথি ও স্মুথ ওয়েভ স্টাইল করে। মেকআপ রাখা হয়েছে সফট ও গ্লোয়ি টোনে। চোখে গোল্ডেন শিমার শ্যাডো আর কাজলে সেজেছেন তিনি।
গালে সফট হাইলাইটার আর নুড ব্রাউন লিপকালার লুকটিকে করেছে আরও সুন্দর।
গয়নায় ঝুলন্ত স্টোনড ইয়ার রিং, হাতে ব্রেসলেট ও আংটি—সবকিছুই শাড়ির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, অতিরিক্ত নয়, বরং পরিমিত। এই লুকে মেহজাবীন যেন এক ক্ল্যাসিক মিউজ।
লাল ব্যাকড্রপের বিপরীতে মেহজাবীন চৌধুরীর এই ব্ল্যাক লুক এককথায় ‘স্টেটমেন্ট মেকিং’। শরীর জড়িয়ে থাকা কালো শিমারি ড্রেসটি তাঁর সিলুয়েটকে আরও নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলেছে।
ড্রেসটির অফ শোল্ডার স্টাইল নেকলাইনে এনেছে সফট ফেমিনিন ছোঁয়া, আবার সাইড ড্রেপ ডিটেইল যোগ করেছে আধুনিক গ্ল্যামার। কাপড়ের সূক্ষ্ম ঝিলিক আলোতে ধরা পড়ে, যা লুকটিকে করেছে সন্ধ্যার পার্টি বা রেড কার্পেট উপযোগী। স্টাইলিংয়ে বাড়তি কিছু না এনে মিনিমাল অ্যাপ্রোচই বেছে নিয়েছেন এই সুন্দরী।
বিলাসবহুল ইতালিয়ান ফ্যাশন ব্র্যান্ড ডলচে অ্যান্ড গাব্বানার মেটালিক গোল্ড টোনের হ্যান্ড ব্যাগ হয়েছে সঙ্গী, পায়ে পরেছেন শিমারি কালো হিল—সব মিলিয়ে এলিগেন্সের নিখুঁত ব্যালান্স। চুল রাখা হয়েছে সাইড পার্টেড সফট ওয়েভে, যা তাঁর মুখাবয়বকে আরও শার্প ও গ্ল্যামারাস করে তুলেছে। মেকআপে চোখে পড়ার মতো আইলাইনার, কাজল ও গ্লসি লিপকালারে সেজেছেন। এই লুকে মেহজাবীন যেন আধুনিক নারীর শক্তি ও সৌন্দর্যের প্রতিচ্ছবি।
ছবি: ইন্সটাগ্রাম