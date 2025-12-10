৭ ছবিতে জয়া আহসানের ডেয়ারিং ফরবিডেন ফ্রুট লুক
লুক

৭ ছবিতে জয়া আহসানের ডেয়ারিং ফরবিডেন ফ্রুট লুক

শেয়ার করুন
ফলো করুন

নিষিদ্ধ ফল কেমন ছিলে কেউই জানি না আমরা। এদিকে এই ফরবিডেন ফ্রুট নিয়ে আমাদের কৌতুহলের শেষ নেই। আর সেই কৌতুহল থেকেই দুনিয়ায় মানুষের জীবন শুরু। এমন প্রতীকী ফরবিডেন ফ্রুট আপেল হাতে অভিনেত্রী জয়া আহসানের ফটোশ্যুটটই কিছুটা কনফিউজিং আসলে। একদিকে তা আপেল হাতে আবেদনময় অভিনেত্রীর পুরো লুকে মুগ্ধতা ডিমান্ড করছে। এদিকে কারুকাজ করা ঝলমলে লাল ব্লাউজ, নীল জিনস, কালো শেডস আর লাল টিপের ফ্যাশন কেওস বুঝতে দিচ্ছে না এই লুকের শুরু আর শেষ কোথায়। ডেয়ারিং স্টেটমেন্ট আসলে এমনই হয়। আর তা ক্যারি করার ক্ষমতা একমাত্র জয়া আহসানেরই আছে।

১/৬
লাল ঝলমলে কারুকাজের ব্লাউজটি শাড়ি অনসম্বলের অংশ বলেই মনে হচ্ছে
লাল ঝলমলে কারুকাজের ব্লাউজটি শাড়ি অনসম্বলের অংশ বলেই মনে হচ্ছে
বিজ্ঞাপন
২/৬
এর সঙ্গে অপ্রত্যাশিত কম্বিনেশন দেখা যাচ্ছে নীল জিন্সের
এর সঙ্গে অপ্রত্যাশিত কম্বিনেশন দেখা যাচ্ছে নীল জিন্সের
বিজ্ঞাপন
৩/৬
অ্যান্টিক ফিনিশের মেটাল ফ্রেমে কালো শেডস বাড়াচ্ছে আবেদন
অ্যান্টিক ফিনিশের মেটাল ফ্রেমে কালো শেডস বাড়াচ্ছে আবেদন
৪/৬
হাতে আপেল। জয়া ক্যাপশনে বলছেন ফরবিডেন ফ্রুটের কথা
হাতে আপেল। জয়া ক্যাপশনে বলছেন ফরবিডেন ফ্রুটের কথা
৫/৬
মজার ভঙ্গিমায় আপেল ব্যালেন্স করছেন জয়া মাথায় রেখে
মজার ভঙ্গিমায় আপেল ব্যালেন্স করছেন জয়া মাথায় রেখে
৬/৬
খোঁপার লাল গোলাপ আর সাদা চন্দ্রমল্লিকার সঙ্গে কপালের লাল টিপটা চেয়ে আছে যেন।
খোঁপার লাল গোলাপ আর সাদা চন্দ্রমল্লিকার সঙ্গে কপালের লাল টিপটা চেয়ে আছে যেন।
প্রকাশ: ১০ ডিসেম্বর ২০২৫, ১৬: ৪২
বিজ্ঞাপন