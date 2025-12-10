৭ ছবিতে জয়া আহসানের ডেয়ারিং ফরবিডেন ফ্রুট লুক

নিষিদ্ধ ফল কেমন ছিলে কেউই জানি না আমরা। এদিকে এই ফরবিডেন ফ্রুট নিয়ে আমাদের কৌতুহলের শেষ নেই। আর সেই কৌতুহল থেকেই দুনিয়ায় মানুষের জীবন শুরু। এমন প্রতীকী ফরবিডেন ফ্রুট আপেল হাতে অভিনেত্রী জয়া আহসানের ফটোশ্যুটটই কিছুটা কনফিউজিং আসলে। একদিকে তা আপেল হাতে আবেদনময় অভিনেত্রীর পুরো লুকে মুগ্ধতা ডিমান্ড করছে। এদিকে কারুকাজ করা ঝলমলে লাল ব্লাউজ, নীল জিনস, কালো শেডস আর লাল টিপের ফ্যাশন কেওস বুঝতে দিচ্ছে না এই লুকের শুরু আর শেষ কোথায়। ডেয়ারিং স্টেটমেন্ট আসলে এমনই হয়। আর তা ক্যারি করার ক্ষমতা একমাত্র জয়া আহসানেরই আছে।