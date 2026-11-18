ভারতের ফ্যাশন ম্যাগাজিন ‘এসকোয়ার ইন্ডিয়া’র ডিজিটাল কভারে তাঁর এই উপস্থিতি যেমন নজর কেড়েছে, তেমনি আলোচনায় এসেছে ক্যামেরার বাইরের জীবন নিয়ে তাঁর ভাবনাও।
ফটোশুটে কিয়ারা যেন চেনা গ্ল্যামারের গণ্ডি ছাড়িয়ে আরও সাহসী ও নিরীক্ষাধর্মী ফ্যাশনে নিজেকে তুলে ধরেছেন। একটি লুকে তাঁকে দেখা গেছে এক কাঁধ খোলা লেপার্ড প্রিন্টের পোশাকে।
সঙ্গে ছিল লেসের স্টকিংস ও উঁচু হিলের প্ল্যাটফর্ম শু। পুরো সাজে ছিল খানিকটা বেপরোয়া, আবার একই সঙ্গে স্টাইলিশ আবহ।
অন্য একটি লুকে গোলাপি ক্রপড টি-শার্টে ধরা দিয়েছেন অভিনেত্রী। টি-শার্টে লেখা ‘বেবি ওয়ান মোর টাইম’ কথাগুলো পোশাকে যোগ করেছে প্লেফুল মুড। তাঁর এই লুক ছিল প্রাণবন্ত, তারুণ্যদীপ্ত এবং বেশ আলাদা।
তবে সবচেয়ে ড্রামাটিক সাজটি ছিল হলুদ রঙের ফ্লোয়ি গাউনে। এর ওপর কালো লেদার জ্যাকেটের সংযোজন পুরো লুকে এনেছে এজি ফ্যাশনের ছোঁয়া। উজ্জ্বল হলুদ ও কালোর বৈপরীত্যে তৈরি হয়েছে আকর্ষণীয় স্টাইল স্টেটমেন্ট।
কখনো আবেদনময়ী, কখনো প্লেফুল, আবার কখনো এজি—প্রতিটি লুকেই কিয়ারার ফ্যাশন-নিরীক্ষার ভিন্ন দিক উঠে এসেছে।
ফটোশুটটি স্টাইল করেছেন আনাইতা শ্রফ আদাজানিয়া। আর ক্যামেরায় কিয়ারার ভিন্নধর্মী লুকগুলো তুলে ধরেছেন বৈষ্ণব প্রভীন।
ছবিগুলো প্রকাশের পর ভক্তদের মধ্যেও বেশ সাড়া ফেলেছে তাঁর এই নতুন অবতার। বিশেষ করে কিয়ারার চোখ, উজ্জ্বল ত্বক ও স্বতন্ত্র উপস্থিতির প্রশংসা করেছেন অনেকে।
ফটোশুটের পাশাপাশি ‘এসকোয়ার ইন্ডিয়া’কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে নিজের ব্যক্তিগত জীবন নিয়েও কথা বলেছেন কিয়ারা। বিয়ে, মাতৃত্ব এবং অভিনয়জীবনের গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক—সবকিছু কীভাবে সামলে চলেছেন, সেই অভিজ্ঞতার কথা উঠে এসেছে তাঁর আলোচনায়।
ক্যারিয়ারের ব্যস্ততা ও ব্যক্তিগত জীবনের বিভিন্ন দায়িত্বের মধ্যে ভারসাম্য রাখার পাশাপাশি দৈনন্দিন জীবনের ছোট ছোট আনন্দকেও গুরুত্ব দেন অভিনেত্রী।
তাঁর কথায় উঠে এসেছে জীবনের এই পর্যায়ে নিজের বিভিন্ন পরিচয় ও কাজের মধ্যে সমন্বয় করে এগিয়ে যাওয়ার ভাবনা।
সব মিলিয়ে, এসকোয়ার ইন্ডিয়ার এই ফটোশুটে কিয়ারা আদভানি শুধু পোশাকের বৈচিত্র্যেই নজর কাড়েননি, তুলে ধরেছেন নিজের ব্যক্তিত্বের আরও একটি দিক। পর্দার পরিচিত গ্ল্যামারের বাইরে ফ্যাশন, পরিবার ও ক্যারিয়ার—সবকিছু মিলিয়ে জীবনের নতুন অধ্যায়কে নিজের মতো করে উপভোগ করছেন তিনি।