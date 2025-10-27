বলিউডের নতুন সেনসেশন সাহের বাম্বা, দেখুন শাহরুখ-পুত্রের নায়িকার যত চোখধাঁধানো লুক
লুক

বলিউডের নতুন সেনসেশন সাহের বাম্বা, দেখুন শাহরুখ-পুত্রের নায়িকার যত চোখধাঁধানো লুক

শেয়ার করুন
ফলো করুন

হিমাচলের মেয়ে সাহের বাম্বা। শাহরুখ-পুত্র আরিয়ান খানের আলোচিত সিরিজ ব্যাডস অব বলিউডে অভিনয় করে জনপ্রিয়তার তুঙ্গে এখন তিনি। ২৬ বছর বয়সী এই নৃত্যশিল্পী ও অভিনেত্রী এর আগেও টুকটাক অভিনয় করেছেন সিনেমা আর ওটিটিতে। তবে তাঁর বিক ব্রেক এটিই। এমনিতে ইন্সটাগ্রামে বেশ জনপ্রিয় ও সক্রিয় সাহের। প্রায়ই নানা আকর্ষণীয় লুকের ছবি শেয়ার করেন। আর এখন তাঁকে বলা যায় বলিউডের নতুন সেনসেশন। বলিউডের পার্টি আর ইভেন্টে পদচারণা বেড়েছে সাহেরের। সেখানেও চোখধাঁধানো সব লুকে হাজির হন তিনি। চলুন তবে সাহের বাম্বার কিছু আকর্ষণীয় লুকে দেখে নিই তাঁর ইন্সটাগ্রাম থেকে।

১/১০
রূপালি ফিউশন শাড়ির লুকে সাহের আকর্ষণ ছড়াচ্ছেন বোল্ড ব্রালেট ব্লাউজে
রূপালি ফিউশন শাড়ির লুকে সাহের আকর্ষণ ছড়াচ্ছেন বোল্ড ব্রালেট ব্লাউজে
বিজ্ঞাপন
২/১০
বেবি পিংক অফ দ্য শোল্ডার ড্রেসে মোহনীয় লাগছে তাঁকে
বেবি পিংক অফ দ্য শোল্ডার ড্রেসে মোহনীয় লাগছে তাঁকে
বিজ্ঞাপন
৩/১০
ব্যাকলেস স্কাই ব্লু নিটেড মিনি ড্রেস পরেছেন তিনি এখানে
ব্যাকলেস স্কাই ব্লু নিটেড মিনি ড্রেস পরেছেন তিনি এখানে
৪/১০
সাহেরের পরনে সোনালি লেহেঙ্গা। সঙ্গে আছে ছোট টিকলি
সাহেরের পরনে সোনালি লেহেঙ্গা। সঙ্গে আছে ছোট টিকলি
৫/১০
সাদা ব্রালেট আর পাউডার ব্লু ফেদার স্কার্ট পরেছেন সাহের
সাদা ব্রালেট আর পাউডার ব্লু ফেদার স্কার্ট পরেছেন সাহের
৬/১০
এখানে তাঁকে দেখা যাচ্ছে সোনালি করসেট ড্রেসে
এখানে তাঁকে দেখা যাচ্ছে সোনালি করসেট ড্রেসে
৭/১০
ব্যাকলেস ডেনিম টপের সঙ্গে ডেনিম প্যান্ট পরেছেন সাহের
ব্যাকলেস ডেনিম টপের সঙ্গে ডেনিম প্যান্ট পরেছেন সাহের
৮/১০
কাটআউটে স্টোন স্ট্রিং দেওয়া সাদা ড্রেসে সাহের
কাটআউটে স্টোন স্ট্রিং দেওয়া সাদা ড্রেসে সাহের
৯/১০
কপার রঙের লেহেঙ্গায় আবেদনময়ী সাহের
কপার রঙের লেহেঙ্গায় আবেদনময়ী সাহের
১০/১০
লাল স্ট্র্যাপলেস করসেটে আকর্ষণীয় লাগছে এই নতুন অভিনেত্রীকে
লাল স্ট্র্যাপলেস করসেটে আকর্ষণীয় লাগছে এই নতুন অভিনেত্রীকে

ছবি: ইন্সটাগ্রাম

প্রকাশ: ২৭ অক্টোবর ২০২৫, ০৪: ৪২
বিজ্ঞাপন