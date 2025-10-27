বলিউডের নতুন সেনসেশন সাহের বাম্বা, দেখুন শাহরুখ-পুত্রের নায়িকার যত চোখধাঁধানো লুক

হিমাচলের মেয়ে সাহের বাম্বা। শাহরুখ-পুত্র আরিয়ান খানের আলোচিত সিরিজ ব্যাডস অব বলিউডে অভিনয় করে জনপ্রিয়তার তুঙ্গে এখন তিনি। ২৬ বছর বয়সী এই নৃত্যশিল্পী ও অভিনেত্রী এর আগেও টুকটাক অভিনয় করেছেন সিনেমা আর ওটিটিতে। তবে তাঁর বিক ব্রেক এটিই। এমনিতে ইন্সটাগ্রামে বেশ জনপ্রিয় ও সক্রিয় সাহের। প্রায়ই নানা আকর্ষণীয় লুকের ছবি শেয়ার করেন। আর এখন তাঁকে বলা যায় বলিউডের নতুন সেনসেশন। বলিউডের পার্টি আর ইভেন্টে পদচারণা বেড়েছে সাহেরের। সেখানেও চোখধাঁধানো সব লুকে হাজির হন তিনি। চলুন তবে সাহের বাম্বার কিছু আকর্ষণীয় লুকে দেখে নিই তাঁর ইন্সটাগ্রাম থেকে।
ছবি: ইন্সটাগ্রাম