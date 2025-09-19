মায়ের গয়নায় রুনা খানের আভিজাত্যময় লুক

অভিনেত্রী রুনা খানের জামদানির লুক মানেই আভিজাত্য আর আবেদনের পারফেক্ট মিশেল। ব্লেন্ডার্স চয়েস দ্য ডেইলি স্টার ওটিটি অ্যান্ড ডিজিটাল কনটেন্ট অ্যাওয়ার্ডস-এর অনুষ্ঠানে তিনি রানী গোলাপি জামদানিতে সেজেই গিয়েছিলেন। তবে পুরো লুকে সত্যিকার অর্থেই সোনায় সোহাগা হয়েছে তাঁর মায়ের গয়না। সাবেকি নকশার হার ও দুলে রুনা নজর কেড়েছেন সকলের। আসলে মায়ের গয়না মানেই বিশেষ কিছু। তবে এই অত্যন্ত আবেগী অভিনেত্রীর কাছ থেকেই জানা গেল, মায়ের সব গয়নার মাঝে এটিই তাঁর সবচেয়ে প্রিয়। সেই সঙ্গে মজা করে বললেন, একমাত্র মেয়ে হওয়ার সুবাদে মায়ের গয়নার ওপর একচ্ছত্র অধিকার উপভোগ করেন তিনি খুবই। এখন এমনিতেই ভিনটেজ নকশার গয়না নিয়ে আগ্রহ বেড়েছে সকলের। এর মাঝে রুনা খানের মায়ের গয়নার সাজ মুগ্ধ করেছে সবাইকে।
ছবি: রুনা খানের ফেসবুক
জামদানি: তাকওয়া ইউএসএ
মেকওভার: সিগনেচার লুক বাই সামিয়া
ছবির কারিগর: দিয়া আহসান