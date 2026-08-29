নুসরাত ফারিয়ার ফ্যাশন ডায়েরিতে এক ডজন হল্টারনেক লুক

লাস্যময়ী রূপ আর অনবদ্য ফ্যাশন সেন্সের জন্য সুপরিচিত বাংলাদেশের অভিনেত্রী নুসরাত ফারিয়া। স্টাইল, গ্ল্যামার আর আত্মবিশ্বাসের দারুণ মিশেলে প্রতিবারই নজর কাড়েন এই অভিনেত্রী। দেশি-বিদেশি ফ্যাশন ট্রেন্ডকে নিজের মতো করে ধারণ করতে পছন্দ করেন তিনি। তাঁর ফ্যাশন ডায়েরিতে চোখ রাখলে একটি বিষয় বেশ নজর কাড়ে—হল্টারনেক পোশাকের প্রতি তাঁর বিশেষ ভালো লাগা। ছুটির আমেজ হোক কিংবা ইনডোর গ্ল্যামার, নানা সময়ে বিভিন্ন রং ও নকশার হল্টারনেক পোশাকে ধরা দিয়েছেন তিনি। কখনো বোল্ড, কখনো এলিগ্যান্ট, আবার কখনো একেবারে ভ্যাকেশন-রেডি—প্রতিটি লুকেই ফুটে উঠেছে তাঁর নিজস্ব স্টাইল স্টেটমেন্ট। ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করা তাঁর এমনই নজরকাড়া এক ডজন হল্টারনেক লুক বেছে নেওয়া হয়েছে। চলুন দেখে আসি লুকগুলো।