ফ্রিঞ্জড মিনি স্কার্টের লুকে প্যারিসে দীপিকার নতুন ইতিহাস
বলিউড ডিভা দীপিকা পাড়ুকোনের মুকুটে যোগ হলো আরেকটি পালক। প্রথম ভারতীয় হিসেবে সম্মানজনক লুই ভিতোঁ প্রাইজের জুরি হয়ে ইতিহাস গড়লেন, প্যারিস মাতালেন তিনি। এ বছর তাঁর সঙ্গে বিখ্যাত ডিজাইনার স্টেলা ম্যাকার্টনি আর ফ্যাশন আইকন ফ্যারেল উইলিয়ামস আছেন জুরি প্যানেলে। ফ্যাশন দুনিয়ার এই আলোচিত পুরস্কারের অনুষ্ঠান উপলক্ষে প্যারিসে গিয়েছেন তিনি। আর লুই ভিতোঁরই নজরকাড়া অনসম্বলে দেখে দিয়েছেন বলিউডের ফ্যাশন আইকন। ফ্রিঞ্জ মিনি স্কার্টের সঙ্গে ম্যাচিং স্টাইলিশ শার্ট পরেছেন তিনি এদিন। চলুন দেখে নিই দীপিকার প্যারিস লুকের আদ্যোপান্ত।

১/৬
কালো, বাদামি,সোনালি, হলুদ লুই ভিতোঁ অনসম্বলে দীপিকা
২/৬
মিনি স্কার্টের সঙ্গে ফ্লোর টাচ ফ্রিঞ্জ নজর কাড়ছে। সঙ্গে আছে কালো হিলস
৩/৬
ক্ল্যাসিক কালো হ্যান্ডব্যাগ নিয়েছেন সঙ্গে এই বলিউড ডিভা
৪/৬
স্টাইলিশ গোল্ডেন স্টাড পরেছেন দীপিকা। ট্রেন্ডি স্ক্যাটার্ড আইব্রো, ন্যুড লিপস আর মিনিমাল মেকওভারে মোহনীয় লাগছেন তিনি
৫/৬
ফ্রিঞ্জ স্কার্টের সঙ্গে জোর বেঁধেছে স্টাইলিশ শার্ট। দুইয়ে মিলে এক অনন্য লুক তৈরি হয়েছে
৬/৬
সিম্পল নট দেওয়া আপডু করেছেন সঙ্গে দীপিকা
ছবি: দীপিকা পাড়ুকোনের ইন্সটাগ্রাম

প্রকাশ: ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০২: ১৯
