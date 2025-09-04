ফ্রিঞ্জড মিনি স্কার্টের লুকে প্যারিসে দীপিকার নতুন ইতিহাস

বলিউড ডিভা দীপিকা পাড়ুকোনের মুকুটে যোগ হলো আরেকটি পালক। প্রথম ভারতীয় হিসেবে সম্মানজনক লুই ভিতোঁ প্রাইজের জুরি হয়ে ইতিহাস গড়লেন, প্যারিস মাতালেন তিনি। এ বছর তাঁর সঙ্গে বিখ্যাত ডিজাইনার স্টেলা ম্যাকার্টনি আর ফ্যাশন আইকন ফ্যারেল উইলিয়ামস আছেন জুরি প্যানেলে। ফ্যাশন দুনিয়ার এই আলোচিত পুরস্কারের অনুষ্ঠান উপলক্ষে প্যারিসে গিয়েছেন তিনি। আর লুই ভিতোঁরই নজরকাড়া অনসম্বলে দেখে দিয়েছেন বলিউডের ফ্যাশন আইকন। ফ্রিঞ্জ মিনি স্কার্টের সঙ্গে ম্যাচিং স্টাইলিশ শার্ট পরেছেন তিনি এদিন। চলুন দেখে নিই দীপিকার প্যারিস লুকের আদ্যোপান্ত।
ছবি: দীপিকা পাড়ুকোনের ইন্সটাগ্রাম