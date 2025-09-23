৭৩২ কোটির বলিউড অফার পেয়ে নিজেই শকড এই হলিউড ডিভা, দেখুন তাঁর যত আবেদনময় লুক

হলিউডে এখন জয়জয়কার চলছে এই আবেদনময়ী ডিভার। জানা যাচ্ছে ৭৩২ কোটি টাকার বলিউড অফার পেয়ে শকে আছেন তিনি। এমনিতে ইউফোরিয়া সিনেমার জন্য বিখ্যাত এই অভিনেত্রীর জনপ্রিয়তা তুঙ্গে এখন। সম্প্রতি মার্কিন প্রেসিডেন্ট তাঁকে এনডোর্স করেছেন। এদিকে ফ্যাশন দুনিয়াতেও দাপটে বিচরণ করছেন সিডনি। দ্য সান-এর বরাত দিয়ে বিভিন্ন সূত্র বলছে, ৬১ মিলিয়ন ডলারের ডিলের অফার পেয়েছেন এই হলিউড অভিনেত্রী বলিউড থেকে। এখানে একটা বড় অংশ আসবে পারিশ্রমিক হিসেবে আর বাকিটা স্পন্সরশিপের মাধ্যমে। সানই বলছে, এই অফার পেয়ে নিজেই শকড হয়ে আছেন সিডনি। এখন দেখা যাক, আসলেই তিনি বলিউডে আসছেন কিনা সামনে। এখন বরং আমরা তাঁর কিছু আবেদনময় লুকে মুগ্ধ হয়ে আসি ইন্সটাগ্রাম থেকে।
ছবি: সিডনি সুইনির ইন্সটাগ্রাম