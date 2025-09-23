৭৩২ কোটির বলিউড অফার পেয়ে নিজেই শকড এই হলিউড ডিভা, দেখুন তাঁর যত আবেদনময় লুক
হলিউডে এখন জয়জয়কার চলছে এই আবেদনময়ী ডিভার। জানা যাচ্ছে ৭৩২ কোটি টাকার বলিউড অফার পেয়ে শকে আছেন তিনি। এমনিতে ইউফোরিয়া সিনেমার জন্য বিখ্যাত এই অভিনেত্রীর জনপ্রিয়তা তুঙ্গে এখন। সম্প্রতি মার্কিন প্রেসিডেন্ট তাঁকে এনডোর্স করেছেন। এদিকে ফ্যাশন দুনিয়াতেও দাপটে বিচরণ করছেন সিডনি। দ্য সান-এর বরাত দিয়ে বিভিন্ন সূত্র বলছে, ৬১ মিলিয়ন ডলারের ডিলের অফার পেয়েছেন এই হলিউড অভিনেত্রী বলিউড থেকে। এখানে একটা বড় অংশ আসবে পারিশ্রমিক হিসেবে আর বাকিটা স্পন্সরশিপের মাধ্যমে। সানই বলছে, এই অফার পেয়ে নিজেই শকড হয়ে আছেন সিডনি। এখন দেখা যাক, আসলেই তিনি বলিউডে আসছেন কিনা সামনে। এখন বরং আমরা তাঁর কিছু আবেদনময় লুকে মুগ্ধ হয়ে আসি ইন্সটাগ্রাম থেকে।

১/১১
এই সময়ের আলোচিত হলিউড ডিভা সিডনি সুইনি। পরেছেন ফো লেদারের ডিপ সুইটহার্ট নেকলাইনের স্লিভলেস বডিকন ড্রেস
২/১১
সম্প্রতি এই জিন্সের বিজ্ঞাপন দিয়ে সাড়া জাগিয়েছেন সিডনি
৩/১১
রেড কার্পেটের লাইমলাইট নিতে পারদর্শী তিনি। পরেছেন আইস ব্লু সিকুইন-স্যাটিনের গাউন
৪/১১
মিনিস্কার্ট আর বুটসে আবেদনময়ী সিডনি
৫/১১
র‍্যাপ প্যাটার্নের বডিস, লম্বা ঝুলের হেমলাইন আর চুলের স্টাইলে ওল্ড হলিউড ভাইব দিচ্ছেন এই ডিভা
৬/১১
আবেদন ছড়াতে আসলে কিছুই লাগে না আকর্ষণীয় মুখশ্রীর স্বর্ণকেশী সিডনির। কিছুই না।
৭/১১
অফ দ্য শোল্ডার লাল স্যাটিন গাউনে জাদু ছড়াচ্ছেন তিনি
৮/১১
ডিপনেক উজ্জ্বল হলুদ বডিস্যুট পরেছেন এই সুন্দরী অভিনেত্রী। সঙ্গে হলুদ পাম্প হিলস
৯/১১
এই সিম্পল ডিপনেক লাল স্লিভলেস লুকটি সিডনিকে আলোচনায় এনেছিল বেশ
১০/১১
সিকুইনের বেবি পিংক মাইক্রো মিনি স্কার্ট আর ক্রপড ম্যাচিং টপের সঙ্গে আবেদন যোগ করেছে ব্লক হিলস
১১/১১
এই অফ দ্য শোল্ডার অল হোয়াইট লুকে মোহনীয় লাগছে সিডনিকে
ছবি: সিডনি সুইনির ইন্সটাগ্রাম

প্রকাশ: ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৭: ৩৫
