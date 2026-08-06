স্যান্ডি গোল্ড গ্ল্যামার, পাউডার ব্লু এলিগ্যান্স আর স্ট্রিট স্টাইলে সাফার স্টাইলিশ নিউইয়র্ক ডায়েরি

সাফা কবিরের এই ফটোশুটটি করা হয়েছে নিউইয়র্কের ম্যানহাটানের বিখ্যাত ফ্যাশন ডিস্ট্রিক্ট সোহো (SoHo) এলাকায়।
ক্যাস্ট-আয়রন স্থাপত্য, ঐতিহাসিক কোবলস্টোন রাস্তা এবং বিলাসবহুল আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডের ফ্ল্যাগশিপ স্টোরের জন্য বিশ্বজুড়ে পরিচিত এই এলাকায় সাফা ধরা দিয়েছেন গ্ল্যামারাস হাই-স্ট্রিট ফ্যাশন লুকে।
তাঁকে দেখা যাচ্ছে স্যাটিন কাপড়ের স্যান্ডি গোল্ড রঙের স্টাইলিশ জাম্পস্যুটে। পোশাকের নেকলাইনজুড়ে রয়েছে সূক্ষ্ম কালো লেইস ট্রিম, আর নুডল স্ট্র্যাপ যোগ করেছে বিলাসী আবেদন।
কোমরের অংশে রয়েছে ইলাস্টিক ও একই কাপড়ের ড্র-স্ট্রিং বেল্ট। ঢিলেঢালা প্যান্টের নিচের দিকে ইলাস্টিক কাফ থাকায় জাম্পস্যুটটিতে এসেছে জগার-স্টাইলের ফিনিশ। আউটফিটের সঙ্গে সাফা পরেছেন কালো মিউল হিলস।
চোখে ভারসাচে ব্র্যান্ডের কালো সানগ্লাস, কানে সোনালি হুপ দুল, গলায় লেয়ারড চেইন এবং হাতে সোনালি ঘড়ি তাঁর সাজকে আরও পরিপূর্ণ করেছে। স্লিক টপ-নট বান পুরো স্টাইলটিতে যোগ করেছে ভিন্ন আবেদন।
নিউইয়র্কের একটি নান্দনিক রেস্তোরাঁর ওপেন-এয়ার ডাইনিং স্পেসে তোলা এই ছবিগুলোয় সাফা কবির ধরা দিয়েছেন স্নিগ্ধ ও পরিমিত সৌন্দর্যে।
তাঁর পরনে রয়েছে পাউডার ব্লু রঙের স্প্যাগেটি স্ট্র্যাপ ম্যাক্সি ড্রেস, যা পুরো লুকে এনে দিয়েছে স্বস্তিদায়ক সামার ভাইব। মিনিমালিস্ট এই সাজের সঙ্গে দারুণ কনট্রাস্ট তৈরি করেছে ফরাসি বিলাসবহুল ফ্যাশন হাউস সেলিন (Celine)-এর ট্যান ব্রাউন শোল্ডার ব্যাগ। পায়ে শোভা পাচ্ছে মানানসই ব্রাউন ফ্ল্যাট স্যান্ডেল।
সফট কার্ল করা খোলা চুল, হাতে সোনালি ঘড়ি এবং হালকা ন্যাচারাল মেকআপে তাঁর পুরো স্টাইলটি হয়ে উঠেছে একই সঙ্গে ক্যাজুয়াল ও ট্রেন্ডি।
সাফা কবিরের এই লুক মূলত নিউইয়র্কের লোয়ার ম্যানহাটানের ঐতিহাসিক ও জনপ্রিয় কয়েকটি দর্শনীয় স্থানকে কেন্দ্র করে। চার্জিং বুলের বিখ্যাত ব্রোঞ্জ ভাস্কর্য, নিউইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জের সামনে থাকা ‘ফিয়ারলেস গার্ল’ মূর্তি, গিলিস ও টমি রুরিকের ভাস্কর্য প্রদর্শনী ‘দ্য ওয়াইল্ড টেবিল অব লাভ’, ঐতিহাসিক ‘হান্ড্রেড ওল্ড স্লিপ’ ভবন এবং হাডসন নদীর তীরবর্তী পিয়ার এলাকায় তোলা ছবিতে ধরা দিয়েছেন তিনি।
এ সময় সাফা বেছে নিয়েছেন ট্রেন্ডি অথচ আরামদায়ক একটি কনটিনেন্টাল স্ট্রিট-স্টাইল লুক। তাঁর পরনে কালো রঙের স্ট্র্যাপলেস টিউব টপ, যার সঙ্গে দারুণ কনট্রাস্ট তৈরি করেছে অফ-হোয়াইট কটন ম্যাক্সি স্কার্ট।
সাদা-কালো স্নিকার্স লুকটিতে যোগ করেছে স্পোর্টি আবেদন। সঙ্গে নিয়েছেন মিনিমালিস্ট সাদা শোল্ডার ব্যাগ। খোলা চুল, চোখে সানগ্লাস এবং হাতে সোনালি ঘড়ি—এই অনুষঙ্গগুলো পুরো সাজকে করেছে আরও স্টাইলিশ।