শাকিব খানের ১ মিনিটে ৬ লুক, বৈচিত্র্যময় কস্টিউমে বাজিমাত করলেন সাফিয়া সাথী

কাজ সুপরিকল্পিত আর সুচিন্তিত হলে ১ মিনিটই যথেষ্ট হইচই ফেলে দেওয়ার জন্য। গুণী নির্মাতা আদনান আল রাজীবের টিভিসিতে মেগাস্টার শাকিব খানের ৬ লুকের নজরকাড়া পারফরম্যান্সই তার প্রমাণ। কালই এসেছে মেরিল পেট্রোলিয়াম জেলির এই টিভিসিটি। আর এর মধ্যেই রীতিমতো ভাইরাল এখানে অভিনেতা শাকিব খানের ৬টি ভিন্ন ভিন্ন লুক।
বৈচিত্র্যময় এই লুকগুলোর কস্টিউমে একেবারে বাজিমাত করেছেন ডিজাইনার সাফিয়া সাথী। আর শাকিব খান ক্যারিও করেছেন প্রতিটি লুক দারুণভাবে।
এই নিয়ে কথা হলো সাফিয়া সাথীর সঙ্গে। তিনি বলেন, কাজটি আসলেই চ্যালেঞ্জিং ছিল। একে তো শাকিব খানের মতো সর্বজনপ্রিয় তারকার ৬টি আলাদা লুক ক্রিয়েট করার বিষয়। আর সেই সঙ্গে টিভিসিতে খুব অল্প সময় থাকে কন্টেন্ট উপস্থাপন করার জন্য।
এখানে পুরো বিজ্ঞাপনচিত্রটি এক মিনিট ৩০ সেকেন্ডের। আর আসলে ১ মিনিটের মধ্যেই এখানে শাকিবকে ৬টি লুকে দেখা যায় আলাদা আলাদা চরিত্রে। সবচেয়ে বড় কথা হলো প্রতিটি লুকে যেন সবার প্রিয় নায়ককে ভিন্নভাবে উপস্থাপন করা যায়, সেটিই এখানে মূল প্রতিপাদ্য ছিল।
সাথী বলেন, ওয়েডিং সিজনের চরম প্রেশারের মাঝে মাত্র ৫ দিনে পুরো কাজটি করা হয়েছে প্রাথমিক পরিকল্পনা ও আলোচনার পরে। রান আউট ফিল্মসের সঙ্গে এই টিভিসিটি আসলে মেরিল প্রোটেক্টিভ কেয়ার-এর জন্য তৈরি করেছেন আদনান আল রাজীব।
এখানে আমাদের চিরচেনা,ভিটামিন সি-যুক্ত মেরিল পেট্রোলিয়াম জেলিকে নানাভাবে, নানা চরিত্রের মাধ্যমে নাম্বার ওয়ান বলে উপস্থাপন করেছেন শাকিব খান বিভিন্ন লুকে।
প্রথম লুকটি একটি শ্যুটিং সেটে। অনেকটা ক্যাজুয়াল-ফর্মাল আউটফিটে শাকিব খান। মরচে কমলা রঙের জ্যাকেট আর সাদা টিশার্টের সঙ্গে ম্যাচিং সাদা প্যান্ট ও স্নিকার্স পরেছেন শাকিব।
জ্যাকেটের ল্যাপেলের বর্ডারে আর ছোট ছোট এমবেলিশমেন্টেও সাদার ছোঁয়া। নতুন সিনেমার জন্য গোঁফেই দেখা যায় তাঁকে।
এরপর বিমানের হ্যান্ডসাম ক্যাপ্টেন হিসেবে দেখা যায় এই সুপারস্টারকে। সোনালির টাচে নেভি ব্লু স্যুট, টাই আর ক্যাপের সঙ্গে সাদা শার্ট আর রোদচশমায় মুগ্ধ করেছেন তিনি।
দক্ষ বো অ্যান্ড অ্যারো শ্যুটার আর টক শো-এর স্মার্ট উপস্থাপকের লুকের পালা আসে এবারে। শ্যুটিং গ্রাউন্ডে বেশ কনভিন্সিং লাগছে শাকিবের কস্টিউম। জার্সি আর ট্র্যাক প্যান্টের সঙ্গে স্নিকার্সের ক্ল্যাসিক স্পোর্টি আউটফিটে দেখা যাচ্ছে তাঁকে।
টক শোয়ের উপস্থাপকের লুকে কালো শার্টের সঙ্গে ব্রাউন স্যুট পরেছেন তিনি। হেয়ারস্টাইলটি নজরকাড়া।
এরপর আসে সারপ্রাইজ লুক। বিয়ের কাজী রূপে বৃদ্ধ শাকিব রীতিমতো সাদা দাড়িতে এসেছেন এখানে। ম্যাচিং পাগড়ি পরেছেন তিনি সোনালি কাজ করার হাই নেকের শেরোয়ানির সঙ্গে।
আইনস্টাইনের অনুপ্রেরণায় শিক্ষকের লুকে দেখা যায় শাকিবকে তারপর। বিশেষ এই লুকে ধূসর স্যুট পরেছেন তিনি। সঙ্গে কালো টাই ও সাদা শার্ট। সিগনেচার হেয়ারস্টাইল বলে দিচ্ছে অনুপ্রেরণার উৎস।
ফাইনাল লুকে স্বরূপেই মুগ্ধতা ছড়িয়েছেন শাকিব খান। এখানে তাঁর স্যুটটি একেবারে মানিয়ে গিয়েছে মেগাস্টার ইমেজের সঙ্গে।
এটি অত্যন্ত যত্ন নিয়ে ডিজাইন করেছেন সাফিয়া সাথী। কালো ব্লেজারে উড রুট ব্যবহার করা হয়েছে বলে জানান তিনি। আর ডিজাইনের থিম হচ্ছে আন্ডার ওয়াটার।
হাতেই কাজ করা হয়েছে এই নজরকাড়া ব্লেজার। বিডসওয়ার্কে এমবেলিশ করা হয়েছে এটি। ফিটিংও চমৎকার, বলতেই হয়।
সব মিলিয়ে শাকিব খানের এই নজরকাড়া ৬ লুকের চমক দেখাতে কস্টিউমই প্রধান হাইলাইট। আর সেখানে বেশ দক্ষতার ছাপ দেখিয়েছেন ডিজাইনার সাফিয়া সাথী।
ছবি: সাফিয়া সাথী ও ফেসবুক