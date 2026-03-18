ভিন্ন দুই শাড়ির সাজে নুসরাত ফারিয়া
বাংলাদেশি গ্ল্যামারাস অভিনেত্রী নুসরাত ফারিয়া সবসময়ই তার স্টাইলিশ উপস্থিতি দিয়ে নজর কাড়েন। কখনো মিনিমাল , কখনো রাজকীয়—ভিন্ন ভিন্ন সাজে তিনি নিজেকে উপস্থাপন করেন নতুনভাবে। এখানে তার দুটি আলাদা শাড়ির লুক, যেখানে পোশাক, গয়না ও মেকআপের সমন্বয়ে তৈরি হয়েছে দুই রকম সৌন্দর্যের গল্প।

গোলাপি শাড়িতে জমকালো আমেজ

এই লুকে নুসরাত ফারিয়া ধরা দিয়েছেন গোলাপি শাড়িতে , যা উৎসবের আবহকে আরও উজ্জ্বল করে তুলেছে। শাড়িটির জমিন জুড়ে রয়েছে ফ্লোরাল মোটিফ ও নকশা, যেখানে গোল্ডেন ডিটেইলিং লুকটিকে দিয়েছে রাজকীয় আবেদন। এর সঙ্গে মানানসই গোলাপি ব্লাউজ পুরো সাজকে করেছে আরও সুন্দর।

গয়নায়  ভারী ডিজাইনের একটি চোকার নেকলেস পরেছেন সুন্দরী। যেখানে লাল ও সবুজ পাথরের অলংকরণ রয়েছে। কানে ম্যাচিং দুল, হাতে বালা, ব্রেসলেট , ঘড়ি ও ডায়মন্ড রিং—সব মিলিয়ে গয়নাগুলো বেশ নজরকাড়া। মেকআপেও গ্ল্যাম আমেজ ফুটে উঠেছে তাঁর ।

চোখে নিখুঁত আইলাইনার ও লম্বা ল্যাশ দৃষ্টিকে করেছে আরও আকর্ষণীয়। গালে উজ্জ্বল পিংক ব্লাশ এবং ঠোঁটে চকচকে রোজ-পিংক লিপস্টিক  দিয়েছেন। আর চুলগুলো  খোলা রেখে নরম ঢেউখেলানো ওয়েভে সাজানো।

অফ-হোয়াইট শাড়িতে স্নিগ্ধ সৌন্দর্য

এই লুকে নুসরাত ফারিয়া বেছে নিয়েছেন অফ-হোয়াইট রঙের একটি স্নিগ্ধ শাড়ি, যার বর্ডারে রয়েছে কুশিকাটার লেইসের কাজ। সঙ্গে তিনি পরেছেন বাদামি রঙের ন্যাচারাল ডাই ব্লাউজ। পাফ স্লিভ ডিজাইন লুকটিতে এনেছে ভিনটেজ ছোঁয়া। গয়নার ক্ষেত্রে রেখেছেন মিনিমাল আমেজ । কানে শোভা পাচ্ছে মেটালের শঙ্খ দুল, নিচে ঝুলছে মুক্তা। হালকা ও আরামদায়ক এই দুলগুলো সহজেই মানিয়ে যায় শাড়ি, সালোয়ার কামিজ বা আধুনিক ওয়েস্টার্ন লুকের সঙ্গে।

অভিনেত্রী এক হাতে পরেছেন সোনালি বালা , অন্য হাতে ব্রেসলেট , আংটি ও ঘড়ি । সব মিলিয়ে গয়নায় ফুটে উঠেছে পরিমিত সৌন্দর্য। মেকআপে গোলাপি আভার ন্যাচারাল গ্লো ফুটে উঠেছে তাঁর।

ব্লাশ, নিখুঁতভাবে আঁকা ভ্রু ও আইলাইনার দেওয়া চোখ, ঠোঁটে গ্লসি পিংক লিপস্টিক আর চুল মাঝখান থেকে সিঁথি করে ছেড়ে রাখা তাঁর ।

ছবি: ইন্সটাগ্রাম

প্রকাশ: ১৮ মার্চ ২০২৬, ০৪: ০০
