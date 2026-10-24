লাল শাড়ি, সোনালি ব্লাউজে শেফালি বাগ্গা: ভাইরাল এই লুক ঘিরে এত আলোচনা কেন?

শাড়ির সাবেকি সৌন্দর্যের সঙ্গে ঝলমলে স্টেটমেন্ট ব্লাউজের বৈপরীত্য, খোলা চুল আর আত্মবিশ্বাসী উপস্থিতি। সব মিলিয়ে সাজটি হয়ে উঠেছে আলোচনার বিষয়। তবে শুধু ফ্যাশনই নয়, শেফালিকে ঘিরে সাম্প্রতিক আলোচনাও বাড়িয়েছে এই লুকের প্রতি আগ্রহ।
শেফালির শাড়িটি গাঢ় মেরুন-লাল রঙের। শিফন শাড়ির ক্ল্যাসিক টেক্সচার আর কাঁধ বেয়ে নেমে আসা আঁচলে রয়েছে সাবেকি সৌন্দর্য। শাড়িতে অতিরিক্ত কারুকাজ নেই। বরং পুরো সাজের আকর্ষণ হয়ে উঠেছে সোনালি স্টেটমেন্ট ব্লাউজটি।
ব্লাউজজুড়ে মিরর ও সিকুইনের কাজ। গভীর ভি-আকৃতির গলা আর চওড়া স্ট্র্যাপের নকশা দিয়েছে আধুনিক ছোঁয়া। নিচের দিকে ঝালরের মতো কাট ব্লাউজটিকে করেছে আরও স্বতন্ত্র। গাঢ় লাল শাড়ির সঙ্গে সোনালির উজ্জ্বল বৈপরীত্য সাজে এনেছে নাটকীয়তা।
শাড়ি ও ব্লাউজের জমকালো ভাবের সঙ্গে গয়না বেছে নেওয়ায় ছিল ভারসাম্য। কানে সবুজ পাথরের ঝুমকা, আঙুলে দুটি বড় ককটেল রিং আর হাতে রোজ গোল্ড রঙের ঘড়ি। কপালের ছোট্ট টিপ সাজে যোগ করেছে ঐতিহ্যের পরিচিত ছোঁয়া।
মেকআপেও বাড়াবাড়ি নেই। ত্বকে উজ্জ্বল আভা, ঠোঁটে ন্যুড পিঙ্ক রং আর খোলা ঢেউ খেলানো চুল। সব মিলিয়ে সাজটি হয়েছে পরিপাটি। পেছনে গোলাপি ও সাদা ফুলের বিন্যাস লাল-সোনালি রঙের সঙ্গে তৈরি করেছে সুন্দর বৈপরীত্য।
শেফালির সাজের অন্যতম আকর্ষণ রঙের বৈপরীত্য। একদিকে গাঢ় লাল শাড়ির সাবেকি আবেদন, অন্যদিকে সোনালি ব্লাউজের ঝলমলে কারুকাজ। শাড়িটি তুলনামূলক সাদামাটা হওয়ায় ব্লাউজের নকশা সহজেই নজর কাড়ে। আঁচল ধরে রাখার ভঙ্গি, ক্যামেরার দিকে হালকা হাসি আর সাবলীল উপস্থিতিও ছবিতে যোগ করেছে আলাদা মাত্রা।
তবে শেফালি বাগ্গা শুধু ফ্যাশনের কারণেই পরিচিত মুখ নন। তিনি আগে ‘আজ তক’-এর সংবাদ উপস্থাপক হিসেবে কাজ করেছেন। পরে ‘বিগ বস ১৩’-এর প্রতিযোগী হয়ে পরিচিতি পান। বর্তমানে ক্রিকেট উপস্থাপনা ও বিনোদনজগতের নানা মাধ্যমে তাঁকে দেখা যায়। ফলে তাঁর নতুন সাজ বা ছবি প্রকাশ্যে এলেই অনুরাগীদের আগ্রহ তৈরি হওয়া অস্বাভাবিক নয়।
সাম্প্রতিক সময়ে ক্রিকেটার যুজবেন্দ্র চাহালের সঙ্গে শেফালিকে ঘিরে সম্পর্কের গুঞ্জনও আলোচনায় এসেছে। তবে শেফালি সেই জল্পনা নাকচ করে জানিয়েছেন, তাঁরা একসঙ্গে শুধু ডিনার করেছিলেন। ক্রিকেটারদের সঙ্গে কাজের সূত্রেও তাঁর দেখা হয় বলে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তিনি। তাই এ ধরনের আলোচনা নিশ্চিত সম্পর্কের প্রমাণ নয়।
ফেব্রুয়ারিতে স্টোরি টিভির একটি ক্যাম্পেইনেও চাহালের সঙ্গে শেফালিকে দেখা গিয়েছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এর পাশাপাশি দুবাইয়ের ছবি এবং কালো পোশাকের একটি ভিডিও নিয়েও অনলাইনে আলোচনা হয়েছে। ফলে তাঁর নতুন কোনো লুক প্রকাশ্যে এলে তা ঘিরে আগ্রহ তৈরি হওয়ার পেছনে ফ্যাশনের বাইরেও কিছু প্রেক্ষাপট কাজ করতে পারে।
লাল শাড়ি চিরকালীন ফ্যাশনের অংশ। তবে তার সঙ্গে সোনালি মিরর-ওয়ার্কের ব্লাউজ, পরিমিত গয়না আর স্বাভাবিক মেকআপের সমন্বয় সাজটিকে দিয়েছে নতুন মাত্রা। শেফালি বাগ্গার এই লুকের আকর্ষণও সেখানেই। সাবেকি পোশাকের সঙ্গে আধুনিক নকশার মেলবন্ধন।
ভাইরাল হওয়ার পেছনে ঠিক কোন বিষয়টি সবচেয়ে বেশি কাজ করেছে, তা নিশ্চিত করে বলা কঠিন। তবে ফ্যাশনের দৃষ্টিতে এই সাজ দেখিয়ে দেয়, পুরো পোশাকে অতিরিক্ত কারুকাজ না রেখেও একটি চোখে পড়ার মতো লুক তৈরি করা যায়। কখনো কখনো একটি জমকালো ব্লাউজই হয়ে উঠতে পারে সাদামাটা শাড়ির সবচেয়ে আকর্ষণীয় অনুষঙ্গ।