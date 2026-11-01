পোশাকে বাঁধাধরা ছক নয়, নিজস্ব স্টাইলেই আবেদন কাড়েন এই সুন্দরী
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পোশাকে বাঁধাধরা ছক নয়, নিজস্ব স্টাইলেই আবেদন কাড়েন এই সুন্দরী

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মুম্বাইয়ে জন্ম ও বেড়ে ওঠা অভিনেত্রী অনিন্দিতা বসুর। কাজের সূত্রে কলকাতায় এসে বাংলা টেলিভিশনের পরিচিত মুখ হয়ে ওঠেন তিনি। ঋতুপর্ণ ঘোষের ‘গানের ওপারে’ ধারাবাহিক তাঁকে দর্শকের কাছে বিশেষ পরিচিতি এনে দেয়। এরপর ‘ভূতের ভবিষ্যৎ’, ‘গুটি মল্লার’ ও ‘হেমলক সোসাইটি’র মতো সিনেমায় অভিনয় করে বড়পর্দায়ও নিজের জায়গা তৈরি করেছেন। ৪০ বছর বয়সী এই অভিনেত্রী কখনোই নিজেকে তথাকথিত নায়িকাসুলভ চরিত্রের গণ্ডিতে আটকে রাখেননি। বরং প্রতিটি চরিত্রেই রেখেছেন স্বতন্ত্র ছাপ। সম্প্রতি ‘ঘুনগাঁও’ ছবির প্রচারে ফিরেছিলেন প্রিয় শহর কলকাতায়। অভিনয়ের পাশাপাশি ব্যক্তিগত জীবনেও নিজস্ব রুচি ও পছন্দকে গুরুত্ব দেন অনিন্দিতা। তাঁর ফ্যাশনেও নেই বাঁধাধরা কোনো ছক। প্রচলিত গ্ল্যামারের বাইরে স্বাচ্ছন্দ্য ও ব্যক্তিত্বের সঙ্গে মানানসই পোশাক বেছে নিতেই পছন্দ করেন তিনি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাগ করে নেওয়া বিভিন্ন মুহূর্তেও ধরা পড়ে তাঁর এই স্বতন্ত্র ফ্যাশন ভাবনা।

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ন্যুড রঙের স্ট্র্যাপলেস করসেট ও স্কার্টে রাজকীয় এথনিক ফিউশন লুকে অনিন্দিতা।
ন্যুড রঙের স্ট্র্যাপলেস করসেট ও স্কার্টে রাজকীয় এথনিক ফিউশন লুকে অনিন্দিতা।
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গলায় ভারী ডুয়েল টোন অক্সিডাইজ নেকলেস, হাতে একগুচ্ছ চুড়ি আর কাঁধ ছোঁয়া ছোট কোঁকড়ানো চুলে তাঁর সাজে ফুটে উঠেছে আলাদা আবেদন ।
গলায় ভারী ডুয়েল টোন অক্সিডাইজ নেকলেস, হাতে একগুচ্ছ চুড়ি আর কাঁধ ছোঁয়া ছোট কোঁকড়ানো চুলে তাঁর সাজে ফুটে উঠেছে আলাদা আবেদন ।
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উজ্জ্বল রয়্যাল ব্লু প্যান্টস্যুটে নজর কাড়ছেন অনিন্দিতা।  ভেতরে পরেছেন ঝলমলে ধূসর ব্রালেট। গলায় অক্সিডাইজ রুপার ভারী চোকার, হাতে একাধিক মেটাল চুড়ি।
উজ্জ্বল রয়্যাল ব্লু প্যান্টস্যুটে নজর কাড়ছেন অনিন্দিতা।  ভেতরে পরেছেন ঝলমলে ধূসর ব্রালেট। গলায় অক্সিডাইজ রুপার ভারী চোকার, হাতে একাধিক মেটাল চুড়ি।
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লাল-সাদা ছোট চেকের পাড়ওয়ালা ধূসর সুতি শাড়িতে স্নিগ্ধ বাঙালি লুকে ধরা দিয়েছেন অনিন্দিতা।
লাল-সাদা ছোট চেকের পাড়ওয়ালা ধূসর সুতি শাড়িতে স্নিগ্ধ বাঙালি লুকে ধরা দিয়েছেন অনিন্দিতা।
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ডেনিম অন ডেনিম লুকে অনিন্দিতা বেছে নিয়েছেন নীলের দুই ভিন্ন শেড । সঙ্গে পরেছেন ব্রালেট আর লেয়ার নেকপিস
ডেনিম অন ডেনিম লুকে অনিন্দিতা বেছে নিয়েছেন নীলের দুই ভিন্ন শেড । সঙ্গে পরেছেন ব্রালেট আর লেয়ার নেকপিস
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হাই-নেক টপ এবং সোনালি ব্রোকেড ড্রেপড স্কার্টে রাজকীয় ফিউশন লুকে নায়িকা।
হাই-নেক টপ এবং সোনালি ব্রোকেড ড্রেপড স্কার্টে রাজকীয় ফিউশন লুকে নায়িকা।
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কানে বড় মাল্টি স্টোনের দুল, হাতে জমকালো রতনচূড় আর আঙুলে আলতার ছোঁয়া। এই সাজে গয়নার ব্যবহার লুকে যোগ করেছে আভিজাত্য।
কানে বড় মাল্টি স্টোনের দুল, হাতে জমকালো রতনচূড় আর আঙুলে আলতার ছোঁয়া। এই সাজে গয়নার ব্যবহার লুকে যোগ করেছে আভিজাত্য।
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নীল ও লাল প্রিন্টের ব্র্যালেট ব্লাউজের সঙ্গে নীল প্রিন্টের শাড়ি পরেছেন অনিন্দিতা।
নীল ও লাল প্রিন্টের ব্র্যালেট ব্লাউজের সঙ্গে নীল প্রিন্টের শাড়ি পরেছেন অনিন্দিতা।
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সাদা ওয়ান-পিস টি-শার্টের সঙ্গে ক্যাট-আই সানগ্লাসে কুল বোহো লুকে ধরা দিয়েছেন অনিন্দিতা। গলায় মেটালিক কয়েন ও বিডসের ভারী স্টেটমেন্ট নেকলেসের সঙ্গে পরেছেন অক্সিডাইজ চোকার। কানে ঝুমকা আর গালে আঁকা ছোট্ট লাল হার্ট নকশায় তাঁর ফিউশন লুকে যোগ হয়েছে ভিন্নমাত্রা।
সাদা ওয়ান-পিস টি-শার্টের সঙ্গে ক্যাট-আই সানগ্লাসে কুল বোহো লুকে ধরা দিয়েছেন অনিন্দিতা। গলায় মেটালিক কয়েন ও বিডসের ভারী স্টেটমেন্ট নেকলেসের সঙ্গে পরেছেন অক্সিডাইজ চোকার। কানে ঝুমকা আর গালে আঁকা ছোট্ট লাল হার্ট নকশায় তাঁর ফিউশন লুকে যোগ হয়েছে ভিন্নমাত্রা।
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বোহো-চিক লুকে কার্পেটের ওপর হেলান দিয়ে পোজ দিয়েছেন অনিন্দিতা। পরনে কালো প্রিন্টের ব্র্যালেট ও ড্রেপড স্কার্ট।
বোহো-চিক লুকে কার্পেটের ওপর হেলান দিয়ে পোজ দিয়েছেন অনিন্দিতা। পরনে কালো প্রিন্টের ব্র্যালেট ও ড্রেপড স্কার্ট।
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গলায় পান্না সবুজ পাথর ও রুপার তৈরি ভারী স্টেটমেন্ট নেকলেস। চোখের গাঢ় কাজল আর হাতে মেহেদির নকশায় সাজে যোগ হয়েছে বাড়তি মাত্রা।
গলায় পান্না সবুজ পাথর ও রুপার তৈরি ভারী স্টেটমেন্ট নেকলেস। চোখের গাঢ় কাজল আর হাতে মেহেদির নকশায় সাজে যোগ হয়েছে বাড়তি মাত্রা।
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কালো হল্টার-নেক ব্যাকলেস পোশাকে রেড কার্পেটে গ্ল্যামারাস ও বোল্ড লুকে ধরা দিয়েছেন অনিন্দিতা।
কালো হল্টার-নেক ব্যাকলেস পোশাকে রেড কার্পেটে গ্ল্যামারাস ও বোল্ড লুকে ধরা দিয়েছেন অনিন্দিতা।
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বেগুনি রঙের স্যাটিন শার্ট এবং মাল্টি-কালারড বাটারফ্লাই ও হার্ট শেপড চেইনের গোল সানগ্লাসে গ্ল্যামারাস লুকে অনিন্দিতা। খোলা কোঁকড়ানো চুল এবং আউটডোর ব্যাকগ্রাউন্ডে তাঁর এই সাইড-প্রোফাইল পোজ ও ফ্যাশনেবল সানগ্লাস স্টাইলটি বেশ রিফ্রেশিং লাগছে।
বেগুনি রঙের স্যাটিন শার্ট এবং মাল্টি-কালারড বাটারফ্লাই ও হার্ট শেপড চেইনের গোল সানগ্লাসে গ্ল্যামারাস লুকে অনিন্দিতা। খোলা কোঁকড়ানো চুল এবং আউটডোর ব্যাকগ্রাউন্ডে তাঁর এই সাইড-প্রোফাইল পোজ ও ফ্যাশনেবল সানগ্লাস স্টাইলটি বেশ রিফ্রেশিং লাগছে।
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লাল-বেগুনি গামছা প্রিন্টের শার্ট এবং অফ-হোয়াইট ও নীলের ডুয়াল-টোন স্কার্টে ক্যাজুয়াল-স্মার্ট লুকে অনিন্দিতা। কোমরে চওড়া ব্রাউন লেদার বেল্ট, চোখে চশমা এবং পায়ে সাদা লোফার জুতায় তাঁর এই লুকে  ফুটে উঠেছে আধুনিক ট্রেন্ডি ভাইব।
লাল-বেগুনি গামছা প্রিন্টের শার্ট এবং অফ-হোয়াইট ও নীলের ডুয়াল-টোন স্কার্টে ক্যাজুয়াল-স্মার্ট লুকে অনিন্দিতা। কোমরে চওড়া ব্রাউন লেদার বেল্ট, চোখে চশমা এবং পায়ে সাদা লোফার জুতায় তাঁর এই লুকে  ফুটে উঠেছে আধুনিক ট্রেন্ডি ভাইব।
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কালো ফুল-স্লিভ বডি ফিট মিনি ড্রেস এবং স্টকিন্সে বোল্ড ওয়েস্টার্ন লুকে ধরা দিয়েছেন অনিন্দিতা। গলায় শোভা পাচ্ছে লম্বা চেইন নেকলেস, পায়ে পাথরখচিত ব্ল্যাক হিলস এবং বব-স্টাইল চুলে তাঁর এই কিলার পোজটি অত্যন্ত স্টাইলিশ দেখাচ্ছে।
কালো ফুল-স্লিভ বডি ফিট মিনি ড্রেস এবং স্টকিন্সে বোল্ড ওয়েস্টার্ন লুকে ধরা দিয়েছেন অনিন্দিতা। গলায় শোভা পাচ্ছে লম্বা চেইন নেকলেস, পায়ে পাথরখচিত ব্ল্যাক হিলস এবং বব-স্টাইল চুলে তাঁর এই কিলার পোজটি অত্যন্ত স্টাইলিশ দেখাচ্ছে।
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গোলাপি ফ্লোরাল প্রিন্টের টি-শার্ট ও রিল্যাক্সড ডেনিম জিন্সে ক্যাজুয়াল লুকে ধরা দিয়েছেন সুন্দরী
গোলাপি ফ্লোরাল প্রিন্টের টি-শার্ট ও রিল্যাক্সড ডেনিম জিন্সে ক্যাজুয়াল লুকে ধরা দিয়েছেন সুন্দরী
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কালো ব্লেজার স্যুট এবং গর্জিয়াস টাইগার ব্রোচে এলিগ্যান্ট পাওয়ার ড্রেসিং লুকে ধরা দিয়েছেন টালি সুন্দরী
কালো ব্লেজার স্যুট এবং গর্জিয়াস টাইগার ব্রোচে এলিগ্যান্ট পাওয়ার ড্রেসিং লুকে ধরা দিয়েছেন টালি সুন্দরী
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চকোলেট ব্রাউন গ্ল্যামারাস ড্রেপড গাউনে নজর কাড়ছেন অভিনেত্রী।
চকোলেট ব্রাউন গ্ল্যামারাস ড্রেপড গাউনে নজর কাড়ছেন অভিনেত্রী।
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হল্টারনেক গাউনের একদম সিম্পল লুকে
হল্টারনেক গাউনের একদম সিম্পল লুকে
প্রকাশ: ০১ নভেম্বর ২০২৬, ০২: ০০
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