'গায়ে হলুদ নয়, প্রিয় রং বলেই গায়ে হলুদ জড়িয়েছি': ১৪ ছবিতে লাস্যময়ী হলুদ বরণ ভাবনা

'গায়ে হলুদের রঙে রাঙা আজ চারপাশ,
নতুন জীবনের শুরুতে ভালোবাসার প্রকাশ।'
ক্যাপশন পড়তেই হুলস্থুল আর আলোড়ন শুরু। তবে কি জনপ্রিয় অভিনেত্রী আশনা হাবিব ভাবনা হুট করেই বিয়ে করছেন? আর এই তাঁর গায়ে হলুদের ছবি? 'গায়ে হলুদ' নয়, প্রিয় রং বলেই গায়ে হলুদ জড়িয়েছেন। নিজেই স্ট্যাটাস দিয়ে সব প্রশ্নের জবাব দিলেন অভিনেত্রী একদিন পর। তাঁর কাছ থেকেই জানা গেল, শত শত ফোন আর মেসেজ এসেছে এই নিয়ে তাঁর কাছে ইতিমধ্যে। আর আলোচিত ফটোশুটের ছবিগুলোও তেমনই নজরকাড়া। ১৪ ছবিতে হলুদ বরণ ভাবনাকে অত্যন্ত লাস্যময়ী লাগছে।
ছবি: ভাবনার ফেসবুক ও ইন্সটাগ্রাম