'গায়ে হলুদ নয়, প্রিয় রং বলেই গায়ে হলুদ জড়িয়েছি': ১৪ ছবিতে লাস্যময়ী হলুদ বরণ ভাবনা
লুক

'গায়ে হলুদ নয়, প্রিয় রং বলেই গায়ে হলুদ জড়িয়েছি': ১৪ ছবিতে লাস্যময়ী হলুদ বরণ ভাবনা

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'গায়ে হলুদের রঙে রাঙা আজ চারপাশ,

নতুন জীবনের শুরুতে ভালোবাসার প্রকাশ।'

ক্যাপশন পড়তেই হুলস্থুল আর আলোড়ন শুরু। তবে কি জনপ্রিয় অভিনেত্রী আশনা হাবিব ভাবনা হুট করেই বিয়ে করছেন? আর এই তাঁর গায়ে হলুদের ছবি? 'গায়ে হলুদ' নয়, প্রিয় রং বলেই গায়ে হলুদ জড়িয়েছেন। নিজেই স্ট্যাটাস দিয়ে সব প্রশ্নের জবাব দিলেন অভিনেত্রী একদিন পর। তাঁর কাছ থেকেই জানা গেল, শত শত ফোন আর মেসেজ এসেছে এই নিয়ে তাঁর কাছে ইতিমধ্যে। আর আলোচিত ফটোশুটের ছবিগুলোও তেমনই নজরকাড়া। ১৪ ছবিতে হলুদ বরণ ভাবনাকে অত্যন্ত লাস্যময়ী লাগছে।

১/১৪
হলুদ বরণ কন্যা লুকে ভাবনা
হলুদ বরণ কন্যা লুকে ভাবনা
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২/১৪
গায়ে জড়িয়েছেন সোনালি পাড় আর বুটির কাঁঠালিচাঁপার মতো হলুদ এক তাঁতের শাড়ি
গায়ে জড়িয়েছেন সোনালি পাড় আর বুটির কাঁঠালিচাঁপার মতো হলুদ এক তাঁতের শাড়ি
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৩/১৪
শাড়ির ড্রেপে বোল্ড আমেজ
শাড়ির ড্রেপে বোল্ড আমেজ
৪/১৪
প্রিয় রং বলেই হলুদে জড়িয়েছেন নিজেকে
প্রিয় রং বলেই হলুদে জড়িয়েছেন নিজেকে
৫/১৪
৬/১৪
নজর কাড়ছে ট্রাইবাল আমেজের অ্যান্টিক ফিনিশের আর্মলেট
নজর কাড়ছে ট্রাইবাল আমেজের অ্যান্টিক ফিনিশের আর্মলেট
৭/১৪
কোমরে ম্যাচিং বিছা
কোমরে ম্যাচিং বিছা
৮/১৪
কানেও একই ম্যাটেরিয়ালের বড় ঝোলানো দুল
কানেও একই ম্যাটেরিয়ালের বড় ঝোলানো দুল
৯/১৪
সেমি স্মোকি আই মেকআপ আকর্ষণ ছড়াচ্ছে
সেমি স্মোকি আই মেকআপ আকর্ষণ ছড়াচ্ছে
১০/১৪
নজর কাড়ছে হলুদ টিপ
নজর কাড়ছে হলুদ টিপ
১১/১৪
ঠোঁটে সেমি ম্যাট মেরুন লিপকালার
ঠোঁটে সেমি ম্যাট মেরুন লিপকালার
১২/১৪
খোলা চুলে হালকা হাইলাইটস
খোলা চুলে হালকা হাইলাইটস
১৩/১৪
আলুথালু শাড়ির লুকে আলাদা এফেক্ট এনেছে আলো-আঁধারি
আলুথালু শাড়ির লুকে আলাদা এফেক্ট এনেছে আলো-আঁধারি
১৪/১৪
সব মিলিয়ে হলুদ এই লুকে অত্যন্ত আকর্ষণীয় লাগছে ভাবনাকে
সব মিলিয়ে হলুদ এই লুকে অত্যন্ত আকর্ষণীয় লাগছে ভাবনাকে

ছবি: ভাবনার ফেসবুক ও ইন্সটাগ্রাম

প্রকাশ: ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ০৯: ৫১
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