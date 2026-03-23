রাক্ষস-এ পর্দা কাঁপাচ্ছেন টালিউডের সুস্মিতা, দেখুন তাঁর ১০টি আবেদনময় লুক

খুব অল্প সময়ের মধ্যেই টালিউডে নিজের অবস্থান গড়ে তুলেছেন সুস্মিতা চট্টোপাধ্যায়। পড়াশোনা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে হলেও ২০১৯ সালে তিনি মডেল হিসেবে ক্যারিয়ার শুরু করেন এবং ফ্যাশন জগতে নিজের নাম পোক্ত করে ফেলেন। রানওয়েতে থেকে শুরু করে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের প্রচারণায় আকর্ষণীয় উপস্থিতি দ্রুত লাইমলাইটে নিয়ে আসে সুস্মিতাকে। পরবর্তী সময়ে তাঁর মুকুটে যুক্ত হয় আরও একটি পালক। ২০২১ সালে ‘প্রেম টেম’ সিনেমা দিয়ে বড় পর্দায় অভিষেক হয়েছিল তাঁর। এরপর ছোট ও বড় পর্দায় একাধিক কাজ করেন এই অভিনেত্রী। টালিউডের গণ্ডি ছাড়িয়ে সুস্মিতা এখন কাজ করছেন দক্ষিণ ভারতীয় সিনেমাতেও। ক্যারিয়ারের শুরুটা যেহেতু মডেলিং দিয়ে, তাই ফ্যাশনের প্রতি বিশেষ ঝোঁক সব সময় রয়েছে তাঁর। অভিনেত্রী সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজের নানা লুকের ছবি প্রায়ই শেয়ার করেন তাঁর ফ্যাশনিস্তা অনুরাগীদের সঙ্গে।এদিকে জনপ্রিয় অভিনেতা সিয়াম আহমেদের আলোচিত 'রাক্ষস' সিনেমায় নায়িকা হয়ে এই ঈদে পর্দা কাঁপাচ্ছেন এই নায়িকা । চলুন এই লাস্যময়ী বঙ্গ তনয়ার নির্বাচিত কিছু স্টাইলিশ ছবি দেখে আসি।