কে সবচেয়ে ভালো বোঝে নারীর মন? দেখুন কী বললেন এই লাস্যময়ী অভিনেত্রী

লাস্যময়ী এই অভিনেত্রীর নতুন লুক মানেই চমকপ্রদ কিছু। বোল্ড আউটফিট আর আকর্ষণীয় মেকওভারে তিনি নজর কাড়েন সবসময়। এবার স্ট্র্যাপলেস গাউন আর হীরার গয়নায় দ্যুতি ছড়িয়েছেন নুসরাত ফারিয়া। ক্যাপশনে লিখেছেন, ডায়মন্ডস আন্ডারস্ট্যান্ড বেটার দ্যান মোস্ট মেন ডু। অর্থাৎ বেশিরভাগ পুরুষের চেয়ে হীরাই নারীর মন বেশি ভালো বোঝে। আসলে হীরার সঙ্গে নারীর আছে এক গভীর সম্পর্ক। হীরার গয়না আভিজাত্যের সঙ্গে সঙ্গে দেয় আত্মবিশ্বাসের অনুভূতি। আর সেটিই নারীকে সবচেয়ে বেশি ভালোলাগা দেয় ভেতর থেকে।
ছবি: নুসরাত ফারিয়ার ইন্সটাগ্রাম
ফটোগ্রাফি: রেহনুমা সুরাইয়া
গয়না: আমিশে বিডি
পোশাক: মায়া ঢাকা
প্রোডাকশন: টার্ন আপ স্টুডিও