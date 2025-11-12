মনামী ঘোষের গথিক লুক: শিয়ার আউটফিটে চোখধাঁধানো স্টাইল

কালো পোশাক যেন এক চিরন্তন স্টাইল স্টেটমেন্ট। এলিগ্যান্স, আত্মবিশ্বাস ও রহস্য—সবকিছুর নিখুঁত মিশ্রণ যেন এই এক রঙে। ক্যাজুয়াল থেকে ফরমাল, যেকোনো আয়োজনে কালোর বিকল্প খুঁজে পাওয়া কঠিন। আর সেই কালোয় যখন ধরা দেন টালিউডের ফ্যাশনিস্তা মনামী ঘোষ, তখন বিষয়টি হয়ে ওঠে আরও আকর্ষণীয়।
বহু বছর ধরে নিজস্ব স্টাইল সেন্সে ভক্তদের মুগ্ধ করে আসছেন এই অভিনেত্রী। পশ্চিমা পোশাক হোক বা ঐতিহ্যবাহী শাড়ি, প্রতিটি লুকেই তিনি জানেন কীভাবে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ক্যারি করতে হয়। পোশাকের পাশাপাশি বডি ল্যাঙ্গুয়েজ, অ্যাকসেসরিজ ও হেয়ারস্টাইল—সবকিছুতেই নিখুঁত সামঞ্জস্য রাখেন তিনি। মূলকথা, ফ্যাশনের বিষয়ে এক চুলও ছাড় দেন না মনামী ঘোষ।
ইনস্টাগ্রাম থেকে রেড কার্পেট—সব জায়গায় তাঁর লুক থাকে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। সম্প্রতি হ্যালোইনের আয়োজনে মনামী আবারও তাঁর লুক দিয়ে তাক লাগালেন। ৪০ পার করা এই মিলেনিয়াল ডিভা এসেছিলেন কিছুটা গথিক আমেজে।
মনামীর এই লেটেস্ট লুক এককথায় চোখধাঁধানো। কালো শিয়ার ফেব্রিকের আউটফিটে উঁকি দিচ্ছে স্টাইলিশ ডিপনেক ব্রালেট আর বটমে শর্টস, যা যোগ করছে সাহসী ছোঁয়া।
পায়ে জুটি হয়েছে চোখধাঁধানো স্পাইরাল স্ট্র্যাপ হিল। সূক্ষ্ম ফুলেল নকশা ও পাপড়ির মোটিফ জড়িয়ে আছে স্ট্র্যাপে, যার ফাঁকে ফাঁকে ঝলমল করছে শিশিরবিন্দুর মতো ক্রিস্টাল পাথর; সঙ্গে নেওয়া ম্যাচিং কালো হ্যান্ডব্যাগ লুকটিকে পুরোপুরি কমপ্লিমেন্ট করেছে।
সাজেও মনামী রেখেছেন গথিক ভাইব। হাত–পায়ে লাল নেইল পলিশ, ছেড়ে রাখা হেয়ারস্টাইল, আইলাইনার দেওয়া চোখ, ব্লাশ ও গোলাপি লিপস্টিকের কোমল টোন আর ছোট্ট নাকফুল—সবই মিলে এসেছে নিখুঁত সামঞ্জস্য। এতে বাড়তি জুয়েলারির প্রয়োজনই হয়নি।
সব মিলিয়ে এই লুক ফ্যাশনিস্তাদের মধ্যে বেশ পছন্দ ও আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে।
ছবি: মনামীর ইন্সটাগ্রাম