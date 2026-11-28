বয়স আসলেই সংখ্যামাত্র। অন্তত বলিউডে বেব 'বেবো'র কাছে তো বটেই। সেই ডন সিনেমার ইয়ে মেরা দিল বা রা-ওয়ান এর ছাম্মাক ছাল্লো গানে এর আগে বলিউড বাদশাহ শাহরুখের সঙ্গে পর্দা মাতিয়েছেন তিনি আবেদনময়ী লুকে। এর বেশ কয়েক বছর পর এবার শাহরুখ খানের নতুন সিনেমা কিং-এর সদ্য মুক্তি পাওয়া আইটেম গান ড্যাডি কুল-এ রীতিমতো বাজিমাত করলেন তিনি। এখানে রেড হট বোল্ড লুকে তাক লাগিয়েছেন কারিনা কাপুর খান ওরফে বেবো। এদিকে অল ব্ল্যাকে 'ড্যাডি কুল' শাহরুখ এখানে বয়স লুকানোর কোনও চেষ্টাই করেননি। কিন্তু এইজিং লাইক আ ফাইন ওয়াইন কথাটা যেন তাঁর এই লুকের পরতে পরতেই দেখা যাচ্ছে।
ছবি: ইন্সটাগ্রাম