স্টাইলিশ ১২ লুকে ইন্সটাগ্রাম মাতাচ্ছেন এই লাস্যময়ী নায়িকা
স্টাইলিশ ১২ লুকে ইন্সটাগ্রাম মাতাচ্ছেন এই লাস্যময়ী নায়িকা

টালিউডের জনপ্রিয় তরুণ অভিনেত্রীদের মধ্যে একজন হলেন ঋত্বিকা সেন। ২৭ বছর বয়সী এই অভিনেত্রী অনেক ছোট বয়স থেকেই তাঁর সিনেমার সফর শুরু করেছেন। একাধিক সিনেমায় নামী তারকাদের সঙ্গে অভিনয় করে সবার মনে জায়গা করে নিয়েছেন তিনি। অভিনেত্রীর আকর্ষণীয় উচ্চতা, একঢাল লম্বা চুল আর মিষ্টি হাসির প্রেমে অনেকে কুপোকাত হয়েছেন ইতিমধ্যে। ফ্যাশন সেন্সেও কম যান না তিনি। এথনিকের পাশাপাশি ওয়েস্টার্ন আউটফিটেও সমান ফিট তিনি। বর্তমানে সিনেমা থেকে কিছুটা দূরে থাকলেও নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশ সক্রিয় ঋত্বিকা। সেখানেই নিজের স্টাইলিশ সব ছবি আর বোল্ড ভিডিও শেয়ার করেন তিনি। অগণিত ফ্যাশনিস্তা ভক্তও আছে তাঁর। চলুন অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রামে ঢুঁ মেরে স্টাইলিশ আর আবেদনময়ী কিছু লুক দেখে আসি।

ভেলভেটের লাল কাটআউট মিনি ড্রেসে
সিকুইন আর বিডসের কাজ করা কালো শাড়ির লুকে তাঁকে লাগছে গর্জিয়াস। সঙ্গে পরেছেন ডায়মন্ড জুয়েলারি
সিকুইনসজ্জিত নেভি ব্লু গ্লাউন পরেছেন তিনি এই লুকে। নজর কেড়েছে কার্ল হেয়ারস্টাইল
কালো ব্লেজারের সঙ্গে আবেদন ছড়াচ্ছে লাল স্টকিংস। মিলিয়ে সেজেছেন লাল লিপস্টিক আর নেইল পলিশে। আর গলায় শোভা পাচ্ছে সোনালি চাংকি চেইন
ব্যাকলেস টপের সঙ্গে কালো প্যান্ট জুটি হয়েছে। উঁচু পনিটেল করেছেন আর কানে পরতে বেছে নিয়েছেন সোনালি হুপ
স্ট্র্যাপলেস লেদার ড্রেসের আবেদনময়ী লুকে ফ্রেমবন্দী হয়েছেন তিনি
আকাশি নীল রাফেল গাউনে অভিনেত্রীকে রূপকথার রাজকন্যার মতোই লাগছে
কালো মেটালিক মিনি ড্রেস আর ওয়েট হেয়ার লুকে স্টাইলিশ ঋত্বিকা
স্লিভলেস টপস আর ফ্লেয়ার বটমের সঙ্গে পায়ে পরেছেন ট্রেন্ডি ক্রকস। অভিনেত্রীর হেয়ারস্টাইলটাও বেশ স্টাইলিশ
এই ট্র্যাডিশনাল লুকে তিনি পরেছেন লাল পেড়ে সবুজ বেনারসি শাড়ি। সঙ্গে গোল্ড প্লেটেড গয়না বাড়িয়েছে সৌন্দর্য
মেজেন্টা ড্রেসে আকর্ষণ কাড়ছে বো ডিজাইন আর সোনালি বোতাম। চুলে করেছেন বাবল ব্রেইড হেয়ায়স্টাইল
সাইড স্লিট ফুলসিভ ড্রেসে
ছবি: ইন্সটাগ্রাম

প্রকাশ: ১৫ নভেম্বর ২০২৫, ১০: ০০
