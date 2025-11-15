স্টাইলিশ ১২ লুকে ইন্সটাগ্রাম মাতাচ্ছেন এই লাস্যময়ী নায়িকা

টালিউডের জনপ্রিয় তরুণ অভিনেত্রীদের মধ্যে একজন হলেন ঋত্বিকা সেন। ২৭ বছর বয়সী এই অভিনেত্রী অনেক ছোট বয়স থেকেই তাঁর সিনেমার সফর শুরু করেছেন। একাধিক সিনেমায় নামী তারকাদের সঙ্গে অভিনয় করে সবার মনে জায়গা করে নিয়েছেন তিনি। অভিনেত্রীর আকর্ষণীয় উচ্চতা, একঢাল লম্বা চুল আর মিষ্টি হাসির প্রেমে অনেকে কুপোকাত হয়েছেন ইতিমধ্যে। ফ্যাশন সেন্সেও কম যান না তিনি। এথনিকের পাশাপাশি ওয়েস্টার্ন আউটফিটেও সমান ফিট তিনি। বর্তমানে সিনেমা থেকে কিছুটা দূরে থাকলেও নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশ সক্রিয় ঋত্বিকা। সেখানেই নিজের স্টাইলিশ সব ছবি আর বোল্ড ভিডিও শেয়ার করেন তিনি। অগণিত ফ্যাশনিস্তা ভক্তও আছে তাঁর। চলুন অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রামে ঢুঁ মেরে স্টাইলিশ আর আবেদনময়ী কিছু লুক দেখে আসি।
ছবি: ইন্সটাগ্রাম