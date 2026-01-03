নতুন বছরে শাড়ির লুকে তিন দেশি সুন্দরী

র্যাফ ক্লিকের ক্যামেরার লেন্সে নতুন বছরে ধরা দিয়েছেন সুন্দরী অভিনেত্রী তাসনিয়া ফারিন। পরনের হালকা ব্লাশ পিংক রঙের ফুলেল প্রিন্ট শাড়িটি একেবারে নরম, রোমান্টিক ও এলিগ্যান্ট সৌন্দর্যের প্রতিচ্ছবি। প্যাস্টেল টোনের সূক্ষ্ম ফুলেল নকশা আর লেস বর্ডার পুরো লুকে দিয়েছে ভিন্টেজ চার্ম। শাড়ির সঙ্গে ম্যাচিং পাফ স্লিভের একরঙা ব্লাউজ লুকটিকে আরও ফেমিনিন করেছে। জুয়েলারিতে বেছে নেওয়া হয়েছে গোল্ড টোনের স্টেটমেন্ট নেকলেস, মুক্তার টানা দেওয়া দুল, চুড়ি ও আংটি, যা শাড়ির হালকা রঙের সঙ্গে উষ্ণ কনট্রাস্ট তৈরি করেছে। অভিনেত্রী সাবেকি ঢং-এ ঢিলেঢালা মেসি হেয়ারস্টাইল করেছেন। মেকআপে সফট পিংক ব্লাশ, কাজল-কালো আই মেকআপ, হালকা কন্ট্যুর আর গোলাপি লিপকালার পুরো লুকে এনেছে নিখুঁত এলিগ্যান্স। নতুন বছরের শুরুতেই এই লুক যেন রোমান্স আর কোমল সৌন্দর্যের এক সুনিপুণ প্রকাশ।
স্টাইলিশ অভিনেত্রী বিদ্যা সিনহা মীমের ২০২৬ সালের শুরু হয়েছে উজ্জ্বল লাইম-গ্রীন শাড়িতে। ফ্রেশ, বোল্ড ও কনটেমপোরারি মুডে তাঁর এই উপস্থিতি যেন নতুন বছরের উচ্ছ্বাসকে আরও প্রাণবন্ত করেছে। ছবিগুলোতে দেখা যাচ্ছে সমুদ্রপাড়ে ফ্রেমবন্দী হয়েছেন তিনি। একরঙা বা মোনোক্রম শাড়ির সঙ্গে স্লিভলেস ও ডিপ ব্যাক কাট ব্লাউজ যোগ করেছে আধুনিক ও গ্ল্যামারাস আবেদন। স্টাইলিং রাখা হয়েছে মিনিমাল—ছোট গোল্ড ইয়ার রিং, সমুদ্র থিমের স্টার ফিশ ব্রেসলেট ও ফুলেল আংটি, যাতে শাড়ির উজ্জ্বল রংটাই থাকে মূল ফোকাসে। চুল খোলা রেখে ওয়েভ স্টাইল করা এবং মেকআপে গ্লোয়িং বেজ, শার্প আইব্রো, কাজল দেওয়া আই মেকআপ আর গোলাপি শেডের লিপস্টিক পুরো লুকে এনেছে আত্মবিশ্বাসী, প্রাণবন্ত ও আধুনিক নারীর স্টাইল স্টেটমেন্ট।
একদম সাদামাটা, ন্যাচারাল ও স্নিগ্ধ লুকে নতুন বছরকে বরণ করেছেন জনপ্রিয় জেন-জি অভিনেত্রী সাদিয়া আয়মান। তাঁর লুকে ভাসছে শান্তি ও মার্জিত সৌন্দর্য। পরেছেন অফ-হোয়াইট কোটা শাড়ি, যা লেস দেওয়া ছোট হাতার কালো ব্লাউজের সঙ্গে চমৎকার ভারসাম্য রেখেছে। চুল ছেড়ে দিয়ে ন্যাচারাল স্টাইল বজায় রেখেছেন সুন্দরী , আর মেকআপও রাখা হয়েছে একদম মিনিমাল। চোখে হালকা কাজল ও মাসকারা, ঠোঁটে নুড লিপ কালার—এগুলো পুরো লুকটিকে স্বাভাবিক প্রাণবন্ততা দিয়েছে। জুয়েলারি হিসেবে বেছে নিয়েছেন মুক্তার ছোট স্টাড ইয়ারিং এবং দুই হাতের সাদা-কালো চুড়ি, যা লুকটিকে আরও পরিপূর্ণ করেছে। শেয়ার করা ছবিগুলোতে দেখা যায়, কখনো তিনি বই হাতে পোজ দিয়েছেন, আবার কখনো লিলি ফুলের তোরা হাতে হাস্যোজ্জ্বল ভঙ্গিতে ফ্রেমে ধরা দিয়েছেন। এক কথায়, সাদিয়ার এই লুক নতুন বছরের জন্য নিখুঁতভাবে শান্ত ও মার্জিত আবেদন তৈরি করেছে।