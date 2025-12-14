বাঁধনের আবেদন যেন ফুরাবার নয়, বলছে তাঁর নতুন লুকের ১০ ছবি
লুক

বাঁধনের আবেদন যেন ফুরাবার নয়, বলছে তাঁর নতুন লুকের ১০ ছবি

শেয়ার করুন
ফলো করুন

আজমেরী হক বাঁধন। এই অভিনেত্রীর সৌন্দর্যের সবচেয়ে বড় দিক হচ্ছে তাঁর আত্মবিশ্বাস। ধারালো মুখশ্রী আর আকর্ষণীয় ফিগার ছাপিয়ে বাঁধনের অন্তর্নিহিত আবেদনই তাঁকে এতটা গ্রেসফুল করেছে। নতুন লুকে বেগুনি শাড়িতে এই অভিনেত্রী সেকথাই আবার প্রমাণ করলেন। আসন্ন রোজার ঈদে হইচই প্ল্যাটফর্ম থেকে মুক্তি পেতে যাচ্ছে বিখ্যাত সাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদের উপন্যাস অবলম্বনে তানিম নূরের সিনেমা বনলতা এক্সপ্রেস। এ উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানে বাঁধনকে দেখা গেল আকর্ষণ ছড়ানো বেগুনি শাড়ির সাজে।

১/১০
পার্পল শেডের এই বেগুনি রঙের শাড়ি ও ম্যাচিং ব্লাউজে দারুণ মানিয়েছে বাঁধনকে
পার্পল শেডের এই বেগুনি রঙের শাড়ি ও ম্যাচিং ব্লাউজে দারুণ মানিয়েছে বাঁধনকে
বিজ্ঞাপন
২/১০
নানা রঙের বুটিদার শাড়ির সঙ্গে লুকের হাইলাইট হয়ে চোখে পড়ছে নজরকাড়া ডিজাইনের ব্লাউজ।
নানা রঙের বুটিদার শাড়ির সঙ্গে লুকের হাইলাইট হয়ে চোখে পড়ছে নজরকাড়া ডিজাইনের ব্লাউজ।
বিজ্ঞাপন
৩/১০
সামনেড্রেপ হল্টার স্টাইলের সঙ্গে দারুণ ফিটিংয়ের এই হাইনেক ব্লাউজে শিয়ার এফেক্ট বাড়াচ্ছে আবেদন।
সামনেড্রেপ হল্টার স্টাইলের সঙ্গে দারুণ ফিটিংয়ের এই হাইনেক ব্লাউজে শিয়ার এফেক্ট বাড়াচ্ছে আবেদন।
৪/১০
স্লিভলেস ব্লাউজের সঙ্গে ক্ল্যাসিক ড্রেপে লুকে এসেছে আবেদনময় আভিজাত্য
স্লিভলেস ব্লাউজের সঙ্গে ক্ল্যাসিক ড্রেপে লুকে এসেছে আবেদনময় আভিজাত্য
৫/১০
মেকওভারে নজর কাড়ছে স্মুদ সফট গ্ল্যাম ফিনিশ। কিছুটা গ্লসি এফেক্ট আছে
মেকওভারে নজর কাড়ছে স্মুদ সফট গ্ল্যাম ফিনিশ। কিছুটা গ্লসি এফেক্ট আছে
৬/১০
পুরো লুকের সোনায় সোহাগা বলা চলে ফিরোজা পাথরখচিত একেবারে আধুনিক ডিজাইনের গয়না। কানের গয়নাটির এক্সটেনশন সত্যিই অপূর্ব। সেই সঙ্গে আছে ম্যাচিং আংটি
পুরো লুকের সোনায় সোহাগা বলা চলে ফিরোজা পাথরখচিত একেবারে আধুনিক ডিজাইনের গয়না। কানের গয়নাটির এক্সটেনশন সত্যিই অপূর্ব। সেই সঙ্গে আছে ম্যাচিং আংটি
৭/১০
গলা খালি রেখেছেন এখানে বাঁধন। পুরো লুকের সঙ্গে সেটাই ডিমান্ড করে
গলা খালি রেখেছেন এখানে বাঁধন। পুরো লুকের সঙ্গে সেটাই ডিমান্ড করে
৮/১০
গ্লসি গোয়াপি ঠোঁটে বেড়েছে চার্ম। মাসকারা আর আইলাইনারের ব্যবহার পরিমিত হলেও আকর্ষণীয়
গ্লসি গোয়াপি ঠোঁটে বেড়েছে চার্ম। মাসকারা আর আইলাইনারের ব্যবহার পরিমিত হলেও আকর্ষণীয়
৯/১০
শাড়ি, গয়না আর মেকওভারের পারফেক্ট কম্বিনেশন বাঁধনের পুরো লুককে এলিভেট করেছে
শাড়ি, গয়না আর মেকওভারের পারফেক্ট কম্বিনেশন বাঁধনের পুরো লুককে এলিভেট করেছে
১০/১০
এরকম গ্রেসফুল লুকে তিনি দেখা দিয়েছেন বনলতা এক্সপ্রেস সিনেমার ইভেন্টে। সঙ্গে মানানসই একটা ছোট ব্যাগ নিতে ভোলেননি সাদা পাথর বসানো।
এরকম গ্রেসফুল লুকে তিনি দেখা দিয়েছেন বনলতা এক্সপ্রেস সিনেমার ইভেন্টে। সঙ্গে মানানসই একটা ছোট ব্যাগ নিতে ভোলেননি সাদা পাথর বসানো।

ছবি: বাঁধনের ফেসবুক

শাড়ি:নব

গয়না: সিক্স ইয়ার্ডস স্টোরি

মেকওভার: টাচ অ্যান্ড গ্লো বাই মারিয়া আহমেদ বিউটি স্যালন

ফটোগ্রাফি: দিয়া আহসান

প্রকাশ: ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৫: ২৫
বিজ্ঞাপন