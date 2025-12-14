বাঁধনের আবেদন যেন ফুরাবার নয়, বলছে তাঁর নতুন লুকের ১০ ছবি

আজমেরী হক বাঁধন। এই অভিনেত্রীর সৌন্দর্যের সবচেয়ে বড় দিক হচ্ছে তাঁর আত্মবিশ্বাস। ধারালো মুখশ্রী আর আকর্ষণীয় ফিগার ছাপিয়ে বাঁধনের অন্তর্নিহিত আবেদনই তাঁকে এতটা গ্রেসফুল করেছে। নতুন লুকে বেগুনি শাড়িতে এই অভিনেত্রী সেকথাই আবার প্রমাণ করলেন। আসন্ন রোজার ঈদে হইচই প্ল্যাটফর্ম থেকে মুক্তি পেতে যাচ্ছে বিখ্যাত সাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদের উপন্যাস অবলম্বনে তানিম নূরের সিনেমা বনলতা এক্সপ্রেস। এ উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানে বাঁধনকে দেখা গেল আকর্ষণ ছড়ানো বেগুনি শাড়ির সাজে।
ছবি: বাঁধনের ফেসবুক
শাড়ি:নব
গয়না: সিক্স ইয়ার্ডস স্টোরি
মেকওভার: টাচ অ্যান্ড গ্লো বাই মারিয়া আহমেদ বিউটি স্যালন
ফটোগ্রাফি: দিয়া আহসান