মেটালিক শাড়িতে মনামীর বোল্ড লুক

ফ্যাশনের প্রশ্নে একেবারেই আপস করেন না মনামী ঘোষ। পশ্চিমা হোক বা ট্র্যাডিশনাল—যেকোনো পোশাককেই নিজের মতো করে ক্যারি করার দক্ষতা তাঁর সহজাত। শুধু আউটফিট নয়, বডি ল্যাঙ্গুয়েজ, অনুষঙ্গের বাছাই থেকে শুরু করে হেয়ারস্টাইল—সবকিছুর মধ্যেই স্পষ্ট তাঁর সচেতন স্টাইল সেন্স।
সোশ্যাল মিডিয়ায় নানান লুকে তিনি বারবার চমকে দেন ভক্তদের। আবার বিভিন্ন ইভেন্ট ও অনুষ্ঠানে মনামীর উপস্থিতি মানেই নিরীক্ষাধর্মী কাট, বোল্ড সিলুয়েট আর আত্মবিশ্বাসী স্টাইলিং। সম্প্রতি আরেকটি লুকে সবাইকে চমকে দিয়েছেন এই টালি ডিভা।
পাওয়ার ড্রেসিং আর হাইফ্যাশন গ্ল্যামার একসঙ্গে ধরা পড়েছে মনামীর লুকে। ক্ল্যাসিক শাড়ির সিলুয়েটকে ভেঙে দেওয়া হয়েছে আধুনিক ড্রেপিং, সাহসী ব্লাউজ কাট আর মেটালিক টেক্সচারের মাধ্যমে। দেখতে মেটালিক মনে হলেও মনামি আসলে পরেছেন ডাস্টি পার্পেল শেডের ভেলভেটের শাড়ি। স্ট্র্যাপলেস, স্ট্রাকচার্ড শেপের কোরসেট ব্লাউজটি এই লুকের সবচেয়ে বড় স্টেটমেন্ট পিস।
শাড়ির সঙ্গে সাদা স্টোনের চোকার আর কানে ছোট, শাইনিং স্টাড দারুণ কনট্রাস্ট তৈরি করেছে। হাতে শোভা পাচ্ছে একাধিক স্টেটমেন্ট আংটি। ডার্ক রেড নেইলপলিশও নজর এরায়নি। মেকআপে রাখা হয়েছে গ্ল্যাম আমেজ। ফ্ললেস, ডিউই ফিনিশ ত্বকে হালকা গ্লো ফুটে উঠেছে।
চোখ শিমারি আইশ্যাডো আর আইলাইনারে আঁকা। ঠোঁটে বার্ন্ট অরেঞ্জ টোনের লিপস্টিক। চুলে দেখা যাচ্ছে হাফ–আপ, হাফ-ডাউন স্টাইল, সামনে থেকে স্লিক, পেছনে সফট কার্ল।
শাড়ি মানেই কেবল ঐতিহ্যের গণ্ডিতে বাঁধা নয়; চাইলে এই চিরকালীন পোশাককেই অনায়াসে রূপ দেওয়া যায় গ্লোবাল, বোল্ড ও হাইফ্যাশনের শক্তিশালী স্টেটমেন্টে। মনামীর এই লুক তারই স্পষ্ট প্রতিফলন, যেখানে আধুনিক কাট আর আত্মবিশ্বাসী স্টাইলিং শাড়িকে পৌঁছে দিয়েছে নতুন উচ্চতায়।