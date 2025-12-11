কুয়াশায় ঘেরা মিরিঞ্জা ভ্যালিতে উষ্ণতা ছড়াচ্ছেন এই সুন্দরী অভিনেত্রী
কুয়াশায় ঘেরা মিরিঞ্জা ভ্যালিতে উষ্ণতা ছড়াচ্ছেন এই সুন্দরী অভিনেত্রী

বান্দরবানের লামায় বেড়াতে গেলে মিরিঞ্জা ভ্যালিকে এগিয়ে রাখেন সবসময় পর্যটকেরা। সেখানকার এক দারুণ রিসোর্টে সম্প্রতি সময় কাটাতে দেখা গেল অভিনেত্রী সামিয়া অথইকে। নিজের ইন্সটাগ্রামে মিরিঞ্জা সানসেট রিসোর্টে শীতের সকালে উষ্ণতা ছড়ানো সব ছবি শেয়ার করেছেন তিনি। সূর্যস্তের আগে কনে দেখা আলোয় তোলা ছবিগুলোও একেবারে চোখজুড়ানো। আর শীতের সকালে কুয়াশায় ঘেরা মিরিঞ্জা ভ্যালিতে সৃষ্টি হয় এক অপার্থিব সুন্দর দৃশ্য। চলুন তবে এই সুন্দরী অভিনেত্রীর সঙ্গে ছবি ও ভিডিওতে ঘুরে আসি মিরিঞ্জা ভ্যালি থেকে আর দেখে নিই তাঁর আকর্ষণীয় দুই লুক।

১/৬
মেঘ, কুয়াশা, পাহাড় আরার আকাশ মিলে কী অদ্ভুত রূপ! এর মাঝেই শীতের সকালে চায়ের মগ হাতে বসে আছেন সামিয়া অথই
২/৬
আরাম আরাম লেয়ার দেওয়া লাউঞ্জোয়্যারে আবেদন ছড়াচ্ছেন এই সুন্দরী অভিনেত্রী
৩/৬
লেপ আর বালিশের আরামে চোখেই আসছে কোজি অনুভূতি
৪/৬
সূর্যাস্তের আগে আগে কনে দেখা আলোয় নিজের লুক শেয়ার করেছেন অথই
৫/৬
নীল প্রিন্টের ফুলেল ডিজাইনের ফ্লোয়ি ফেব্রিকের সাদা লাউঞ্জয়্যার পরেছেন তিনি
৬/৬
খোলা চুল আর মিনিমাল সাজের সঙ্গে নজর কাড়ছে ছোট স্টাডস।
ছবি: সামিয়া অথইয়ের ইন্সটাগ্রাম

প্রকাশ: ১১ ডিসেম্বর ২০২৫, ০২: ০৭
