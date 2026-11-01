৫২তম জন্মদিনে ঐশ্বরিয়ার সেরা সব ফ্যাশন মুহূর্ত

সময় কারও জন্য থেমে থাকে না। বয়সের সঙ্গে বদলায় মানুষের চেহারা, সৌন্দর্য আর উপস্থিতির ধরন। তবে কিছু মানুষের আবেদন যেন সময়ের সঙ্গে আরও পরিণত হয়। বলিউড অভিনেত্রী ঐশ্বরিয়া রাই তেমনই একজন। ক্যারিয়ারের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত সৌন্দর্য, ব্যক্তিত্ব ও ফ্যাশন স্টাইল দিয়ে মুগ্ধ করে চলেছেন তিনি। বিশেষ করে কান চলচ্চিত্র উৎসবের লালগালিচায় তাঁর উপস্থিতি ঘিরে প্রতি বছরই তৈরি হয় বাড়তি উন্মাদনা। দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে এই উৎসবে ভারতের অন্যতম পরিচিত মুখ তিনি। রেড কার্পেটের পোশাক থেকে শুরু করে এয়ারপোর্ট লুক —ঐশ্বরিয়ার প্রতিটি উপস্থিতিই থাকে ভক্ত ও ফ্যাশনপ্রেমীদের আলোচনায়। আজ এই সাবেক বিশ্বসুন্দরীর ৫২তম জন্মদিন। জন্মদিনে ফিরে দেখা যাক তাঁর কিছু আইকনিক ফ্যাশন লুক, যেগুলো আজও ফ্যাশনপ্রেমীদের কাছে অনুপ্রেরণা হয়ে আছে।