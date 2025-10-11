কারিনার দুবাই মাতানো কালো গাউন লুক নিয়ে নেট–দুনিয়ায় তোলপাড়

দুবাই যেন সত্যিই মুগ্ধ হয়েছে কারিনা কাপুর খানের উপস্থিতিতে। আয়ুর্বেদিক হেয়ার ওয়েলনেস ব্র্যান্ড ফ্যাবল অ্যান্ড মেইনের প্রথম গ্লোবাল অ্যাম্বাসেডর হিসেবে সম্প্রতি তিনি হাজির হয়েছিলেন এক বিশেষ আয়োজনে। আর লালগালিচায় তাঁর আগমন মানেই অন্য রকম কিছু।
শুধু উপস্থিতিই নয়, তিনি যেন সম্পূর্ণ রেড কার্পেটটাই নিজের করে নিলেন। এই পুরো ফ্যাশন কনসেপ্টের পেছনে রয়েছেন বলিউডের বিখ্যাত স্টাইল কিউরেটর রিয়া কাপুর।
কারিনার লুকের মূল আকর্ষণ রাহুল মিশ্রর ডিজাইন করা কাস্টম মেইড কালো গাউন। দেখে মনে হবে যেন কোনো শিল্পকর্ম। এই ভারতীয় ডিজাইনার পরিচিত তাঁর স্লো ফ্যাশন, হ্যান্ড এমব্রয়ডারি ও থ্রি–ডি আর্টওয়ার্কের জন্য। কারিনার গাউনটিও সেই ঐতিহ্যের এক চমৎকার উদাহরণ।
গাউনের সিলুয়েট একদম ক্ল্যাসিক স্টাইলে ডিজাইন করা। ভেলভেট ফেব্রিকে তৈরি এই গাউন মেঝে ছুঁয়ে গিয়েছে রাজকীয় ভঙ্গিতে। আকর্ষণ বাড়াচ্ছে এর সুইটহার্ট নেকলাইন। আর সবচেয়ে নজরকাড়া অংশ গাউনের আর্কিটেকচারাল স্লিভস, যাকে রাহুল মিশ্রর সিগনেচারই বলা চলে।
স্বচ্ছ আর শিমার ফেব্রিকে তৈরি নাটকীয় স্লিভগুলো যেন ডানার মতোই ভেসে বেড়াচ্ছে। কারিনার লুকে কিছুটা গথিক আমেজও এসেছে।
স্টাইলিস্ট রিয়া কাপুর জানেন, বড় লুকে আসল শক্তি লুকিয়ে থাকে ভারসাম্যে। তাই এখানে অনুষঙ্গ ছিল একেবারেই সামান্য। কানে ডায়মন্ডের স্টাড আর হাতে আংটি, ব্যস এটুকুই।
তবে তাঁর সিগনেচার কাজলের লুক মেকআপ লুকে বাদ যায়নি। সঙ্গে ছেড়ে রেখেছেন চুল। সবশেষে ফরাসি বিলাসবহুল ফ্যাশন ব্র্যান্ড ইভ সাঁ লরাঁর ক্ল্যাসিক ব্ল্যাক হিলস জুটি হয়েছে এই লুকে।
ছবি: ইন্সটাগ্রাম