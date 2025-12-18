সোনালি আলোয় বিচারকের আসনে হারনাজ সান্ধু

এই বছর টানা দ্বিতীয়বারের মতো বিচারক হিসেবে মিস কসমো ইন্টারন্যাশনালের মঞ্চে হাজির হন হারনাজ। সন্ধ্যার গাউন রাউন্ডে তিনি বেছে নেন একটি সোনালি-কমলা আভাযুক্ত, শিয়ার ও অলংকৃত গাউন।
পোশাকটির হাল্টার নেক ডিজাইন, গভীর নেকলাইন এবং টরসো অংশের স্বচ্ছ প্যানেল লুকটিকে দেয় আধুনিক ও আত্মবিশ্বাসী এক লুক। স্কার্টজুড়ে শিমারিং সিকুইন ও সূক্ষ্ম শিয়ার ডিটেইলিং পুরো লুককে করে তোলে আলো ঝলমলে।
গাউনটির স্লিভলেস কাট ও ফিগার-হাগিং সিলুয়েট হারনাজের স্বাভাবিক সৌন্দর্যকে আরও ফুটিয়ে তোলে। প্রতিযোগীদের পাশে দাঁড়িয়েও তিনি আলাদা করে নজরে পড়েছেন তাঁর পরিমিত গ্ল্যাম ও এলিগ্যান্ট উপস্থিতির জন্য।
যেন বিচারকের আসন থেকেই তিনি রেড কার্পেটের মুহূর্ত তৈরি করে ফেলেছেন।
স্টাইলিংয়ের ক্ষেত্রে হারনাজ রেখেছেন ক্লাসিক ও সময়োপযোগী ভারসাম্য। মাঝখানে সিঁথি করা খোলা চুলে ছিল সফট ব্লোআউট ওয়েভ।
মেকআপে দেখা গেছে ফেদার্ড ব্রাউ, উইংড আইলাইনার, ব্লাশ-টিন্টেড গাল এবং গ্লসি ক্যারামেল ব্রাউন লিপ শেড। হালকা ব্রোঞ্জার ও হাইলাইটার তাঁর ত্বকে যোগ করেছে উষ্ণ দীপ্তি, যা সোনালি গাউনের সঙ্গে নিখুঁতভাবে মিলে গেছে।
মঞ্চে প্রতিযোগীরা যেখানে নিজেদের সেরা প্রমাণের লড়াইয়ে, সেখানে হারনাজ সান্ধু প্রমাণ করলেন—স্টাইল, আত্মবিশ্বাস ও উপস্থিতির শক্তিতে বিচারকের আসন থেকেও পুরো শোকে নিজের করে নেওয়া যায়।
মিস কসমো ইন্টারন্যাশনাল ২০২৫-এ তাঁর এই সোনালি মুহূর্ত নিঃসন্দেহে রয়ে যাবে একটি স্মরণীয় ফ্যাশন স্টেটমেন্ট হিসেবে।