অস্কারের জন্য সিনেমা জমা পড়েছে সেলিব্রিটি ক্রিকেটখ্যাত এই ঢালিউড অভিনেত্রীর, দেখুন তাঁর বিচিত্র ১২টি লুক

ঢালিউড অভিনেত্রীদের মাঝে বেশ আন্ডার রেটেডই বলা যায় রাজ রিপাকে। নায়িকা হওয়ার সব চেকবক্সেই টিক দিতে হয় তাঁর ক্ষেত্রে। তারপরেও কেন যেন সেভাবে দেখা যায় না রূপালি পর্দায় রাজ রিপাকে। প্রায়ই অবশ্য বিচিত্র ফ্যাশনের জন্য নজর কাড়েন তিনি। কখনও মডেস্টওয়্যার আবার কখনও বেশ গ্ল্যামারাস লুকে দেখা দেন রাজ রিপা। এর আগে সেলিব্রিটি ক্রিকেট লীগেও বেশ আলোচিত হয়েছিলেন তিনি। এদিকে এবার অস্কারের জন্য বাংলাদেশের ৫টি জমা পড়া সিনেমার মধ্যে আছে রাজ রিপার ময়না। চলুন এই সুন্দরী অভিনেত্রীর বিচিত্র সব লুক দেখে আসি ইন্সটাগ্রাম থেকে।

সেলিব্রিটি ক্রিকেট লীগে বেশ আলোচিত এই ঢালিউড অভিনেত্রীর কথা মনে আছে?
এবার অস্কারের জন্য তাঁর 'ময়না' সিনেমা জমা পড়েছে
বিচিত্র সব লুকে দেখা যায় তাঁকে সামাজিক মাধ্যমে। এখানে পরেছেন ফ্রিঞ্জ দেওয়া ঝলমলে টপ আর স্কার্ট। সঙ্গে ন্যুড মেকওভার আর জমকালো সাদা পাথরের গয়না
মাঝে মাঝে তাঁকে দেখা যায় এমন মডেস্টওয়্যারে। পরেছেন কারুকাজ করা কালো আবায়া
এমন সব হেড গিয়ারের ফিউশন লুকে দেখা দেন রাজ রিপা। সঙ্গে আছে লাল-সাদা শাড়ি, স্লিভলেস ব্লাউজ আর হাতভর্তি চুড়ি
হলুদ টিউনিক, ফ হোয়াইট ফুলস্লিভ তপ আর স্টাইলিশ রোদচশমার সঙ্গে পনিটেইল করেছেন রাজ রিপা
সম্প্রতি তাঁর এই লাল শাড়ির ব্রাইডাল লুক বেশ নজর কেড়েছে
স্ট্র্যাপলেস, থাই স্লিট কালো গাউনে ওল্ড হলিউড ভাইব দিচ্ছেন এই নায়িকা ওয়েভি বব, সাদা পাথরের নেকলেস আর লাল ঠোঁটে
পাগড়ি স্টাইলের হেড গিয়ারে রাজ রিপা
ক্রিমরঙা মারমেইড কাট গাউনে র‍্যাম্প মাতাছেন তিনি
অফ হোয়াইট লেস টপের সঙ্গে ম্যাচিং ক্যাপে আবেদন ছড়াচ্ছেন রাজ রিপা
এখানে তিনি পরেছেন স্ট্র্যাপলেস ড্রেস আর লম্বা ঝুলের দুল। নজর কাড়ছে হেয়ারস্টাইল
বিচিত্র এই শাড়ির লুক বলছে নায়িকা হওয়ার সব বৈশিষ্ট্যিই আছে তাঁর
আবেদনময় ল্যাভেন্ডার মিনিড্রেস আর স্নিকার্সের স্টাইলিশ লুক বলছে রাজ রিপা আসলেই নায়িকা হিসেবে আন্ডার রেটেড

ছবি: রাজ রিপার ফেসবুক ও ইন্সটাগ্রাম

প্রকাশ: ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৫: ০০
