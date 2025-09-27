অস্কারের জন্য সিনেমা জমা পড়েছে সেলিব্রিটি ক্রিকেটখ্যাত এই ঢালিউড অভিনেত্রীর, দেখুন তাঁর বিচিত্র ১২টি লুক

ঢালিউড অভিনেত্রীদের মাঝে বেশ আন্ডার রেটেডই বলা যায় রাজ রিপাকে। নায়িকা হওয়ার সব চেকবক্সেই টিক দিতে হয় তাঁর ক্ষেত্রে। তারপরেও কেন যেন সেভাবে দেখা যায় না রূপালি পর্দায় রাজ রিপাকে। প্রায়ই অবশ্য বিচিত্র ফ্যাশনের জন্য নজর কাড়েন তিনি। কখনও মডেস্টওয়্যার আবার কখনও বেশ গ্ল্যামারাস লুকে দেখা দেন রাজ রিপা। এর আগে সেলিব্রিটি ক্রিকেট লীগেও বেশ আলোচিত হয়েছিলেন তিনি। এদিকে এবার অস্কারের জন্য বাংলাদেশের ৫টি জমা পড়া সিনেমার মধ্যে আছে রাজ রিপার ময়না। চলুন এই সুন্দরী অভিনেত্রীর বিচিত্র সব লুক দেখে আসি ইন্সটাগ্রাম থেকে।
ছবি: রাজ রিপার ফেসবুক ও ইন্সটাগ্রাম