জেফার তাক লাগালেন এনিম্যাল প্রিন্টের ওয়াইল্ড লুকে

সঙ্গীতশিল্পী জেফার রহমানের ফ্যাশন স্টেটমেন্ট সবসময় নজর কাড়ে। ডিজাইনার সাফিয়া সাথীর আকর্ষণীয় এনিম্যাল প্রিন্ট শাড়ি-ব্লাউজের ওয়াইল্ড লুকে দেখে দিলেন তিনি এবারে। গত ৭ সেপ্টেম্বর ব্লেন্ডার্স চয়েস দ্য ডেইলি স্টার ওটিটি অ্যান্ড ডিজিটাল কন্টেন্ট অ্যাওয়ার্ডস-এর অনুষ্ঠানে এই নজরকাড়া লুকে দেখা যায় তাঁকে। নিজেই বলেছেন, এনিম্যাল প্রিন্ট তাঁর খুবই পছন্দ। আর তাঁর এই অবসেশন মেটানোর কাজটি নিপুণভাবেই করেছেন সাফিয়া সাথী।
শাড়ি ও ব্লাউজ: সাফিয়া সাথী
ব্যাগ ও গয়না: এলোর অফিশিয়াল
মেকওভার: সিগনেচার লুক বাই সামিয়া
ফটোগ্রাফি: জাহিদ হাসান জীবন