জেফার তাক লাগালেন এনিম্যাল প্রিন্টের ওয়াইল্ড লুকে
লুক

জেফার তাক লাগালেন এনিম্যাল প্রিন্টের ওয়াইল্ড লুকে

শেয়ার করুন
ফলো করুন

সঙ্গীতশিল্পী জেফার রহমানের ফ্যাশন স্টেটমেন্ট সবসময় নজর কাড়ে। ডিজাইনার সাফিয়া সাথীর আকর্ষণীয় এনিম্যাল প্রিন্ট শাড়ি-ব্লাউজের ওয়াইল্ড লুকে দেখে দিলেন তিনি এবারে। গত ৭ সেপ্টেম্বর ব্লেন্ডার্স চয়েস দ্য ডেইলি স্টার ওটিটি অ্যান্ড ডিজিটাল কন্টেন্ট অ্যাওয়ার্ডস-এর অনুষ্ঠানে এই নজরকাড়া লুকে দেখা যায় তাঁকে। নিজেই বলেছেন, এনিম্যাল প্রিন্ট তাঁর খুবই পছন্দ। আর তাঁর এই অবসেশন মেটানোর কাজটি নিপুণভাবেই করেছেন সাফিয়া সাথী।

১/১০
সুপরিচিত ডিজাইনার সাফিয়া সাথীর লেপার্ড প্রিন্ট শাড়ি আর ম্যাচিং হলটারনেক ব্লাউজে দেখা যাচ্ছে জেফারকে।
সুপরিচিত ডিজাইনার সাফিয়া সাথীর লেপার্ড প্রিন্ট শাড়ি আর ম্যাচিং হলটারনেক ব্লাউজে দেখা যাচ্ছে জেফারকে।
বিজ্ঞাপন
২/১০
আকর্ষণীয় ব্যাকলেস ডিজাইনে আবেদন ছড়াচ্ছেন জেফার।
আকর্ষণীয় ব্যাকলেস ডিজাইনে আবেদন ছড়াচ্ছেন জেফার।
বিজ্ঞাপন
৩/১০
নিজেই বলেছেন, এনিম্যাল প্রিন্ট তাঁর খুবই পছন্দ। আর তাঁর এই অবসেশন নিপুণভাবেই মিটিয়েছেন সাফিয়া সাথী
নিজেই বলেছেন, এনিম্যাল প্রিন্ট তাঁর খুবই পছন্দ। আর তাঁর এই অবসেশন নিপুণভাবেই মিটিয়েছেন সাফিয়া সাথী
৪/১০
শাড়ি ও ব্লাউজে সিকুইনের ছোঁয়া নজর কাড়ছে।
শাড়ি ও ব্লাউজে সিকুইনের ছোঁয়া নজর কাড়ছে।
৫/১০
আংটি, চুড়ি আর ছ হালকা সাজে জেফার
আংটি, চুড়ি আর ছ হালকা সাজে জেফার
৬/১০
হাতে রেখেছেন মানানসই ব্যাগ।
হাতে রেখেছেন মানানসই ব্যাগ।
৭/১০
মেকওভারে বাড়াবাড়ি না থাকলেও উইংড আইলাইনার জেফারকে চেনাচ্ছে। সঙ্গে মভ আইশ্যাডো আর হালকা ব্রিক রেড লিপস দেখা যাচ্ছে
মেকওভারে বাড়াবাড়ি না থাকলেও উইংড আইলাইনার জেফারকে চেনাচ্ছে। সঙ্গে মভ আইশ্যাডো আর হালকা ব্রিক রেড লিপস দেখা যাচ্ছে
৮/১০
সফট গ্ল্যাম ফিনিশের মেকওভার খুব মানিয়েছে জেফারকে
সফট গ্ল্যাম ফিনিশের মেকওভার খুব মানিয়েছে জেফারকে
৯/১০
তাঁর সিগনেচার হেয়ারস্টাইলেই তিনি অনন্য।
তাঁর সিগনেচার হেয়ারস্টাইলেই তিনি অনন্য।
১০/১০
সব মিলিয়ে পারফেক্ট ওয়াইল্ড লুকে জেফারের ফ্যাশন স্টেটমেন্ট ফুটে উঠেছে দারুণভাবে
সব মিলিয়ে পারফেক্ট ওয়াইল্ড লুকে জেফারের ফ্যাশন স্টেটমেন্ট ফুটে উঠেছে দারুণভাবে

শাড়ি ও ব্লাউজ: সাফিয়া সাথী

ব্যাগ ও গয়না: এলোর অফিশিয়াল

মেকওভার: সিগনেচার লুক বাই সামিয়া

ফটোগ্রাফি: জাহিদ হাসান জীবন

প্রকাশ: ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৩: ৪২
বিজ্ঞাপন