সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝড় তুলেছেন ওপার বাংলার ফুলকি
লুক

সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝড় তুলেছেন ওপার বাংলার ফুলকি

শেয়ার করুন
ফলো করুন

কলকাতার জনপ্রিয় টেলিভিশন ধারাবাহিকগুলোর মধ্যে ‘ফুলকি’ অন্যতম। আর এই সিরিয়ালেই প্রথম অভিনয়ে নজর কাড়েন দিব্যাণী মণ্ডল—যিনি দর্শকের কাছে পরিচিত ‘ফুলকি’ হিসেবেই। একটিমাত্র কাজ দিয়েই তাঁর জনপ্রিয়তা উড়েছে আকাশছোঁয়া উচ্চতায়। ‘ফুলকি’ দিয়েই অভিনয়জগতে পা রাখেন দিব্যাণী। অভিনয়ের পাশাপাশি ফটোশুট, নাচ–গান, খেলাধুলা—সব ক্ষেত্রেই তাঁর দারুণ দক্ষতা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও তিনি বেশ সক্রিয়; নিজের চোখধাঁধানো লুক ও নান্দনিক ছবিগুলো নিয়মিতই শেয়ার করেন ভক্তদের জন্য। সৌন্দর্য, স্টাইল সেন্স আর প্রাণবন্ত উপস্থিতি—সব মিলিয়ে খুব অল্প সময়েই তিনি হয়ে উঠেছেন বহু দর্শকের প্রিয়। চলুন, দেখে নেওয়া যাক অভিনেত্রীর সেরা কিছু লুক।

১/১১
অল ব্ল্যাক রেট্রো লুকে ধরা দিয়েছেন দিব্যাণী
অল ব্ল্যাক রেট্রো লুকে ধরা দিয়েছেন দিব্যাণী
২/১১
ভেলভেটের মিনি ড্রেস, হাতে গ্লাভস আর নজরকাড়া হেয়ারস্টাইলে তাঁকে অন্য রকম সুন্দর লাগছে
ভেলভেটের মিনি ড্রেস, হাতে গ্লাভস আর নজরকাড়া হেয়ারস্টাইলে তাঁকে অন্য রকম সুন্দর লাগছে
বিজ্ঞাপন
৩/১১
এই লুকে হলুদ রাফল ড্রেসের সঙ্গে জুটি হয়েছে চার্ম নেকপিস
এই লুকে হলুদ রাফল ড্রেসের সঙ্গে জুটি হয়েছে চার্ম নেকপিস
বিজ্ঞাপন
৪/১১
শাড়ি-গয়নায় যেন ফুটে ওঠে বাঙালি নারীর আসল সৌন্দর্য
শাড়ি-গয়নায় যেন ফুটে ওঠে বাঙালি নারীর আসল সৌন্দর্য
৫/১১
পার্পেল রুশড বডিকন ড্রেসের সঙ্গে ম্যাচিং গ্লভস পরেছেন সুন্দরী। পনিটেল হেয়ারস্টাইল আর মিনিমাল মেকআপ লুক বেছে নিয়েছেন সঙ্গে
পার্পেল রুশড বডিকন ড্রেসের সঙ্গে ম্যাচিং গ্লভস পরেছেন সুন্দরী। পনিটেল হেয়ারস্টাইল আর মিনিমাল মেকআপ লুক বেছে নিয়েছেন সঙ্গে
৬/১১
সাদা ফুলস্লিভ স্টাইলিশ টপসের সিম্পল লুকে। ছেড়ে রাখা চুলের সঙ্গে কানে পরেছেন গোল্ডেন হুপ
সাদা ফুলস্লিভ স্টাইলিশ টপসের সিম্পল লুকে। ছেড়ে রাখা চুলের সঙ্গে কানে পরেছেন গোল্ডেন হুপ
৭/১১
অফ শোল্ডার গার্ডেন পার্টি গাউনে সুন্দর লাগছেন ডিভা
অফ শোল্ডার গার্ডেন পার্টি গাউনে সুন্দর লাগছেন ডিভা
৮/১১
লাল লেহেঙ্গার এথনিক সাজে ধরা দিয়েছেন বং সুন্দরী
লাল লেহেঙ্গার এথনিক সাজে ধরা দিয়েছেন বং সুন্দরী
৯/১১
সাদা শার্টের ক্যাজুয়াল লুকের সঙ্গে ওয়েভ স্টাইলে ছেড়ে রাখা তাঁর চুল। কানে পরেছেন স্টাইলিশ স্টার দুল
সাদা শার্টের ক্যাজুয়াল লুকের সঙ্গে ওয়েভ স্টাইলে ছেড়ে রাখা তাঁর চুল। কানে পরেছেন স্টাইলিশ স্টার দুল
১০/১১
সাধারণ সালোয়ার–কামিজের এথনিক সাজেও অপরূপা তিনি। কানে ঝুমকা, বিন্দু কালো টিপ কপালে, নাকফুল আর কাজল—সব মিলিয়ে সুন্দর
সাধারণ সালোয়ার–কামিজের এথনিক সাজেও অপরূপা তিনি। কানে ঝুমকা, বিন্দু কালো টিপ কপালে, নাকফুল আর কাজল—সব মিলিয়ে সুন্দর
১১/১১
সাদা শার্ট আর ডেনিম মিনি স্কার্ট। পায়ে পরেছেন কালো চেলসি বুট। স্টাইল যেন তুঙ্গে অভিনেত্রীর
সাদা শার্ট আর ডেনিম মিনি স্কার্ট। পায়ে পরেছেন কালো চেলসি বুট। স্টাইল যেন তুঙ্গে অভিনেত্রীর
প্রকাশ: ২২ নভেম্বর ২০২৫, ০৭: ০৯
বিজ্ঞাপন