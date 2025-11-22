সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝড় তুলেছেন ওপার বাংলার ফুলকি

কলকাতার জনপ্রিয় টেলিভিশন ধারাবাহিকগুলোর মধ্যে ‘ফুলকি’ অন্যতম। আর এই সিরিয়ালেই প্রথম অভিনয়ে নজর কাড়েন দিব্যাণী মণ্ডল—যিনি দর্শকের কাছে পরিচিত ‘ফুলকি’ হিসেবেই। একটিমাত্র কাজ দিয়েই তাঁর জনপ্রিয়তা উড়েছে আকাশছোঁয়া উচ্চতায়। ‘ফুলকি’ দিয়েই অভিনয়জগতে পা রাখেন দিব্যাণী। অভিনয়ের পাশাপাশি ফটোশুট, নাচ–গান, খেলাধুলা—সব ক্ষেত্রেই তাঁর দারুণ দক্ষতা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও তিনি বেশ সক্রিয়; নিজের চোখধাঁধানো লুক ও নান্দনিক ছবিগুলো নিয়মিতই শেয়ার করেন ভক্তদের জন্য। সৌন্দর্য, স্টাইল সেন্স আর প্রাণবন্ত উপস্থিতি—সব মিলিয়ে খুব অল্প সময়েই তিনি হয়ে উঠেছেন বহু দর্শকের প্রিয়। চলুন, দেখে নেওয়া যাক অভিনেত্রীর সেরা কিছু লুক।