ভালোবাসা দিবসে উষ্ণতা ছড়াচ্ছেন এই আকর্ষণীয় ৯টি অনস্ক্রিন জুটি
জিয়াউল ফারুক অপূর্ব ও তাসনিয়া ফারিণ

১/৯
তাসনিয়া পরেছেন লাল গাউন আর অপূর্বর লাতেরঙা শার্টে লাল স্কার্ফ
ফারহান আহমেদ জোভান ও নাজনীন নিহা

২/৯
কালো পাঞ্জাবিতে জোভান ও লাল জামদানিতে নিহা দিচ্ছেন ক্ল্যাসিক আমেজ
সৌম্য জ্যোতি ও সাদিয়া আয়মান 

৩/৯
নাইন্টিজ লুকে এই জুতি একেবারে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছে সবাইকে আবেগের স্রোতে
আরশ খান ও সুনেরাহ বিনতে কামাল 

৪/৯
আরশের ক্যাজুয়াল কমলা শার্ট আর প্যাস্টেল অলিভ সালওয়ার কামিজে সুনেরাহ মন মাতাচ্ছেন
ইয়াশ রোহান ও তানজিম সাইয়ারা তটিনী

৫/৯
লাল পাড়ের সাদা শাড়ি ও সাদা পাঞ্জাবিতে বাঙালি সাজে দেখা যাচ্ছে এই জুটিকে
নিলয় আলমগীর ও জান্নাতুল সুমাইয়া হিমি

৬/৯
কালো টিশার্টে নিলয় আর স্নেক প্রিন্টের টপ ও হাই ওয়েস্টেড নীল প্যান্টের ওয়েস্টার্ন লুকে হিমি
তৌসিফ মাহবুব ও তানজিন তিশা 

৭/৯
তৌসিফ পরেছেন এমবেলিশ করা নীল স্যুট আর তানজিন তিশা পরেছেন ট্যাংক টপের সঙ্গে নিটেড স্যুট
খাইরুল বাশার ও কেয়া পায়েল 

৮/৯
এই সময়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় জুটিকে দেখা যাচ্ছে কোজি শাল ও শার্টের লুকে
মুশফিক ফারহান ও সাফা কবির

৯/৯
একসঙ্গে দেখা গেল সাফা ও মুশফিককে। সাফা স্মার্ট ওয়েস্টার্ন লুক আর মুশফিক ক্যাজুয়াল পোশাকেই ফ্রেমবন্দী হয়েছেন।
ছবি: ইন্সটাগ্রাম

প্রকাশ: ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৬: ৩৩
