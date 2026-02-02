নতুন লুকে আলিয়া ভাট

কখনো মা, কখনো মিউজ, কখনো সহযাত্রী—আবার কখনো আইকন। আলিয়া ভাটের পরিচয় কোনো একটি বিশেষণে আটকে রাখা যায় না। তবু ক্যামেরার সামনে দাঁড়ালেই তিনি যেন হয়ে ওঠেন নিজের সবচেয়ে শক্তিশালী আর আত্মবিশ্বাসী সংস্করণ। ‘এসকোয়ার ইন্ডিয়া’র বর্ষপূর্তি সংখ্যার কভারে ঠিক সেই আলিয়াকেই নতুন এক আবহে ধরা পড়তে দেখা গেল। একেবারেই ভিন্ন, অথচ সম্পূর্ণ নিজের মতো।
এই মিলেনিয়াল তারকার লুকে চোখে পড়েছে আরেকটি বড় পরিবর্তন—তাঁর নতুন হেয়ার কাট। সফটলি আনডান বব কাটটি নিখুঁতভাবে মিলে গেছে আউটফিট, মুড আর পুরো ফ্রেমের সঙ্গে।
৩০ জানুয়ারি ইনস্টাগ্রামে কভার শুটের ঝলক শেয়ার করেন আলিয়া। পাওয়ার কোট কিংবা লেস ড্রেস—সবকিছুর মধ্যেই এক অদ্ভুতভাবে চোখ আটকে থাকে তাঁর চুলে। বলা যায়, আউটফিট যতটা নজর কাড়ে, তার চেয়েও বেশি আবেদন কাড়ে এই নতুন হেয়ারস্টাইল।
চুলের দৈর্ঘ্য ঠিক চোয়ালের কাছাকাছি , শেষ প্রান্তগুলো একেবারে শার্প বা ব্লান্ট নয়; বরং নরম, খানিকটা অসম, খানিকটা অগোছালো। আর এই অগোছালোটাই আসলে লুকের আসল চার্ম। দেখলে মনে হয় না ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেলুনে বসে প্রতিটা চুল ঠিক করা হয়েছে। যদিও এই ‘এফোর্টলেস’ লুকের পেছনেও থাকে নিখুঁত পরিকল্পনা—সেটাই স্টাইলিংয়ের আসল ট্রিক।
পার্টিং রাখা হয়েছে একেবারে সিম্পল। ঢেউ খেলানো চুল ঢিলেঢালাভাবে নেমে এসেছে মুখের পাশে। কিছু স্ট্র্যান্ড গালে ছুঁয়ে যাচ্ছে। পাওয়ার কোট আর চুলের ফাঁক দিয়ে উঁকি দেওয়া নরম লেস—এই দুয়ের মাঝে আলিয়ার বব চুল নিখুঁত ব্যালান্স তৈরি করেছে। যদি আপনি অতিরিক্ত স্টাইল করা ওয়েভ বা টাইট বান দেখে বিরক্ত হয়ে থাকেন, তাহলে এই লুক থেকে অনুপ্রেরণা নিতেই পারেন।
কভারে আলিয়াকে দেখা গেছে স্লেট ব্লু কোটের সঙ্গে উষ্ণ বেজ শেডের লেস-ট্রিমড ড্রেসে। এই কনট্রাস্ট পুরো লুকটিকে একদিকে আধুনিক, অন্যদিকে টাইমলেস করে তুলেছে। ফটোশুটের অন্য লুকগুলোও আলাদা করে চোখে লেগে থাকার মতো।
কখনো অল ব্ল্যাক লুকে, কখনো স্ট্র্যাপলেস ড্রেসে, আবার কখনো লাল ব্লেজারে। নেই বাড়তি জুয়েলারি, নেই অতিরিক্ত অলংকরণ। প্রতিটি লুকের কেন্দ্রবিন্দু একটাই—আলিয়ার হেয়ারস্টাইল আর তাঁর নীরব আত্মবিশ্বাস।
২০১২ সাল। আলিয়া ভাটের বয়স তখন মাত্র আঠারো। ফিল্মফেয়ার ম্যাগাজিনের কভার শুটে সিদ্ধার্থ মালহোত্রা আর বরুণ ধাওয়ানের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন এক নবাগত অভিনেত্রী। চোখেমুখে ছিল খানিকটা নার্ভাসনেস, খানিকটা উত্তেজনা—কিন্তু তার মধ্যেই লুকিয়ে ছিল এক অদ্ভুত স্বচ্ছন্দতা। আলো, ফ্রেম আর ক্যামেরার সঙ্গে তাঁর স্বাভাবিক বোঝাপড়া তখনই নজর কাড়ে। ১৩ বছর পর, এসকোয়ারের কভার শুটে দাঁড়ানো আলিয়া ভাটের চোখে সেই আগুন এখনো জ্বলজ্বল করছে। তবে এখন তা আরও স্থির, আরও গভীর। অভিজ্ঞতা তাঁকে আরও পরিপক্ব করেছে।
বর্ষপূর্তি সংখ্যার কভার শুটের দিন আলিয়া সেটে আসেন একদম সময়মতো। কোনো তারকাসুলভ নাটকীয়তা নেই, নেই বাড়তি হইচই। মন দিয়ে টিমের সঙ্গে বসে শোনেন পুরো শুটের প্ল্যান। আলোকচিত্রীদের কাছে তিনি মিউজ, ভিডিও টিমের কাছে সহযোগী—আর পুরো ইউনিটের কাছে একজন টিম প্লেয়ার। শুটের ফাঁকে ফাঁকে বারবার চোখ যায় ফোনের দিকে। হয়তো কাজের আপডেট, হয়তো সোশ্যাল মিডিয়া, কিংবা একটাই কারণ—মেয়ে রাহা। ঠিক তখনই ঘটে এক মায়াবী মুহূর্ত। রাহা এসে হাজির হয় সেটে। মুহূর্তে বদলে যায় পরিবেশ। সুপারস্টার আলিয়া খানিকটা আড়ালে চলে যান, সামনে আসে মা আলিয়া। মেয়েকে কোলে তুলে নরম স্বরে কথা বলেন। শটের ফাঁকে ফাঁকে চুরি করে নেওয়া কয়েক সেকেন্ড—এ দৃশ্যটাই বলে দেয়, আজ তাঁর জীবনের কেন্দ্রবিন্দু বদলে গেছে। পরে আলাপচারিতায় স্পষ্ট হয়, এটি কেবল ক্যারিয়ারের শীর্ষে থাকা এক অভিনেত্রীর গল্প নয়। এটি এক নারীর গল্প, যাঁর জীবনের অক্ষ এখন ঘুরছে এক নতুন দিককে ঘিরে। সেই পরিবর্তন বদলে দিয়েছে সবকিছু।
গত দুই বছরের পরিবর্তন নিয়ে প্রশ্ন করতেই আলিয়া খানিক থেমে যান। নাটকীয় কোনো উত্তর নয়—বরং গভীর ভাবনা। তিনি বলেন, ‘সত্যি বলতে, অনেক কিছু বদলে গেছে। মাঝেমধ্যে আগের আমি কে ছিলাম, তার একটা ঝলক পাই। কিন্তু মা হওয়ার আগে আমার কোরটা কী ছিল, সেটা আর পুরোপুরি মনে নেই।’ মাতৃত্ব তাঁর জীবনে এমন এক মৌলিক পরিবর্তন এনেছে, যেখানে আগের আলিয়া যেন দূরের এক প্রতিধ্বনি। ‘নয় মাস ধরে শরীর আর মন বদলাতে থাকে। কিন্তু যখন নিজের তৈরি করা একটা প্রাণকে সামনে দেখো, তখন সেই পরিবর্তনের ব্যাপ্তি এত গভীর হয় যে আগের জায়গায় ফেরা প্রায় অসম্ভব।’
সবচেয়ে বড় ভেতরের বদল কী? প্রশ্নটা শুনে আলিয়ার উত্তর সরল, অকপট, ‘আমি সেটা মনে করতে পারি না।’ কারণ, এই পরিবর্তন সম্পূর্ণ নতুন—শারীরিক, মানসিক, এমনকি আত্মিকও। ‘এখন আমার সবকিছু অনেক বেশি উদ্দেশ্যপূর্ণ। আর সেটা আসে এক শান্ত জায়গা থেকে।’ সচেতন সিদ্ধান্ত আর পরিমিত উচ্চাকাঙ্ক্ষার জন্যই এই ‘শান্ত’ শব্দটা আলিয়া ব্যবহার করেন। মাতৃত্ব তাঁর সীমারেখাও বদলে দিয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়া নিয়ে দ্বিধা আছে, তবে সবচেয়ে বড় পরিবর্তন ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে। ‘এখন আমার ব্যক্তিগত জীবন এতটাই ব্যক্তিগত যে শেয়ার করতে কষ্ট হয়।’ হাসতে হাসতে বলেন, ‘আমার ফোনে রাহার ছবি ছাড়া কিছু নেই।’ রণবীর কাপুরকে নিয়ে অনলাইন আলোচনা তাঁদের জীবনে কোনো প্রভাব ফেলে না। ‘ওটা বাস্তব নয়।’ সাত বছরের সম্পর্ককে কয়েক সেকেন্ডের ক্লিপে বিচার করা যায় না।
কভার শুটের সাক্ষাৎকারে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, ‘বাড়ি’ মানে কী? উত্তরটা খুব সাধারণ, অথচ গভীর—‘যেখানে আপনি নিরাপদ বোধ করেন।’ পরিবারে সেই নিরাপত্তা তিনি পেয়েছেন। আর মাতৃত্ব তাঁকে শিখিয়েছে ধীরে চলতে। উচ্চাকাঙ্ক্ষা কমেনি, তবে এখন তিনি বেশি ‘না’ বলেন। ভবিষ্যৎ নিয়ে তাঁর ভাবনা দীর্ঘ পথের। ‘একবার বা দুবার সফল হওয়া নয়, ধারাবাহিকতা গুরুত্বপূর্ণ।’ অভিনয় তিনি ছাড়বেন না। পাশাপাশি গড়তে চান নিজের প্রোডাকশন হাউস। এই আলিয়া ভাট আর তাড়াহুড়া করেন না। আগের সেই জাদু এখনো আছে—তবে এখন তা আরও গভীর, আরও স্থির।
সূত্র: এসকোয়ার ইন্ডিয়া
ছবি: ইন্সটাগ্রাম