শাড়ির লুকে একই সঙ্গে আবেদন ও আভিজাত্য ছড়াতে জুড়ি নেই কঙ্গনার

কঙ্গনা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিজের নতুন এই ফটোশুটের ছবি শেয়ার করে লিখেছেন, “অল দ্যাট গ্লিটার ইজ গোল্ড”। আর সত্যিই তাই, তাঁর এই ঝলমলে উপস্থিতি যেন সোনার মতোই দীপ্তি ছড়াচ্ছে।
তরুণ তাহিলিয়ানির এই শাড়িটি নিখুঁতভাবে তৈরি করা হয়েছে উজ্জ্বল সিল্ক কাপড়ে। এর রাজকীয় নীল রঙের ভেতর জ্বলজ্বল করছে সূক্ষ্ম সোনালি বুটি, আর পারে ছিল ব্লাস পিংক ও সেজ গ্রিন এর সমন্বয়। সঙ্গে দারুণ বিডওয়ার্ক ও জরির এমব্রয়ডারি। প্যাস্টেল ও জুয়েল টোনের এই মিশ্রণ পুরো লুকে এনে দিয়েছে আভিজাত্য।
কঙ্গনা শাড়িটি পরেছেন ক্ল্যাসিক ড্রেপিং স্টাইলে, যেখানে শাড়ির আঁচল কাঁধে আলতোভাবে গড়িয়ে পড়েছে। শাড়িটির আঁচলে রয়েছে মেটালিক থ্রেডে বোনা পেইজলি ও ফুলেল মোটিফ, সঙ্গে হালকা সিকুইন ও ক্রিস্টালের ঝিলিক। সব মিলিয়ে রাজকীয় গ্ল্যামার।
শাড়িটির সঙ্গে কঙ্গনা পরেছেন গাঢ় নীল রঙের ব্লাউজ। যাতে রয়েছে গভীর স্কয়ার নেকলাইন ও কনুই-দৈর্ঘ্যের হাতা। ব্লাউজজুড়ে ঘন এমব্রয়ডারি করা হয়েছে নানান রঙের থ্রেড ও জ্যামিতিক প্যাটার্নে। যা পুরো লুকে এনে দিয়েছে সাহসী অথচ সংযত সৌন্দর্য।
স্টাইলিংয়ের ক্ষেত্রেও ছিল নিখুঁত ভারসাম্য। কঙ্গনা পরেছিলেন স্টেটমেন্ট গোল্ড ঝুমকা, চুল বাঁধা ছিল মাঝে সিঁথি করা ক্ল্যাসিক বান স্টাইলে। মেকআপ ছিল স্বচ্ছ, উজ্জ্বল ও ন্যুড টোনে। যা তাঁর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকেই বাড়িয়ে তুলেছে।
কঙ্গনা রনৌতের স্টাইল বরাবরই আলাদা। তিনি ফ্যাশনকে শুধু প্রদর্শনের মাধ্যম হিসেবে নয়, আত্মপ্রকাশের শিল্প হিসেবেই দেখেন। কখনো রাজনীতির মঞ্চে সাদামাটা তাঁতের শাড়ি, আবার কখনো রেড কার্পেটে কতুরের ঝলক। দুই দুনিয়াকেই তিনি সমানভাবে ধারণ করেন। তরুণ তাহিলিয়ানির এই শাড়িতে কঙ্গনার উপস্থিতি যেন সেই বৈপরীত্যেরই নিখুঁত উদাহরণ। যেখানে ঐতিহ্যের গাম্ভীর্য আর আধুনিক নারীর আত্মবিশ্বাস একই সঙ্গে ফুটে উঠেছে।
শাড়িটি নিঃসন্দেহে তরুণ তাহিলিয়ানির কারুকার্যময় নকশার এক অনন্য উদাহরণ। যেখানে ক্ল্যাসিক ভারতীয় নান্দনিকতা পেয়েছে সমসাময়িক কতুরের আবহ। আর কঙ্গনা রনৌতের আত্মবিশ্বাসী উপস্থিতি সেটিকে করেছে আরও জীবন্ত ও দীপ্ত।
ছবি: কঙ্গনা রনৌতের ইনস্টাগ্রাম