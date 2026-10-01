একগাদা সেলফিতে টয়ার ফ্যাশনেবল লুক
লুক

একগাদা সেলফিতে টয়ার ফ্যাশনেবল লুক

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অন্য কেউ ছবি তুলে দেওয়ার মতো না থাকলে নিজের মুঠোফোনই হয়ে ওঠে ভরসা। তবে সেলফি এখন আর শুধু প্রয়োজনের ছবি নয়, অনেকের কাছে নিজের স্টাইল, মুহূর্ত আর পছন্দকে ধরে রাখারও এক সহজ উপায়। ঘরের আয়নার সামনে হোক কিংবা ঘুরতে গিয়ে, নিজের পছন্দের লুকটি নিজেই ক্যামেরাবন্দী করতে ভালোবাসেন ছোট পর্দার অভিনেত্রী ও মডেল মুমতাহিনা টয়া। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাঁর পোস্ট করা বেশ কিছু ছবিতে চোখ রাখলেই দেখা যায়, কখনো আয়নার সামনে, কখনো ভ্রমণের মুহূর্তে নিজেই নিজের ছবি তুলেছেন তিনি। টয়ার সেই সেলফিগুলোতে ধরা পড়েছে তাঁর নানা ফ্যাশনেবল লুক।

১/১০
চকলেট ব্রাউন স্যাটিন লেইস টপে টয়া। চোখে গাঢ় কালো সানগ্লাসে ক্যাজুয়াল লুকে ধরা দিয়েছেন তিনি।
চকলেট ব্রাউন স্যাটিন লেইস টপে টয়া। চোখে গাঢ় কালো সানগ্লাসে ক্যাজুয়াল লুকে ধরা দিয়েছেন তিনি।
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এই ক্লোজ-আপ সেলফিতে টয়াকে একটি মাল্টিকালার ফ্লোরাল ও অ্যানিমেল প্রিন্টের ওভারসাইজড ব্লেজারে ভীষণ গ্ল্যামারাস ও ড্রামাটিক দেখাচ্ছে।
এই ক্লোজ-আপ সেলফিতে টয়াকে একটি মাল্টিকালার ফ্লোরাল ও অ্যানিমেল প্রিন্টের ওভারসাইজড ব্লেজারে ভীষণ গ্ল্যামারাস ও ড্রামাটিক দেখাচ্ছে।
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প্রকৃতির সঙ্গে সময় কাটাচ্ছেন টয়া। ট্রাভেল সেলফিতে স্পোর্টি লুকে ধরা দিয়েছেন তিনি। পরেছেন সাদা-লাল  হল্টার-নেক ক্রপ টপ ও ম্যাচিং অফ-হোয়াইট প্যান্ট। চোখে কালো সানগ্লাস আর হালকা মেকআপে বেশ স্বতঃস্ফূর্ত দেখাচ্ছে তাঁকে।
প্রকৃতির সঙ্গে সময় কাটাচ্ছেন টয়া। ট্রাভেল সেলফিতে স্পোর্টি লুকে ধরা দিয়েছেন তিনি। পরেছেন সাদা-লাল  হল্টার-নেক ক্রপ টপ ও ম্যাচিং অফ-হোয়াইট প্যান্ট। চোখে কালো সানগ্লাস আর হালকা মেকআপে বেশ স্বতঃস্ফূর্ত দেখাচ্ছে তাঁকে।
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এই ইনডোর সেলফিতে টয়াকে দেখা যাচ্ছে  ক্ল্যাসিক হলিউড মুডে। কালো বর্ডার দেওয়া সাদা হল্টার-নেক ড্রেসের সঙ্গে কোমরে চওড়া কালো মেটালিক বাকল বেল্ট পরেছেন।
এই ইনডোর সেলফিতে টয়াকে দেখা যাচ্ছে  ক্ল্যাসিক হলিউড মুডে। কালো বর্ডার দেওয়া সাদা হল্টার-নেক ড্রেসের সঙ্গে কোমরে চওড়া কালো মেটালিক বাকল বেল্ট পরেছেন।
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কানে সোনালি দুল, গ্লসি ব্রোঞ্জ মেকআপ আর ওয়েভি চুলে এজি লুকে বেশ নজরকাড়া টয়া।
কানে সোনালি দুল, গ্লসি ব্রোঞ্জ মেকআপ আর ওয়েভি চুলে এজি লুকে বেশ নজরকাড়া টয়া।
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ঐতিহ্য আর আধুনিকতার অপূর্ব মেলবন্ধনে ধরা দিয়েছেন  টয়া। তাঁর পরনে বাংলাদেশি ডিজাইনার লেবেল সাফিয়া সাথীর জমকালো শাড়ি।
ঐতিহ্য আর আধুনিকতার অপূর্ব মেলবন্ধনে ধরা দিয়েছেন  টয়া। তাঁর পরনে বাংলাদেশি ডিজাইনার লেবেল সাফিয়া সাথীর জমকালো শাড়ি।
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কানে শোভা পাচ্ছে ভারী সোনালি ঝুমকা। আর সেজেছেন আকর্ষনীয় ন্যুড মেকআপে
কানে শোভা পাচ্ছে ভারী সোনালি ঝুমকা। আর সেজেছেন আকর্ষনীয় ন্যুড মেকআপে
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আরামদায়ক সাদা চিকনকারি শর্ট কুর্তির সঙ্গে বটমে পরেছেন নীল ডেনিম। ঠোঁটে লালচে-গোলাপি লিপস্টিক, আর বাদামি চুল ছেড়ে ফ্রেশ ডে-লুক তৈরি করেছেন তিনি।
আরামদায়ক সাদা চিকনকারি শর্ট কুর্তির সঙ্গে বটমে পরেছেন নীল ডেনিম। ঠোঁটে লালচে-গোলাপি লিপস্টিক, আর বাদামি চুল ছেড়ে ফ্রেশ ডে-লুক তৈরি করেছেন তিনি।
৯/১০
ট্যাঙ্ক টপের সঙ্গে মিন্ট রঙের ওড়না জড়িয়ে কিউট-ক্যাজুয়াল লুকে সেলফি তুলেছেন তিনি।
ট্যাঙ্ক টপের সঙ্গে মিন্ট রঙের ওড়না জড়িয়ে কিউট-ক্যাজুয়াল লুকে সেলফি তুলেছেন তিনি।
১০/১০
এই সেলফিতে টয়া পরেছেন অফ-হোয়াইট কুর্তির সঙ্গে সবুজ ওড়না। চোখে বাদামি সানগ্লাস, কানে ক্রিস্টাল স্টাড ইয়াররিং। মেসি আপডু খোঁপা আর সামনে ছেড়ে দেওয়া কার্ল করা চুলে স্নিগ্ধ এথনিক লুকে বেশ আকর্ষণীয় দেখাচ্ছে তাঁকে।
এই সেলফিতে টয়া পরেছেন অফ-হোয়াইট কুর্তির সঙ্গে সবুজ ওড়না। চোখে বাদামি সানগ্লাস, কানে ক্রিস্টাল স্টাড ইয়াররিং। মেসি আপডু খোঁপা আর সামনে ছেড়ে দেওয়া কার্ল করা চুলে স্নিগ্ধ এথনিক লুকে বেশ আকর্ষণীয় দেখাচ্ছে তাঁকে।
প্রকাশ: ০১ অক্টোবর ২০২৬, ০৩: ৪১
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